టీమ్ఇండియా హెం సీజన్​ షెడ్యూల్ రిలీజ్- రోహిత్ కోహ్లీ ఎన్ని వన్డేలు ఆడనున్నారంటే?

భారత క్రికెట్ షెడ్యూల్ - హోం సీజన్ సిరీస్​ల తేదీలు ప్రకటించిన బీసీసీఐ- హైదరాబాద్​లో రెండు మ్యాచ్​లు!

Virat Rohit (Source : Associated Press)
Published : March 26, 2026 at 4:56 PM IST

BCCI Home Series 2026-27 : బీసీసీఐ కీలక ప్రకటన చేసింది. 2026-27 సంవత్సరంలో స్వదేశంలో టీమ్ఇండియా ఆడనున్న ద్వైపాక్షిక సిరీస్​ల పూర్తి షెడ్యూల్ ప్రకటించింది. ఈ ఏడాది వెస్టిండీస్, శ్రీలంక, జింబాబ్వే, ఆస్ట్రేలియా భారత్ పర్యటనకు రానున్నాయి. ఈ నాలుగు జట్లతో కలిపి టీమ్ఇండియా మొత్తం 22 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు ఆడనుంది.

రోహిత్- విరాట్ ఎన్ని మ్యాచ్​లంటే?
టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ప్రస్తుతం వన్డేల్లోనే కొనసాగుతున్నారు. ఈ క్రమంలో భారత్ సిరీస్ షెడ్యూల్ అనగానే అభిమానులు కళ్లన్నీ వన్డే సిరీస్​పైనే ఉంటున్నాయి. అయితే ఈ సిరీస్​ల్లో ఆయా జట్లతో తొమ్మిది వన్డేలు ఉన్నాయి. ఈ 9 మ్యాచ్​ల్లో రో-కో యాక్షన్ చూసే అవకాశం ఉంటుంది.

కంప్లీట్ షెడ్యూల్

వెస్టిండీస్ (సెప్టెంబర్ - అక్టోబర్ 2026): ఈ సీజన్ సెప్టెంబర్ 27న ప్రారంభమవుతుంది. ఇందులో విండీస్​తో భారత్ 3 వన్డే, ఆ తర్వాత 5 టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడుతుంది. ఆ తర్వాత టీ20 సిరీస్​ ప్రారంభం కానుంది.

మ్యాచ్తేదితేది
తొలి వన్డేసెప్టెంబర్ 27తిరువనంతపురం
రెండో వన్డేసెప్టెంబర్ 30గువాహటి
మూడో వన్డేఅక్టోబర్ 03చండీగఢ్
తొలి టీ20అక్టోబర్ 06లఖ్​నవూ
రెండో టీ20అక్టోబర్ 09రాంచీ
మూడో టీ20అక్టోబర్ 11ఇందౌర్
నాలుగో టీ20అక్టోబర్ 14హైదరాబాద్
ఐదో టీ20అక్టోబర్ 17బెంగళూరు

శ్రీలంక (డిసెంబర్ 2026): ఈ ఏడాది చివరలో శ్రీలంక జట్టు భారత్ పర్యటనకు రానుంది. ఈ జట్టుతో భారత్ 3 వన్డే, 3 టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడనుంది. వన్డే మ్యాచ్‌లు దిల్లీ, బెంగళూరు, అహ్మదాబాద్‌లలో జరుగుతుండగా, టీ20 మ్యాచ్‌లు రాజ్‌కోట్, కటక్, పుణె వేదికలు కానున్నాయి.

మ్యాచ్తేదివేదిక
తొలి వన్డేడిసెంబర్ 13దిల్లీ
రెండో వన్డేడిసెంబర్ 16బెంగళూరు
మూడో వన్డేడిసెంబర్ 19అహ్మదాబాద్
తొలి టీ20డిసెంబర్ 22రాజ్​కోట్
రెండో టీ20డిసెంబర్ 24కటక్
మూడో టీ20డిసెంబర్ 27పుణె

జింబాబ్వే సిరీస్ (2027 జనవరి ): కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే జింబాబ్వేతో భారత్ మూడు వన్డే మ్యాచ్‌ ఆడనుంది. ఈ మ్యాచ్‌లు కోల్‌కతా, హైదరాబాద్, ముంబయి నగరాల్లో జరుగుతాయి. రోహిత్- విరాట్ ఈ మ్యాచ్​ల్లో బరిలో దిగే ఛాన్స్​ ఉంది. దీంతో స్టార్లను చూసేందుకు తెలుగు రాష్ట్రాల అభిమానులకు ఇదొ గొప్ప ఛాన్స్!

మ్యాచ్తేదివేదిక
తొలి వన్డేజనవరి 03కోల్​కతా
రెండో వన్డేజనవరి 06హైదరాబాద్
మూడో వన్డేజనవరి 09ముంబయి

బోర్డర్- గావస్కర్ ట్రోఫీ (జనవరి - మార్చి 2027): ఈ సీజన్‌లోనే అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైన బోర్డర్ గావస్కర్ ట్రోఫీ ఉండనుంది. భారత్- ఆస్ట్రేలియా మధ్య ఐదు టెస్టు మ్యాచ్​ల సిరీస్ ఉంది.

మ్యాచ్తేదివేదిక
తొలి టెస్టు జనవరి 21- 25నాగ్​పుర్
రెండో టెస్టుజనవరి 29- ఫిబ్రవరి 02చెన్నై
మూడో టెస్టుఫిబ్రవరి 11- ఫిబ్రవరి 15గువాహటి
నాలుగో టెస్టుఫిబ్రవరి 19- ఫిబ్రవరి 23రాంచీ
ఐదో టెస్టుఫిబ్రవరి 27- మార్చి 03అహ్మదాబాద్

హైదరాబాద్​లో రెండు మ్యాచ్​లు
ఈ సీజన్​లో టీమ్ఇండియా హైదరాబాద్ ఉప్పల్ స్టేడియంలో రెండు మ్యాచ్​లు ఆడనుంది. అందులో తొలుత వెస్టిండీస్​తో నాలుగో టీ20 మ్యాచ్ ఆడాల్సి ఉంది. అక్టోబర్ 14న ఈ మ్యాచ్​ జరగనుంది. ఆ తర్వాత 2027 జనవరి 06న జింబాబ్వేతో భారత్ వన్డే మ్యాచ్ ఆడుతుంది. ఈ మ్యాచ్​లో రోహిత్, కోహ్లీ ఆడే అవకాశం ఉంది!

అంతకంటే ముందు ఈ సిరీస్​లు
మరో రెండు రోజుల్లో ఐపీఎల్ ప్రారంభం కానుంది. దాదాపు రెండు నెలలు ఈ టోర్నీ సాగనుంది. దీంతో నేరుగా జూన్​లో టీమ్ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​లో మళ్లీ బరిలో దిగుతుంది. జూన్​ నెలలో భారత్ పర్యటనకు అఫ్గానిస్థాన్​ రానుంది. అఫ్గాన్​ ఈ పర్యటనలో భారత్​తో ఒక టెస్టు, మూడు వన్డేల సిరీస్​ ఆడనుంది..

ఈ సిరీస్ ముగిసిన తర్వాత టీమ్ఇండియా ఇంగ్లాండ్​ పర్యటనకు వెళ్తుంది. అక్కడ ఆతిథ్య ఇంగ్లిష్ జట్టుతో భారత్ తొలుత5 టీ20 మ్యాచ్​ల సిరీస్​ ఆడనుంది. జులై 01న ఈ సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. తర్వాత భారత్ ఈ టూర్​లో 3 మ్యాచ్​ల వన్డే సిరీస్​లో ఆడనుంది. ఇది జులై 14న షురూ కానుంది.

