న్యూజిలాండ్తో వన్డే సిరీస్కు భారత జట్టు ప్రకటన- అయ్యర్కు కెప్టెన్గా ప్రమోషన్!
న్యూజిలాండ్తో ఆడనున్న వన్డే, టెస్టు సిరీస్లకు భారత జట్టును బీసీసీఐ శుక్రవారం ప్రకటించింది.
Published : October 16, 2026 at 9:20 PM IST
Ind vs NZ ODI And Test Squads : భారత క్రికెట్ జట్టు మరో వారంలో న్యూజిలాండ్ పర్యటనకు వెళ్లనుంది. ఇందులో తొలుత కివీస్తో టీ20 సిరీస్ ఆడనుంది. దీనికి సంబంధించిన జట్టును ఇప్పటికే ప్రకటించిన బీసీసీఐ తాజాగా వన్డే, టెస్టులకు కూడా జట్లను అనౌన్స్ చేసింది. అయితే ఐదు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్కు మాత్రం ఈసారి రెండు జట్లను బీసీసీఐ ప్రకటించింది. తొలి మూడు వన్డేలకు రెగ్యులర్ కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ సారథ్యం వహించనుండగా, చివరి రెండు మ్యాచ్లకు శ్రేయస్ అయ్యర్ కెప్టెన్గా వ్యవహరిస్తాడు.
ఈ రెండు జట్లలో సీనియర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ఇద్దరూ స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా ఉన్నారు. ఇక టెస్టు జట్టులోకి పేసర్ ఆకాశ్ దీప్ రీ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అదే జట్టులో ఎంపికైన యువ బ్యాటర్ కమ్ వికెట్ కీపర్ రిషభ్ పంత్ సిరీస్కు ముందు ఫిట్నెస్ నిరూపించుకోవాల్సి ఉంది.
తొలి మూడు వన్డేలకు భారత వన్డే జట్టు: శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయస్ అయ్యర్ (వైస్ కెప్టెన్), కేఎల్ రాహుల్, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, అక్షర్ పటేల్, నమన్ ధీర్, అన్షుల్ కాంబోజ్, గుర్నూర్ బ్రార్, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, అర్షదీప్ సింగ్, ఇషాన్ కిషన్, మహ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిద్ధ్ కష్ణ, కుల్దీప్ యాదవ్
నాలుగు, ఐదో వన్డేలకు భారత వన్డే జట్టు: శ్రేయాస్ అయ్యర్(కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, తిలక్ వర్మ, ఇషాన్ కిషన్, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, అక్షర్ పటేల్, నమన్ ధీర్, ఆకిబ్ నబీ, గుర్నూర్ బ్రార్, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, అర్షదీప్ సింగ్, కుమార కుషాగ్ర, సిరాజ్, యశ్ ఠాకూర్, కుల్దీప్ యాదవ్
భారత టెస్టు జట్టు: శుభమన్ గిల్ (కెప్టెన్), యశస్వి జైస్వాల్, కెఎల్ రాహుల్, దేవదత్ పడిక్కల్, రిషబ్ పంత్*, ధ్రువ్ జురెల్, రవీంద్ర జడేజా, అన్షుల్ కాంబోజ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, ఆకాష్ దీప్, సాయి సుదర్శన్, నితీశ్ రెడ్డి, వాషింగ్టన్ సుందర్, కుల్దీప్, సిరాజ్
🚨 News 🚨 #TeamIndia’s ODI and Test squads for New Zealand tour announced 📝 Captain Shubman Gill will lead the side for the first 3️⃣ ODIs, before Shreyas Iyer takes charge for the last 2️⃣ matches. More details ▶️ https://t.co/npwxUYlb1N #NZvIND https://t.co/3ckm7ixgEN— BCCI (@BCCI) October 16, 2026