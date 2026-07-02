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భారత్ - శ్రీలంక టెస్టు సిరీస్- షెడ్యూల్ ప్రకటించిన బీసీసీఐ

శ్రీలంకలో పర్యటించనున్న భారత క్రికెట్ జట్టు- ఈ టూర్​కు సంబంధించిన షెడ్యూల్ ప్రకటించిన BCCI

Ind vs SL Test
Ind vs SL Test (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 2, 2026 at 9:02 PM IST

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Ind vs SL Test 2026 : భారత క్రికెట్​ జట్టు వచ్చే నెలలో రెడ్ బాల్ క్రికెట్​లో రీ ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది. ప్రస్తుతం ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో ఉన్న భారత్ టీ20, వన్డే సిరీస్​లు ఆడుతోంది. అయితే ఆగస్టులో సంప్రదాయ టెస్టు సిరీస్​లో బరిలో దిగనుంది. ICC వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో భాగంగా భారత క్రికెట్ జట్టు ఆగస్టులో శ్రీలంకలో పర్యటించనుంది. ఈ పర్యటనలో ఆతిథ్య శ్రీలంక జట్టుతో టీమ్ఇండియా రెండు మ్యాచ్‌ల టెస్టు సిరీస్ ఆడనుంది. ఈ సిరీస్​కు సంబంధించిన షెడ్యూల్​ను గురువారం బీసీసీఐ అధికారికంగా ప్రకటించింది.

తాజాగా విడుదలైన షెడ్యూల్ ప్రకారం ఈ సిరీస్​లో రెండు మ్యాచ్‌ల్లో ఒకటి చరిత్రాత్మక గాలే, రెండోది సింహళీస్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్ (SSC) మైదానాల్లో జరగనుంది. సిరీస్‌లోని మొదటి టెస్ట్ మ్యాచ్ 2026 ఆగస్టు 15 నుంచి 19 వరకు గాలే అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరుగుతుంది. అయితే గాలే పిచ్ ఎల్లప్పుడూ స్పిన్నర్లకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కాబట్టి, ఈ మ్యాచ్​లో భారత్ - శ్రీలంక జట్ల మధ్య గట్టి పోటీ ఉంటుందని క్రీడా విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.

ఆ తర్వాత రెండో టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆగస్టు 23 నుంచి 27 వరకు కొలంబోలోని ప్రసిద్ధ సింహళీస్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్ మైదానంలో జరుగుతుంది. ఈ మైదానానికి గొప్ప టెస్ట్ క్రికెట్ చరిత్ర ఉంది. ఈ మైదానం అనేక చిరస్మరణీయ మ్యాచ్‌లకు ఆతిథ్యం ఇచ్చింది. రెండు టెస్టు మ్యాచ్‌లు కూడా స్థానిక కాలమానం ప్రకారం ఉదయం 10:00 గంటలకు ప్రారంభమవుతాయి. అయితే భారత్ చివరిసారిగా 2017లో టెస్ట్ సిరీస్ కోసం శ్రీలంకలో పర్యటించింది. ఆ సిరీస్‌లో విరాట్ కోహ్లీ నాయకత్వంలో బరిలో దిగిన భారత్ 3- 0తో విజయం సాధించింది.

శ్రీలంక తర్వాత!
శ్రీలంక తర్వాత భారత్ ఈ ఏడాది నవంబర్- డిసెంబర్ నెలల్లో రెండు మ్యాచ్‌ల టెస్టు సిరీస్ కోసం న్యూజిలాండ్‌లో పర్యటించనుంది. గతేడాది శుభ్‌మన్ గిల్ నాయకత్వంలో ఇంగ్లాండ్ పర్యటనకు వెళ్లిన భారత్ మంచి ప్రదర్శన కనబర్చింది. ఇది గిల్​ కెప్టెన్సీకి మంచి ఆరంభం అయ్యింది. ఆ తర్వాత సొంతగడ్డపై వెస్టిండీస్‌తో జరిగిన సిరీస్‌ను కూడా గెలుచుకుంది. కానీ, 2025 చివర్లో సొంతగడ్డపైనే దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో భారత్​కు పరాభవం ఎదురైంది. రెండు టెస్టుల్లోనూ ఓటమి చవిచూసింది. ఇక దాదాపు 9 నెలల తర్వాత టీమ్ఇండియా మళ్లీ టెస్టు క్రికెట్ ఆడనుంది. ఈ నేపథ్యంలో గెలుపుతో రీ ఎంట్రీ అదరగొట్టాలని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. అలాగే ప్రస్తుత ICC వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్‌షిప్ సైకిల్​లో భారత్​కు ​శ్రీలంకతో టెస్టు ఆడడం ఇదే తొలిసారి కానుంది.

పాయింట్ల పట్టికలో రెండు జట్లు
2025-27 డబ్ల్యూటీసీలో ఫైనల్‌కు చేరడానికి ఈ సిరీస్ రెండు జట్లకూ చాలా కీలకం. అయితే, ఫైనల్‌కు చేరాలంటే భారత్ ఇతర జట్ల ఫలితాలపై ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది. భారత్ ఇప్పటికే 9 మ్యాచ్‌లు ఆడగా 4 విజయాలు సాధించి, మరో 4 మ్యాచ్‌లలో ఓడిపోయింది. ఒక మ్యాచ్ డ్రాగా ముగిసింది. ప్రస్తుతం పాయింట్ల పట్టికలో టీమ్ఇండియా ఐదో స్థానంలో ఉంది. మరోవైపు, శ్రీలంక ఇప్పటివరకు ఆడిన 3 మ్యాచ్‌లలో ఒకదాంట్లో నెగ్గి, ఒక మ్యాచ్​లో ఓడింది. మరొకటి డ్రా చేసుకుంది. ప్రస్తుతం పాయింట్ల పట్టికలో ఆరో స్థానంలో కొనసాగుతోంది.

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