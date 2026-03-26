టీమ్ఇండియా హెం సీజన్ షెడ్యూల్ రిలీజ్- రోహిత్ కోహ్లీ ఎన్ని వన్డేలు ఆడనున్నారంటే?
భారత క్రికెట్ షెడ్యూల్ - హోం సీజన్ సిరీస్ల తేదీలు ప్రకటించిన బీసీసీఐ- హైదరాబాద్లో రెండు మ్యాచ్లు!
Published : March 26, 2026 at 4:56 PM IST
BCCI Home Series 2026-27 : బీసీసీఐ కీలక ప్రకటన చేసింది. 2026-27 సంవత్సరంలో స్వదేశంలో టీమ్ఇండియా ఆడనున్న ద్వైపాక్షిక సిరీస్ల పూర్తి షెడ్యూల్ ప్రకటించింది. ఈ ఏడాది వెస్టిండీస్, శ్రీలంక, జింబాబ్వే, ఆస్ట్రేలియా భారత్ పర్యటనకు రానున్నాయి. ఈ నాలుగు జట్లతో కలిపి టీమ్ఇండియా మొత్తం 22 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు ఆడనుంది.
రోహిత్- విరాట్ ఎన్ని మ్యాచ్లంటే?
టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ప్రస్తుతం వన్డేల్లోనే కొనసాగుతున్నారు. ఈ క్రమంలో భారత్ సిరీస్ షెడ్యూల్ అనగానే అభిమానులు కళ్లన్నీ వన్డే సిరీస్పైనే ఉంటున్నాయి. అయితే ఈ సిరీస్ల్లో ఆయా జట్లతో తొమ్మిది వన్డేలు ఉన్నాయి. ఈ 9 మ్యాచ్ల్లో రో-కో యాక్షన్ చూసే అవకాశం ఉంటుంది.
కంప్లీట్ షెడ్యూల్
వెస్టిండీస్ (సెప్టెంబర్ - అక్టోబర్ 2026): ఈ సీజన్ సెప్టెంబర్ 27న ప్రారంభమవుతుంది. ఇందులో విండీస్తో భారత్ 3 వన్డే, ఆ తర్వాత 5 టీ20 మ్యాచ్లు ఆడుతుంది. ఆ తర్వాత టీ20 సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది.
|మ్యాచ్
|తేది
|తొలి వన్డే
|సెప్టెంబర్ 27
|తిరువనంతపురం
|రెండో వన్డే
|సెప్టెంబర్ 30
|గువాహటి
|మూడో వన్డే
|అక్టోబర్ 03
|చండీగఢ్
|తొలి టీ20
|అక్టోబర్ 06
|లఖ్నవూ
|రెండో టీ20
|అక్టోబర్ 09
|రాంచీ
|మూడో టీ20
|అక్టోబర్ 11
|ఇందౌర్
|నాలుగో టీ20
|అక్టోబర్ 14
|హైదరాబాద్
|ఐదో టీ20
|అక్టోబర్ 17
|బెంగళూరు
Presenting the fixtures for #TeamIndia's (Senior Men) international home season 2026-27 🗓️ 👉— BCCI (@BCCI) March 26, 2026

శ్రీలంక (డిసెంబర్ 2026): ఈ ఏడాది చివరలో శ్రీలంక జట్టు భారత్ పర్యటనకు రానుంది. ఈ జట్టుతో భారత్ 3 వన్డే, 3 టీ20 మ్యాచ్లు ఆడనుంది. వన్డే మ్యాచ్లు దిల్లీ, బెంగళూరు, అహ్మదాబాద్లలో జరుగుతుండగా, టీ20 మ్యాచ్లు రాజ్కోట్, కటక్, పుణె వేదికలు కానున్నాయి.
|మ్యాచ్
|తేది
|వేదిక
|తొలి వన్డే
|డిసెంబర్ 13
|దిల్లీ
|రెండో వన్డే
|డిసెంబర్ 16
|బెంగళూరు
|మూడో వన్డే
|డిసెంబర్ 19
|అహ్మదాబాద్
|తొలి టీ20
|డిసెంబర్ 22
|రాజ్కోట్
|రెండో టీ20
|డిసెంబర్ 24
|కటక్
|మూడో టీ20
|డిసెంబర్ 27
|పుణె
జింబాబ్వే సిరీస్ (2027 జనవరి ): కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే జింబాబ్వేతో భారత్ మూడు వన్డే మ్యాచ్ ఆడనుంది. ఈ మ్యాచ్లు కోల్కతా, హైదరాబాద్, ముంబయి నగరాల్లో జరుగుతాయి. రోహిత్- విరాట్ ఈ మ్యాచ్ల్లో బరిలో దిగే ఛాన్స్ ఉంది. దీంతో స్టార్లను చూసేందుకు తెలుగు రాష్ట్రాల అభిమానులకు ఇదొ గొప్ప ఛాన్స్!
|మ్యాచ్
|తేది
|వేదిక
|తొలి వన్డే
|జనవరి 03
|కోల్కతా
|రెండో వన్డే
|జనవరి 06
|హైదరాబాద్
|మూడో వన్డే
|జనవరి 09
|ముంబయి
బోర్డర్- గావస్కర్ ట్రోఫీ (జనవరి - మార్చి 2027): ఈ సీజన్లోనే అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైన బోర్డర్ గావస్కర్ ట్రోఫీ ఉండనుంది. భారత్- ఆస్ట్రేలియా మధ్య ఐదు టెస్టు మ్యాచ్ల సిరీస్ ఉంది.
|మ్యాచ్
|తేది
|వేదిక
|తొలి టెస్టు
|జనవరి 21- 25
|నాగ్పుర్
|రెండో టెస్టు
|జనవరి 29- ఫిబ్రవరి 02
|చెన్నై
|మూడో టెస్టు
|ఫిబ్రవరి 11- ఫిబ్రవరి 15
|గువాహటి
|నాలుగో టెస్టు
|ఫిబ్రవరి 19- ఫిబ్రవరి 23
|రాంచీ
|ఐదో టెస్టు
|ఫిబ్రవరి 27- మార్చి 03
|అహ్మదాబాద్
హైదరాబాద్లో రెండు మ్యాచ్లు
ఈ సీజన్లో టీమ్ఇండియా హైదరాబాద్ ఉప్పల్ స్టేడియంలో రెండు మ్యాచ్లు ఆడనుంది. అందులో తొలుత వెస్టిండీస్తో నాలుగో టీ20 మ్యాచ్ ఆడాల్సి ఉంది. అక్టోబర్ 14న ఈ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఆ తర్వాత 2027 జనవరి 06న జింబాబ్వేతో భారత్ వన్డే మ్యాచ్ ఆడుతుంది. ఈ మ్యాచ్లో రోహిత్, కోహ్లీ ఆడే అవకాశం ఉంది!
అంతకంటే ముందు ఈ సిరీస్లు
మరో రెండు రోజుల్లో ఐపీఎల్ ప్రారంభం కానుంది. దాదాపు రెండు నెలలు ఈ టోర్నీ సాగనుంది. దీంతో నేరుగా జూన్లో టీమ్ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో మళ్లీ బరిలో దిగుతుంది. జూన్ నెలలో భారత్ పర్యటనకు అఫ్గానిస్థాన్ రానుంది. అఫ్గాన్ ఈ పర్యటనలో భారత్తో ఒక టెస్టు, మూడు వన్డేల సిరీస్ ఆడనుంది..
ఈ సిరీస్ ముగిసిన తర్వాత టీమ్ఇండియా ఇంగ్లాండ్ పర్యటనకు వెళ్తుంది. అక్కడ ఆతిథ్య ఇంగ్లిష్ జట్టుతో భారత్ తొలుత5 టీ20 మ్యాచ్ల సిరీస్ ఆడనుంది. జులై 01న ఈ సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. తర్వాత భారత్ ఈ టూర్లో 3 మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్లో ఆడనుంది. ఇది జులై 14న షురూ కానుంది.
