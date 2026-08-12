అఫ్గాన్తో సిరీస్ ప్రకటించిన BCCI- బంగ్లాదేశ్కు భారీ షాక్
అఫ్గానిస్థాన్తో టీ20 సిరీస్ ప్రకటించిన బీసీసీఐ- భారత్లో భారత్కే ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్న అఫ్గాన్- ఫుల్ షెడ్యూల్ ఔట్
Published : August 12, 2026 at 2:28 PM IST
Ind vs Afg T20 Series 2026 : భారత క్రికెట్ జట్టు తదుపరి ఆడనున్న టీ20 సిరీస్ను బీసీసీఐ ప్రకటించింది. వచ్చే నెల అఫ్గానిస్థాతో టీమ్ఇండియా మూడు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ ఆడనుంది. ఈ సిరీస్లు అఫ్గానిస్థాన్ ఆతిథ్యం ఇస్తోంది. అయితే పరిస్థితుల దృష్యా ఈ టీ20 సిరీస్ భారత్లోనే జరగనుంది. మూడు మ్యాచ్లు కూడా దిల్లీ అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా జరగనున్నాయి. ఈ మేరకు పూర్తి షెడ్యూల్ను బీసీసీఐ బుధవారం ఎక్స్లో పోస్టు చేసింది.
'అఫ్గానిస్థాన్ క్రికెట్ ఎదుగుదలకు బీసీసీఐ మద్దతు ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. తమ ఆటగాళ్లకు అత్యున్నత స్థాయిలో పోటీపడే అవకాశాలను కల్పిస్తాం. ద్వైపాక్షిక క్రికెట్ ఇందులో ఒక భాగమే. మెరుగైన జట్లతో పోటీపడడం విలువైన అనుభవాన్ని కూడా కల్పిస్తుంది. ఈ సిరీస్ కోసం ఆఫ్గానిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డును భారత్కు స్వాగతిస్తున్నాం. దీనిని విజయవంతం చేయడానికి వారితో కలిసి పనిచేయడానికి ఎదురుచూస్తున్నాము' అని బీసీసీఐ అధ్యక్షుడు మిథున్ మన్హాస్ తెలిపారు.
'ఈ సిరీస్ను భారత్లో నిర్వహించేందుకు అఫ్గానిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డుకు బీసీసీఐ సంపూర్ణ మద్దతు ఇస్తుంది. కొన్నేళ్లుగా భారత్ - అఫ్గాన్ మధ్య క్రికెట్ పోటీలు థ్రిల్ను పంచుతున్నాయి. ఇరుజట్లలో నాణ్యమైన ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. అఫ్గాన్ క్రికెటర్లకు భారత్లోనూ పాపులర్ అయ్యారు. రెండు దేశాల క్రికెట్ బోర్డుల మధ్య సత్సంబంధాలు ఉన్నాయనడానికి ఇది నిరర్శనం. 2018లో అఫ్గానిస్థాన్కు చరిత్రాత్మకమైన తొలి టెస్టు మ్యాచ్కు ఆతిథ్యం ఇచ్చింది భారతే. అప్పట్నుంచి ఇరుదేశాల మధ్య వీలైనన్ని ఎక్కువ ద్వైపాక్షిక సిరీస్లు ఆడేలా ప్రణాళికలు చేస్తున్నాం. రీసెంట్గానే టెస్టు, వన్డే సిరీస్కు కూడా మేం ఆతిథ్యం ఇచ్చాం. ఈ సిరీస్ కోసం కూడా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాం' అని బీసీసీఐ సెక్రటరీ దేవజిత్ సైకియా అన్నారు.
🚨 NEWS 🚨— BCCI (@BCCI) August 12, 2026
Afghanistan to host India for three-match T20I series in Delhi.
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- తొలి టీ20 - సెప్టెంబర్ 13 - దిల్లీ అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం
- రెండో టీ20 - సెప్టెంబర్ 15 - దిల్లీ అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం
- మూడో టీ20 - సెప్టెంబర్ 17 - దిల్లీ అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం
బంగ్లాదేశ్కు షాక్
అయితే సెప్టెంబర్లో టీమ్ఇండియా జట్టు తమ దేశంలో పర్యటిస్తుందని నమ్మకంతో ఉన్నామని బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు కొద్దిరోజులుగా చెప్పుకుంటూ వస్తోంది. కానీ దైపాక్షిక సంబంధాల కారణంగా భారత క్రికెట్ జట్టు బంగ్లాదేశ్కు వెళ్లడం లేదు. తాజాగా అఫ్గాన్తో సిరీస్ ప్రకటించి బంగ్లాలో పర్యటించేది లేదని పరోక్షంగా బీసీబీకి చెప్పినట్లైంది.