Under 19 వరల్డ్​కప్ విజేత భారత్​పై ప్రశంసల- భారీ ప్రైజ్​మనీ ప్రకటించిన బీసీసీఐ- ప్రధాని మోదీ స్పెషల్ ట్వీట్

Under 19 World Cup
Under 19 World Cup (Source : IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 7, 2026 at 12:16 PM IST

1 Min Read
BCCI Prize Money : 2026 అండర్ 19 వరల్డ్​కప్ ఛాంపియన్​గా నిలిచిన యువ భారత్​కు బీసీసీఐ భారీ నజరానా ప్రకటించింది. టోర్నీ విజేత టీమ్ఇండియాకు రూ.7.5 కోట్ల భారీ ప్రైజ్​మనీ ఇవ్వనున్నట్లు ప్రకటన చేసింది. ఈ మేరకు బీసీసీఐ సెక్రటరీ దేవజిత్ సైకియా వెల్లడించారు. ఈ టోర్నీలో యువ భారత్ అద్భుతంగా ఆడిందని, ఒక్క ఓటమి లేకుండా ఛాంపియన్​గా నిలవడం గొప్ప విషయమని సైకియా అభినందించారు.

'ఈరోజు ఛాంపియన్​గా నిలిచిన అండర్ 19 జట్టును చూసి బీసీసీఐ మాత్రమే కాదు, యావత్ దేశం గర్వంగా ఉంది. మన కుర్రాళ్లు ఫైనల్​లో ఇంగ్లాండ్​ను మట్టికరిపించడం, టోర్నీ ఆసాంతం ఓటమే లేకుండా టైటిల్ నెగ్గడం నిజంగా మనందరికీ గర్వకారణం. ఈ సందర్భంగా యువ జట్టుకు ప్రోత్సాహకంగా బీసీసీఐ నుంచి రూ.7.5 కోట్ల భారీ ప్రైజ్​మనీ అందించాలని నిర్ణయించాం' అని సైకియా మీడియాతో వెల్లడించారు.

అంతకుముందు అండర్ 19 నెగ్గిన టీమ్ఇండియాపై భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసలు కురిపించారు. 'క్రికెట్​తో భారత ప్రతిభ ప్రకాశిస్తోంది. వరల్డ్​కప్ నెగ్గిన అండర్ 19 జట్టు పట్ల గర్వంగా ఉంది. మన యువ జట్టు టోర్నమెంట్ ఆసాంతం అద్భుతంగా ఆడి, అసాధారణ నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించింది. ఈ విజయం చాలా మంది యువ క్రీడాకారులకు స్ఫూర్తినిస్తుంది' అని మోదీ ట్వీట్ చేశారు.

కాగా, జింబాబ్వే హజారే క్లబ్​ వేదికగా శుక్రవారం ఇంగ్లాండ్​తో జరిగిన ఫైనల్​లో భారత్ 100 పరుగులు భారీ తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా 411 పరుగులు భారీ స్కోర్ చేసింది. వైభవ్ సూర్యవంశీ (175 పరుగులు) భారీ శతకంతో అదరగొట్టాడు. అనంతరం ఛేదనలో ఇంగ్లాండ్ 40.2 ఓవర్లో 311 పరుగులకే ఆలౌటైంది.

UNDER 19 WORLD CUP 2026
UNDER 19 WORLD CUP WINNERS
UNDER 19 WORLD CUP

