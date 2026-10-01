గాయంతో ప్రసిద్ధ్ ఔట్- జట్టులోకి 25ఏళ్ల బౌలర్- నమన్ ధీర్కు 'లక్కీ ఛాన్స్'
వెస్టిండీస్ వన్డే సిరీస్ నుంచి ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ ఔట్ - టీ20 సిరీస్ నుంచి సుందర్ను తప్పించిన బీసీసీఐ- జట్టులోకి అన్షుల్ కంబోజ్
Published : October 1, 2026 at 7:40 PM IST
Prasidh Krishna Replacement : గువాహటి వన్డేలో గాయపడిన టీమ్ఇండియా పేసర్ ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ మిగిలిన సిరీస్కు దూరమయ్యాడు. అతడిని ముల్లాన్పుర్ వేదికగా జరగనున్న మూడో వన్డే నుంచి తప్పించినట్లు బీసీసీఐ గురువారం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ప్రసిద్ధ్ స్థానాన్ని మూడో వన్డేలో అన్షుల్ కంబోజ్ భర్తీ చేయనున్నట్లు తెలిపింది. దీంతో అన్షుల్ త్వరలోనే టీమ్ఇండియా జట్టుతో కలవనున్నాడు. ఈ మేరకు బీసీసీఐ అధికారిక ప్రకటన చేసింది.
'గువాహటిలో జరిగిన రెండో వన్డేలో ఫాస్ట్ బౌలర్ ప్రసిధ్ కృష్ణ ఎడమ కాలి తొడ కండరాల (హామ్స్ట్రింగ్) గాయానికి గురయ్యాడు. దీంతో అతడు మూడో వన్డేకు దూరమయ్యాడు. ఇక పురుషుల జట్టు ఎంపిక కమిటీ ప్రసిధ్ స్థానంలో అన్షుల్ కాంబోజ్ను ఎంపిక చేసింది. కాంబోజ్ చండీగఢ్లో జట్టుతో కలుస్తాడు' అని బీసీసీఐ తన ప్రకటనలో పేర్కొంది.
కాగా, బుధవారం వెస్టిండీస్తో జరిగిన రెండో వన్డే మ్యాచ్లో ప్రసిద్ధ్ గాయపడ్డాడు. ఈ మ్యాచ్లో బౌలింగ్ చేస్తుండగా ప్రసిద్ధ్కు గాయమైంది. దీంతో కేవలం ఐదు ఓవర్లే బౌలింగ్ చేశాడు. ఐదు ఓవర్లలో ఒక వికెట్ పడగొట్టి 45 పరుగులు ఇచ్చాడు. గాయం కారణంగా మిగిలిన కోటా పూర్తి చేయలేకపోయాడు. అయితే మరో రెండు రోజుల్లోనే (అక్టోబర్ 03) విండీస్తో భారత్ మూడో మ్యాచ్లో ఆడాల్సి ఉంది. అప్పటిలోగా ప్రసిద్ధ్ కోలుకోవడం దాదాపు అసాధ్యం. అందుకే బీసీసీఐ అతడిని తప్పించి రిప్లేస్మెంట్ ప్రకటించింది. అయితే 25ఏళ్ల కంబోజ్ ప్రస్తుతం పుదుచ్చేరిలో ఆస్ట్రేలియా 'ఎ' జట్టుతో జరుగుతున్న నాలుగు రోజుల మ్యాచ్లో ఇండియా 'ఎ' తరఫున ఆడుతున్నాడు. ఈ మ్యాచ్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 17.3 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసి అతడు 3 వికెట్లు పడగొట్టాడు.
అప్డేటెడ్ భారత వన్డే జట్టు : శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, కెఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), ధ్రువ్ జురెల్ (వికెట్ కీపర్), నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, రవీంద్ర జడేజా, కుల్దీప్ యాదవ్, గుర్నూర్ బ్రార్, మహ్మద్ సిరాజ్, ఆకిబ్ నబీ, యశస్వీ జైస్వాల్, నమన్ ధీర్, అన్షుల్ కాంబోజ్
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) October 1, 2026
Prasidh Krishna to miss third ODI, Naman Dhir replaces Washington Sundar for T20Is
More details 🔽 | #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ https://t.co/e4kbfahjto
నమన్ ధీర్ లక్కీ ఛాన్స్
మరోవైపు, ఈ సిరీస్తోనే వన్డేల్లో అరంగేట్రం చేసిన నమన్ ధీర్కు మరో బంపర్ ఆఫర్ తగిలింది. ఇప్పటికే ప్రకటించిన టీ20 జట్టు నుంచి ఆల్రౌండర్ వాషింగ్టన్ సుందర్ను తప్పించి సెలక్షన్ కమిటీ నమన్ను తీసుకుంది. భవిష్యత్లో టెస్టు సిరీస్లను దృష్టిలో ఉంచుకొని సుందర్ను వెస్టిండీస్తో టీ20 సిరీస్ నుంచి తప్పిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. జట్టు యాజమాన్యంతో సంప్రదించిన తర్వాతే సెలక్షన్ కమిటీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
'వెస్టిండీస్తో జరగనున్న టీ20I సిరీస్ నుంచి వాషింగ్టన్ సుందర్ను తప్పించాలని సీనియర్ సెలక్షన్ కమిటీ నిర్ణయం తీసుకుంది. న్యూజిలాండ్తో టెస్ట్ సిరీస్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం. అక్టోబర్ 11న రంజీ ట్రోఫీ సీజన్ ప్రారంభం కానుండడంతో, వాషింగ్టన్ తన రాష్ట్ర జట్టు తరపున రెడ్ బాల్ క్రికెట్ ఆడేందుకు అవకాశం ఉంది. ఇది రాబోయే టెస్టు సిరీస్లకు సన్నద్ధమయ్యేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. సుందర్ స్థానంలో నమన్ ధీర్ను టీ20 జట్టులోకి తీసుకున్నాం' అని బీసీసీఐ పేర్కొంది. కాగా, అక్టోబర్ 06 నుంచి 17 దాకా విండీస్తో భారత్ ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ ఆడనుంది.
అప్డేటెడ్ భారత టీ20 జట్టు : శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), అభిషేక్ శర్మ, వైభవ్ సూర్యవంశీ, ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్) , సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), తిలక్ వర్మ (వైస్ కెప్టెన్), శివమ్ దూబే, కుల్దీప్ యాదవ్, అక్షర్ పటేల్, రవి బిష్ణోయ్, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, అర్ష్దీప్ సింగ్, ప్రిన్స్ యాదవ్, మయాంక్ యాదవ్, నమన్ ధీర్
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