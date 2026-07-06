జింబాబ్వేతో T20 సిరీస్ - భారత్ జట్టు ప్రకటన- శాంసన్కు షాకిచ్చిన BCCI
జింబాబ్వే పర్యటనకు వెళ్లనున్న భారత్ - మూడు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్లో పోటీ- టీమ్ఇండియా జట్టును ప్రకటించిన బీసీసీఐ
Published : July 6, 2026 at 7:34 PM IST
Ind vs ZIM : భారత్ క్రికెట్ ఈ నెల ఆఖర్లో జింబాబ్వే పర్యటనకు వెళ్లనుంది. అక్కడ ఆతిథ్య జట్టు జింబాబ్వేతో మూడు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ ఆడాల్సి ఉంది. ఈ టీ20 సిరీస్కు భారత జట్టును బీసీసీఐ సోమవారం ప్రకటించింది. శ్రేయస్ అయ్యర్ కెప్టెన్సీలో 15 మంది బృందం ఈ పర్యటనకు వెళ్లనుంది. అయితే జింబాబ్వేతో సిరీస్లో సంజు శాంసన్ను పక్కన పెట్టేశారు. వైభవ్ సూర్యవంశీ, ప్రభ్సిమ్రన్ నింగ్, అశోక్ శర్మ, మయంక్ యాదవ్కు చోటు దక్కింది.
తొలి పిలుపు
కాగా, గత ఐపీఎల్లో అదరగొట్టిన పంజాబ్ కింగ్స్ బ్యాటర్ ప్రభ్సిమ్రన్ సింగ్కు తొలిసారి సెలక్టర్ల నుంచి పిలుపు అందింది. అతడిని జింబాబ్వే పర్యటనకు ఎంపిక చేశారు. ఒకవేళ ఈ సిరీస్లో తుది జట్టులో చోటు దక్కితే అతడి అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం అవుతుంది. అలాగే దేశవాళీలో రాణించిన అశోక్ శర్మను కూడా జట్టులోకి తీసుకున్నారు. వీళ్లతోపాటు మయంక్ యాదవ్, సూర్యాంశ్ షెడ్జ్, హర్షి దూబేకు మరోసారి టీమ్ఇండియాలో అవకాశం కల్పించారు.
జింబాబ్వేతో టీ20 సిరీస్ షెడ్యూల్
- తొలి టీ20 - జులై 23 - గురువారం - హరారే మైదానం- సాయంత్రం 4.30 గంటలకు
- రెండో టీ20 - జులై 25 - శనివారం - హరారే మైదానం - సాయంత్రం 4.30 గంటలకు
- మూడో టీ20 - జులై 26 - ఆదివారం - హరారే మైదానం - సాయంత్రం 4.30 గంటలకు
జింబాబ్వేతో టీ20 సిరీస్కు భారత జట్టు: శ్రేయాస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), వైభవ్ సూర్యవంశీ, అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ (వైస్ కెప్టెన్), ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), శివమ్ దూబే, సూర్యాంశ్ షెడ్జ్, రింకు సింగ్, హర్ష్ దూబే, వరుణ్ చక్రవర్తి, ప్రిన్స్ యాదవ్, యశ్ ఠాకూర్, అశోక్ శర్మ, మయంక్ యాదవ్, ప్రభసిమ్రాన్ సింగ్ (వికెట్ కీపర్)
🚨 News 🚨#TeamIndia squad announced for the 3️⃣-match T20I series against Zimbabwe.— BCCI (@BCCI) July 6, 2026
More Details ▶️ https://t.co/sC19D5eW8y#ZIMvIND pic.twitter.com/ctbM5gFMtY
ఇంగ్లాండ్ సిరీస్
ప్రస్తుతం టీమ్ఇండియా ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో ఉంది. ఈ టూర్లో ఇంగ్లాండ్తో ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్ ఆడుతోంది. ఇప్పటిదాకా రెండు మ్యాచ్లు ముగిశాయి. తొలి మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దు కాగా, రీసెంట్గా జరిగిన రెండో టీ20లో ఇంగ్లాండ్ నెగ్గింది. దీంతో ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్లో ఆతిథ్య ఇంగ్లాండ్ 1-0తో లీడ్లో కొనసాగుతోంది. ఈ సిరీస్లో మూడో టీ20 మ్యాచ్ మంగళవారం (జులై 07) జరగనుంది.
ఇంగ్లాండ్తో వన్డే సిరీస్ జట్టులో ఒక చిన్న మార్పు చేసింది. ఈ టీ20 కంటే ముందు టీమ్ఇండియా ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో వన్డే సిరీస్ ఆడనుంది. అయితే ఈ సిరీస్కు ఇప్పటికే బీసీసీఐ జట్టును ప్రకటించింది. ఆ జట్టులో నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి చోటు దక్కించుకున్నాడు. కానీ తాజాగా ఈ జట్టులో నితీశ్ స్థానాన్ని శివమ్ దూబేతో భర్తీ చేయనున్నట్లు బీసీసీఐ ప్రకటించింది. ఇంగ్లాండ్తో వన్డే సిరీస్లో నితీశ్ స్థానంలో దూబే పేరును చేర్చింది.
ఇంగ్లాండ్తో వన్డే సిరీస్కు భారత్ జట్టు (అప్డేట్) : శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయాస్ అయ్యర్ (వైస్ కెప్టెన్), కేఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), వాషింగ్టన్ సుందర్, అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, హర్షిత్ రాణా, అర్ష్దీప్ సింగ్, గుర్నూర్ బ్రార్, శివమ్ దూబే
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