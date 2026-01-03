న్యూజిలాండ్తో వన్డే సిరీస్కు భారత్ జట్టు ప్రకటన- పాండ్య, బుమ్రాకు నో ప్లేస్!
భారత్- న్యూజిలాండ్ వన్డే సిరీస్- మరో వారంలో ప్రారంభం- టీమ్ఇండియా జట్టును ప్రకటించిన బీసీసీఐ
January 3, 2026
Ind vs NZ ODI Series : స్వదేశంలో న్యూజిలాండ్తో ఆడనున్న వన్డే సిరీస్కు భారత్ జట్టును బీసీసీఐ శనివారం ప్రకటించింది. శుభ్మన్ గిల్ నాయకత్వంలో ఈ సిరీస్లో భారత్ బరిలోకి దిగనుంది. శ్రేయస్ అయ్యర్ తిరిగి వన్డే జట్టులోకి వచ్చాడు. అయితే ఈ సిరీస్ ప్రారంభం అయ్యే నాటికి అతడు పూర్తి ఫిట్నెస్ సాధిస్తేనే బరిలోకి దిగుతాడని బీసీసఐ పేర్కొంది. అలాగే వచ్చే నెలలో టీ20 వరల్డ్కప్ ఉన్న నేపథ్యంలో వర్క్లోడ్ దృష్యా ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్య, జస్ప్రీత్ బుమ్రాకు ఆ జట్టులో చోటు దక్కలేదు.
కాగా, ఈ సిరీస్ జనవరి 11న ప్రారంభం కానుంది. ఇందులో మరోసారి స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీలు స్పెషల్ అట్రాక్షన్ కానున్నారు. కొత్త సంవత్సరంలో టీమ్ఇండియా ఆడనున్న తొలి సిరీస్ ఇదే. దీంతో విజయంతో ఇయర్ను ప్రారంభించాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు.
భారత్- న్యూజిలాండ్ వన్డే సిరీస్ షెడ్యూల్
- తొలి వన్డే - జనవరి 11 - వడోదర
- రెండో వన్డే - జనవరి 14 - రాజ్కోట్
- మూడో వన్డే - జనవరి 18 - ఇందౌర్
భారత్ వన్డే జట్టు: శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, కేఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), శ్రేయస్ అయ్యర్ (వైస్ కెప్టెన్), వాషింగ్టన్ సుందర్, రవీంద్ర జడేజా, మహ్మద్ సిరాజ్, హర్షిత్ రాణా, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, కుల్దీప్ యాదవ్, రిషబ్ పంత్ (వికెట్ కీపర్), నితీశ్ కుమార్, అర్షదీప్ సింగ్, యశస్వీ జైస్వాల్
