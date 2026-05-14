టీమ్ఇండియాలోకి వైభవ్ సూర్యవంశీ- భారత జట్టును ప్రకటించిన BCCI

2026 ట్రై సిరీస్​కు భారత జట్టును ప్రకటించిన బీసీసీఐ- కెప్టెన్​గా తిలక్ వర్మ. వైస్ కెప్టెన్​గా రియాన్ పరాగ్- ఐపీఎల్ స్టార్లకే దక్కిన ప్రాధాన్యం

Tri- Series India Squad 2026 (Source : IANS)
Published : May 14, 2026 at 4:45 PM IST

Tri- Series India Squad 2026 : రాజస్థాన్ రాయల్స్ చిచ్చరపిడుగు వైభవ్ సూర్యవంశీకి టీమ్ఇండియా పిలుపు అందింది. సెలక్టర్లు అతడిని భారత జాతీయ జట్టులోకి తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం క్రికెట్ లవర్స్​ ఐపీఎల్​ ఎంజాయ్​ చేస్తున్న వేళ బీసీసీఐ మరో కీలక సిరీస్​కు భారత్- ఏ జట్టును ప్రకటించింది. వచ్చే నెల శ్రీలంక, అఫ్గానిస్థాన్​ జట్లతో జరగనున్న ట్రై సిరీస్​కు 15 మందితో కూడిన జట్టును వెల్లడించింది. ఈ జట్టుకు తిలక్ వర్మ కెప్టెన్​గా ఎంపికయ్యాడు. రియాన్ పరాగ్ వైస్​కెప్టెన్​గా వ్యవహరించనున్నాడు. ఈ సిరీస్​కు వైభవ్​ను కూడా ఎంపిక చేశారు.

వైభవ్​తోపాటు పంజాబ్ కింగ్స్ ఓపెనర్లు ప్రియాంశ్ ఆర్య, ప్రభ్​సిమ్రన్ సింగ్, ఆయుశ్ బదోనీ, విప్రజ్ నిగమ్, హర్ష్ దూబే, యశ్ ఠాకూర్, హర్ష్ దూబే, సూర్యాంశ్ షెడ్గే, అర్షద్ ఖాన్​ తొలిసారి టీమ్ఇండియా పిలుపు అందుకున్నారు. ఈ జట్టులో దాదాపు ప్రస్తుత ఐపీఎల్​లో అదరగొడుతున్న ఆటగాళ్లకే సెలక్టర్లు ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. అలాగే ఈ సిరీస్​తో వైభవ్​ను ఎప్పుడెప్పుడు టీమ్ఇండియా జట్టులో చూద్దామా అనుకున్న ప్రేక్షకుల ఎదురుచూపులకు తెరపడినట్లు అయ్యింది! మరి మన కుర్రాళ్లు ఎంతవరకు ఆకట్టుకుంటారో చూడాలి.

షెడ్యూల్ ఇదే
కాగా, భారత్- శ్రీలంక- అఫ్గానిస్థాన్​ జట్లు తలపడనున్న ఈ సిరీస్​ను వన్డే ఫార్మాట్​లో నిర్వహించనున్నారు. శ్రీలంక వేదికగా జూన్ 09న సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. తొలి మ్యాచ్​లో ఆతిథ్య శ్రీలంకతో భారత్ తలపడనుంది. ఒక్కో జట్టు ఈ సిరీస్​లో నాలుగేసి మ్యాచ్​లు ఆడుతుంది. టాప్ 2లో నిలిచిన రెండు జట్లు టైటిల్ ఫైట్​లో పాల్గొంటాయి. జూన్ 21న ఫైనల్ మ్యాచ్ ఉండనుంది.

  • తొలి మ్యాచ్ - భారత్ vs శ్రీలంక - జూన్ 09
  • రెండో మ్యాచ్ - భారత్ vs అఫ్గానిస్థాన్ - జూన్ 11
  • మూడో మ్యాచ్ - అఫ్గానిస్థాన్ vs శ్రీలంక - జూన్ 13
  • నాలుగో మ్యాచ్ - భారత్ vs శ్రీలంక - జూన్ 15
  • ఐదో మ్యాచ్ - భారత్ vs అఫ్గానిస్థాన్ - జూన్ 17
  • ఆరో మ్యాచ్ - అఫ్గానిస్థాన్- శ్రీలంక - జూన్ 19
  • ఫైనల్ మ్యాచ్ - జూన్ 21

ట్రై సిరీస్​కు భారత్ ఏ జట్టు
తిలక్ వర్మ (కెప్టెన్), ప్రియాంశ్ ఆర్య, వైభవ్ సూర్యవంశీ, రియాన్ పరాగ్ (వైస్ కెప్టెన్), ఆయుష్ బదోని, నిషాంత్ సింధు, హర్ష్ దూబే, సూర్యాంశ్ షెడ్గే, ప్రభ్‌సిమ్రాన్ సింగ్ (వికెట్ కీపర్), కుమార్ కుషాగ్రా (వికెట్ కీపర్), విప్రజ్ నిగమ్, యశ్ ఠాకూర్, యుధ్‌వీర్ సింగ్, అన్షుల్ కంబోజ్, అర్షద్ ఖాన్

