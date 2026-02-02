'అప్పటిదాకా మేమేం మాట్లాడం' - భారత్తో మ్యాచ్ బాయ్కాట్పై BCCI రియాక్షన్
టీ20 వరల్డ్కప్లో పాకిస్థాన్ నిర్ణయంపై ఐసీసీ, బీసీసీఐ స్పందన- పాక్ నిర్ణయం ప్రపంచ క్రీడా నియమాలకు విరుద్ధమని అభిప్రాయపడ్డ ఐసీసీ
Published : February 2, 2026 at 11:51 AM IST
Ind vs Pak T20 World Cup : టీ20 వరల్డ్కప్ భారత్తో మ్యాచ్ను తాము బాయ్కాట్ చేస్తున్నట్లు పాకిస్థాన్ ప్రకటించడంతో క్రీడా వర్గాల్లో మరో కాంట్రవర్సీ తెరపైకి వచ్చింది. ఇది హాట్టాపిక్గా మారింది. దీనిపై తాజాగా బీసీసీఐ వైస్ ప్రెసిడెంట్ రాజీవ్ శుక్లా స్పందించారు. ఈ వ్యవహారంపై ఐసీసీ ఇప్పటికే స్పందించిదని గుర్తుచేశారు. దిల్లీలో మీడియాలో మాట్లాడిన ఆయన ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. 'ఐసీసీ క్రీడాస్ఫూర్తి గురించి మాట్లాడుతూ ఇప్పటికే దీనిపై ఓ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది. ఐసీసీ నిర్ణయాన్ని మేం పూర్తిగా స్వాగతిస్తున్నాం. ఐసీసీతో చర్చించే దాకా ఈ విషయంపై మేం ఇప్పుడే ఏం మాట్లాడలేము' అని రాజీవ్ శుక్లా అన్నారు.
అంతకుముందు దీనిపై ఐసీసీ స్పందించింది. భారత్తో మ్యాచ్ను పాక్ బహిష్కరించటంపై ఐసీసీ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. అయితే పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వ నిర్ణయం తమ దృష్టికి వచ్చిందన్న ఐసీసీ వర్గాలు, పీసీబీ నుంచి అధికారిక సమాచారం కోసం ఎదురు చూస్తున్నామని పేర్కొన్నాయి. ఇలాంటి మేజర్ టోర్నీల్లో మ్యాచ్ను బహిష్కరించటం సరికాదని అభిప్రాయపడింది. పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వ నిర్ణయం ప్రపంచ క్రీడా నియమాలకు విరుద్ధమని తెలిపింది. ఎంపిక చేసిన మ్యాచ్లే ఆడాలనే పాక్ వైఖరి ఆమోదయోగ్యం కాదని, ఈ నిర్ణయం క్రికెట్ ఫ్యాన్స్, ఆ దేశ అభిమానులకు సైతం మంచిది కాదని పేర్కొంది. అంతేకాకుండా పాక్ ప్రభుత్వ నిర్ణయం ఆ దేశంలో క్రికెట్పై దీర్ఘకాలిక ప్రభావం చూపుతుందని ఐసీసీ వెల్లడించింది.
#WATCH | Delhi: On Pakistan to boycott its match against India in the ICC Men’s T20 World Cup 2026, BCCI vice president and Congress MP Rajeev Shukla says, " icc has issued a big statement, they have spoken about sportsmanship. we completely agree with the icc. bcci won't make any… pic.twitter.com/qRgwHzgDls— ANI (@ANI) February 2, 2026
ఇకనైనా ఆపేద్దాం
అలాగే తాజా పరిణామాలపై కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, తిరువనంతపురం ఎంపీ శశి థరూర్ మాట్లాడారు. ఇరువర్గాలు కూడా క్రీడలను రాజకీయం చేయడం సిగ్గు చేటని అన్నారు. 'ఇరుపక్షాల వారు క్రీడలను ఈ విధంగా రాజకీయం చేయడం నిజంగా సిగ్గుచేటు. ముస్తాఫిజుర్ ఐపీఎల్ కాంట్రక్ట్ కోల్పోయిన విషయంపై నాకు అవగాహన లేదు. అది దురదృష్టకరం.ఇక రాజకీయ జోక్యం విషయానికొస్తే, బంగ్లాదేశ్ అతిగా స్పందించిందని నేను భావిస్తున్నా. ఇటు బంగ్లాదేశ్కు తన సంఘీభావాన్ని చాటుకోవడానికి పాక్ ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ మొత్తం వ్యవహారం రోజురోజుకీ ముదురుతోంది'
'అందుకే ఈ పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగకూడదు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ వంటి అత్యంత ఆదరణ ఉన్న క్రీడ మైదానంలోనైనా మనందరినీ ఏకం చేసే సాధనంగా ఉండాలి. నిజంగా దీనిని అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని నేను భావిస్తున్నాను. ఇకనైనా అందరూ మేల్కోవాలి. అత్యవసరంగా ఒకరినొకరు సంప్రదించుకోవాలి. ఐసీసీ దీనికి ప్రాతినిధ్యం వహించవచ్చు. ఇకనైనా అనవసరమైన వివాదాలు ఆపేయాలి. పంతాలకు పోయి శాశ్వతంగా ఇలా కొనసాగలేరు' అని థరూర్ అన్నారు.
#WATCH | On Pakistan to boycott its match against India in the ICC Men’s T20 World Cup 2026, Congress MP Shashi Tharoor says, " it is pretty disgraceful that sport has been politicised in this way on both sides, frankly. i don't think that mustafizur (bangladeshi cricketer… pic.twitter.com/wt3wgwXZPQ— ANI (@ANI) February 2, 2026
యూటర్న్ తీసుకోవచ్చు!
అంతకుముందు క్రికెట్ దిగ్గజం సునీల్ గావస్కర్ కూడా దీనిపై స్పందించాడు. పాక్ క్రికెటర్లు గతంలో తమ రిటైర్మెంట్లను వెనక్కి తీసుకున్నట్లే, పాకిస్థాన్ కూడా ఈ విషయంలో యూటర్న్ తీసుకోవచ్చని ఆయన అభిప్రాయపడ్డాడు. తమ మాజీ ఆటగాళ్లు నుంచిగానీ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా గానీ విమర్శలు వచ్చినప్పుడు పాకిస్థాన్ తమ వైఖరిని మార్చుకునే ఛాన్స్ ఉందని అన్నాడు.
'ఇందులో కొత్తేగా ఏముంది? పాకిస్థాన్ ఆటగాళ్లు రిటైర్మెంట్ ప్రకటిస్తారు. తర్వాత నాలుగు రోజులకు 'మా ఫ్యాన్స్ కోరిక మేరకు మేం రిటైర్మెంట్ వెనక్కి తీసుకుంటున్నాం' అని రిటైర్మెంట్ డెసిషన్పై కూడా యూటర్న్ తీసుకుంటారు. అలాంటిదే మరోసారి జరుగుతుంది. 15వ తేదీ కంటే ముందే ఇది జరిగే అవకాశం ఉంది' అని గావస్కర్ పేర్కొన్నాడు.
పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ ఏమన్నాడు?
అలాగే ఈ విషయంపై పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ సల్మాన్ అలీ అఘా కూడా తన స్పందనను తెలిపాడు. ఆస్ట్రేలియాతో మూడో టీ20 తర్వాత ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పాల్గొన్న అఘా ఈ కామెంట్స్ చేశాడు. 'ఈ నిర్ణయం మాది కాదు. ప్రభుత్వం నిర్ణయం. ఇందులో మేమేం చేయలేం. మా ప్రభుత్వం, పీసీబీ ఛైర్మన్ ఇచ్చే ఆదేశాలు మేం పాటించాల్సిందే. వాళ్లు చెబితేనే మేం వెళ్లగలం' అని సల్మాన్ అలీ అఘా అన్నాడు.
పాకిస్థాన్పై గ్రాండ్ విక్టరీ- సెమీస్కు దూసుకెళ్లిన భారత్
పాకిస్థాన్ సంచలన నిర్ణయం- భారత్తో మ్యాచ్ బాయ్కాట్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటన