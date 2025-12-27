అండర్- 19 వరల్డ్కప్నకు భారత్ జట్టు ప్రకటన- కెప్టెన్గా ఆయూశ్ మాత్రే
U19 వరల్డ్కప్నకు భారత్ జట్టు ప్రకటన- ఆయూశ్ మాత్రే నాయకత్వంలో బరిలోకి దిగనున్న టీమ్ఇండియా- ఆ సిరీస్కు మాత్రం కెప్టెన్గా వైభవ్
Published : December 27, 2025 at 8:53 PM IST
U19 Team India : 2026 అండర్ 19 వరల్డ్కప్ టోర్నమెంట్కు భారత జట్టును బీసీసీఐ తాజాగా ప్రకటించింది. 15 మందితో కూడిన జట్టును బోర్డు శనివారం ఆనౌన్స్ చేసింది. ఈ జట్టుకు ఆయూశ్ మాత్రే కెప్టెన్గా వ్యవహరించనున్నాడు. విహాన్ మల్హోత్ర వైస్ కెప్టెన్గా ఎంపికైయ్యాడు. ఈ జట్టులో యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ కూడా ఉన్నాడు. అయితే వరల్డ్కప్ కంటే ముందు యంగ్ టీమ్ఇండియా, సౌతాఫ్రికాతో వన్డే సిరీస్లో ఆడనుంది. ఆ సిరీస్కు కూడా ఇదే జట్టుతో భారత్ బరిలోకి దిగనుంది.
కాగా, ఈ వరల్డ్కప్ టోర్నమెంట్ జనవరి 15న ప్రారంభం కానుంది. ఫిబ్రవరి 06న ఫైనల్తో ముగుస్తుంది. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక టోర్నీకి జింబాబ్వే, నమీబియా సంయుక్తంగా ఆతిథ్యమిస్తున్నాయి. 5సార్లు ఛాంపియన్ అయిన టీమ్ఇండియా ఈ టోర్నీలో టైటిల్ ఫేవరెట్గా బరిలోకి దిగనుంది. భారత్ గ్రూప్ బీలో ఉంది. భారత్తోపాటు ఈ గ్రూప్లో న్యూజిలాండ్, యుఎస్ఏ మరియు బంగ్లాదేశ్ ఉన్నాయి.
టోర్నీ ఇలా
ఈ టోర్నమెంట్లో భారత్సహా 16 జట్లు పాల్గొననున్నాయి. ఈ జట్లను నాలుగు గ్రూపులుగా విభజించారు. ముందుగా గ్రూప్ మ్యాచ్లు నిర్వహిస్తారు. తర్వాత ఆ తర్వాత సూపర్ సిక్స్ దశ మ్యాచ్లు ఉంటాయి. ఆ తర్వాత సెమీ- ఫైనల్స్, ఫైనల్ మ్యాచ్లు జరుగుతాయి. ఫైనల్ మ్యాచ్లు హరారే ఆతిథ్యమివ్వనుంది.
భారత్ మ్యాచ్లు
ఈ వరల్డ్కప్లో భారత్ తన తొలి మ్యాచ్ USAతో ఆడనుంది. జనవరి 15న బులావాయోలోని క్వీన్స్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్లో ఈ మ్యాచ్ ఆడనుంది. ఆ తర్వాత కూడా అదే వేదికపై 17న బంగ్లాదేశ్తో, జనవరి 24న న్యూజిలాండ్తో టీమ్ఇండియా గ్రూప్ మ్యాచ్లు ఆడనుంది. కాగా, అండర్ 19 వరల్డ్కప్లో టీమ్ఇండియా ఇప్పటిదాకా ఐదుసార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచింది. 2000, 2008, 2012, 2018, 2022 ఎడిషన్లలో భారత్ టైటిళ్లు నెగ్గింది. నాలుగుసార్లు రన్నరప్గా నిలిచింది.
సౌతాఫ్రికా సిరీస్కు కెప్టెన్గా వైభవ్
ఆయుశ్ మత్రే, విహాన్ మల్హోత్ర ఇద్దరు ఆటగాళ్లు మణికట్టు గాయాలకు గురయ్యారు. దీంతో దక్షిణాఫ్రికా పర్యటనకు ఈ ఇద్దరూ దూరం కానున్నారు. దీంతో ఈ సిరీస్కు వైభవ్ కెప్టెన్గా వ్యవహరించనున్నాడు. ఇక ఆయూశ్, విహాన్ బీసీసీఐ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో కొన్ని రోజులు ఉండి చికిత్స తీసుకుంటారు. అయితే అండర్- 19 ప్రపంచ కప్ సమయానికి మళ్లీ ఈ ఇద్దరూ జట్టులో చేరతారు.
మాత్రే అవుతాడా ఆరో కెప్టెన్
భారత్కు ఇప్పటికాదా ఐదుగురు కెప్టెన్లు అండర్ - 19 టైటిల్ అందించారు. గతంలో మహ్మద్ కైఫ్ (2000), విరాట్ కోహ్లీ (2008), ఉన్ముక్త్ చంద్ (2012), పృథ్వీ షా (2018), యష్ దుల్ (2022) టీమ్ఇండియాను ఛాంపియన్గా నిలిపారు. ఇప్పుడు ఈ లిస్ట్లో ఆయూశ్ మాత్రే కూడా చేరాలని టీమ్ఇండియా ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు.
సౌతాఫ్రికాతో మూడు వన్డేల సిరీస్ షెడ్యూల్
- తొలి వన్డే- జనవరి 03- విల్మోర్ పార్క్
- రెండో వన్డే- జనవరి 05- విల్మోర్ పార్క్
- మూడో వన్డే- జనవరి 07- విల్మోర్ పార్క్
U19 ప్రపంచ కప్ 2026 కోసం భారత U19 జట్టు : ఆయుశ్ మాత్రే (కెప్టెన్), విహాన్ మల్హోత్రా (వైస్ కెప్టెన్), వైభవ్ సూర్యవంశీ, ఆరోన్ జార్జ్, వేదాంత్ త్రివేది, అభిజ్ఞాన్ కుందు (వికెట్ కీపర్), హర్వాన్ష్ సింగ్ (వికెట్ కీపర్), R.S. అంబరీష్, కనిష్క్ చౌహాన్, ఖిలాన్ ఎ. పటేల్, మహ్మద్ ఈనాన్, హెనిల్ పటేల్, డి. దీపేష్, కిషన్ కుమార్ సింగ్, ఉదవ్ మోహన్