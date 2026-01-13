ETV Bharat / sports

'భారత్‌లో టీ20 ప్రపంచకప్‌ మ్యాచ్‌లు ఆడబోము'- ICCకి బంగ్లా మరోసారి స్పష్టం

టీ20 ప్రపంచకప్‌ మ్యాచ్‌ల విషయంలో మారని బంగ్లాదేశ్‌ వైఖరి- భారత్‌లో టీ20 ప్రపంచకప్‌ మ్యాచ్‌లు ఆడబోమని పునరుద్ఘాటించిన బంగ్లాదేశ్- ఐసీసీతో జరిగిన తాజా సమావేశంలో తమ వైఖరిని స్పష్టం చేసిన బంగ్లాదేశ్

BANGLADESH IN T20 WC 2026 : వచ్చే నెల భారత్‌లో జరిగే టీ-20 ప్రపంచ కప్పులో పాల్గొనడంపై బంగ్లాదేశ్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు (BCB) వైఖరి మారడం లేదు. భారత్‌లో మ్యాచ్‌లు ఆడబోమని మరోసారి తేల్చిచెప్పింది. ఐసీసీతో జరిగిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌లో ఇదే విషయాన్ని స్పష్టం చేసినట్లు BCB వెల్లడించింది. తాము ఆడే మ్యాచ్‌లను మరో దేశానికి తరలించాన్న డిమాండ్‌ను పునఃపరిశీలించాలని బంగ్లాదేశ్‌ను ఐసీసీ కోరింది. భద్రతాపరమైన ఆందోళనలను మరోసారి ప్రస్తావిస్తూ ఈ విషయంలో తమ వైఖరి మారదని ఐసీసీకి చెప్పినట్లు BCB తెలిపింది. తమ ఆటగాళ్ల భద్రతే తమకు ముఖ్యమని పేర్కొంది. అయితే ఆమోదయోగ్యమైన పరిష్కారాల కోసం ఇరుపక్షాల చర్చలు కొనసాగుతాయని వెల్లడించింది. ఆటగాళ్ల భద్రతను కారణంగా చూపుతూ తమ మ్యాచ్‌లను మరో దేశానికి మార్చాలని కోరుతూ ఇప్పటికే పలుమార్లు ఐసీసీకి BCB విజ్ఞప్తి చేసింది. ఐసీసీ ఆ విజ్ఞప్తులను తిరస్కరిస్తూ వస్తోంది.

