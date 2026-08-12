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అఫ్గాన్​తో సిరీస్ ప్రకటించిన BCCI- బంగ్లాదేశ్​కు భారీ షాక్

అఫ్గానిస్థాన్​తో టీ20 సిరీస్​ ప్రకటించిన బీసీసీఐ- భారత్​లో భారత్​కే ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్న అఫ్గాన్- ఫుల్ షెడ్యూల్ ఔట్

India vs AFG
భారత్ వర్సెస్ అఫ్గానిస్థాన్ టీ20 సిరీస్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2026 at 2:28 PM IST

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Ind vs Afg T20 Series 2026 : భారత క్రికెట్ జట్టు తదుపరి ఆడనున్న టీ20 సిరీస్​ను బీసీసీఐ ప్రకటించింది. వచ్చే నెల అఫ్గానిస్థాతో టీమ్ఇండియా మూడు మ్యాచ్​ల టీ20 సిరీస్ ఆడనుంది. ఈ సిరీస్​లు అఫ్గానిస్థాన్ ఆతిథ్యం ఇస్తోంది. అయితే పరిస్థితుల దృష్యా ఈ టీ20 సిరీస్​ భారత్​లోనే జరగనుంది. మూడు మ్యాచ్​లు కూడా దిల్లీ అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా జరగనున్నాయి. ఈ మేరకు పూర్తి షెడ్యూల్​ను బీసీసీఐ బుధవారం ఎక్స్​లో పోస్టు చేసింది.

'అఫ్గానిస్థాన్ క్రికెట్ ఎదుగుదలకు బీసీసీఐ మద్దతు ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. తమ ఆటగాళ్లకు అత్యున్నత స్థాయిలో పోటీపడే అవకాశాలను కల్పిస్తాం. ద్వైపాక్షిక క్రికెట్ ఇందులో ఒక భాగమే. మెరుగైన జట్లతో పోటీపడడం విలువైన అనుభవాన్ని కూడా కల్పిస్తుంది. ఈ సిరీస్ కోసం ఆఫ్గానిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డును భారత్​కు స్వాగతిస్తున్నాం. దీనిని విజయవంతం చేయడానికి వారితో కలిసి పనిచేయడానికి ఎదురుచూస్తున్నాము' అని బీసీసీఐ అధ్యక్షుడు మిథున్ మన్హాస్ తెలిపారు.

'ఈ సిరీస్​ను భారత్​లో నిర్వహించేందుకు అఫ్గానిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డుకు బీసీసీఐ సంపూర్ణ మద్దతు ఇస్తుంది. కొన్నేళ్లుగా భారత్ - అఫ్గాన్ మధ్య క్రికెట్ పోటీలు థ్రిల్​ను పంచుతున్నాయి. ఇరుజట్లలో నాణ్యమైన ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. అఫ్గాన్ క్రికెటర్లకు భారత్​లోనూ పాపులర్ అయ్యారు. రెండు దేశాల క్రికెట్ బోర్డుల మధ్య సత్సంబంధాలు ఉన్నాయనడానికి ఇది నిరర్శనం. 2018లో అఫ్గానిస్థాన్​కు చరిత్రాత్మకమైన తొలి టెస్టు మ్యాచ్​కు ఆతిథ్యం ఇచ్చింది భారతే. అప్పట్నుంచి ఇరుదేశాల మధ్య వీలైనన్ని ఎక్కువ ద్వైపాక్షిక సిరీస్​లు ఆడేలా ప్రణాళికలు చేస్తున్నాం. రీసెంట్​గానే టెస్టు, వన్డే సిరీస్​కు కూడా మేం ఆతిథ్యం ఇచ్చాం. ఈ సిరీస్​ కోసం కూడా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాం' అని బీసీసీఐ సెక్రటరీ దేవజిత్ సైకియా అన్నారు.

  • తొలి టీ20 - సెప్టెంబర్ 13 - దిల్లీ అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం
  • రెండో టీ20 - సెప్టెంబర్ 15 - దిల్లీ అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం
  • మూడో టీ20 - సెప్టెంబర్ 17 - దిల్లీ అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం

బంగ్లాదేశ్​కు షాక్
అయితే సెప్టెంబర్​లో టీమ్ఇండియా జట్టు తమ దేశంలో పర్యటిస్తుందని నమ్మకంతో ఉన్నామని బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు కొద్దిరోజులుగా చెప్పుకుంటూ వస్తోంది. కానీ దైపాక్షిక సంబంధాల కారణంగా భారత క్రికెట్​ జట్టు బంగ్లాదేశ్​కు వెళ్లడం లేదు. తాజాగా అఫ్గాన్​తో సిరీస్​ ప్రకటించి బంగ్లాలో పర్యటించేది లేదని పరోక్షంగా బీసీబీకి చెప్పినట్లైంది.

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