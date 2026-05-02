T20 వరల్డ్కప్నకు భారత్ జట్టు ప్రకటన- టీమ్లోకి 31ఏళ్ల సీనియర్ బ్యాటర్!
మహిళల టీ20 వరల్డ్కప్- భారత జట్టును ప్రకటించిన బీసీసీఐ
Published : May 2, 2026 at 5:22 PM IST
Team India Womens T20 World Cup : 2026 మహిళల టీ20 వరల్డ్కప్ టోర్నమెంట్కు భారత జట్టును బీసీసీఐ శనివారం ప్రకటించింది. హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ నేతృత్వంలో భారత్ ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక టోర్నీలో బరిలోకి దిగనుంది. స్టార్ ఓపెనర్ స్మృతి మంధానను వైస్కెప్టెన్గా నియమించారు. మొత్తం 15 మందితో జట్టును అనౌన్స్ చేశారు. అయితే ఈ జట్టులో విదర్భకు చెందిన 31ఏళ్ల భారతీ పుల్మాలీ చోటు దక్కించుకుంది.
హర్మన్ప్రీత్ కౌర్, స్మృతి మంధాన, షఫాలీ వర్మ, జెమీమా రోడ్రిగ్స్, భారతీ ఫుల్మాలీ, దీప్తి శర్మ, రిచా ఘోష్, శ్రీ చరణి, యస్తిక భాటియా, నందిని శర్మ, అరుంధతి రెడ్డి, రేణుకా ఠాకూర్, క్రాంతి గౌడ్, శ్రేయాంకా పాటిల్, రాధా యాదవ్
కాగా, ఈ టోర్నీ జూన్ 12న ప్రారంభం కానుంది. జులై 05న ఫైనల్తో ముగుస్తుంది. ఇంగ్లాండ్ ఈ టోర్నీకి ఆతిథ్యం ఇస్తుంది.
