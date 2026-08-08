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భారత్​కు మరో షాక్- గాయంతో స్టార్ బ్యాటర్ సిరీస్ నుంచి ఔట్!

భారత్ - శ్రీలంక టెస్టు సిరీస్ - ప్రారంభానికి ముందు టీమ్ఇండియాకు మరో షాక్- గాయం కారణంగా స్టార్ బ్యాటర్ దూరం!

Ind vs SL
Ind vs SL (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2026 at 5:11 PM IST

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Ind vs SL Test : శ్రీలంకతో టెస్టు సిరీస్ ప్రారంభానికి ముందే భారత్​కు మరో పెద్ద షాక్ తగిలింది. గాయం కారణంగా సాయి సుదర్శన్ ఈ సిరీస్​కు దాదాపు దూరమైనట్లు క్రీడావర్గాలు పేర్కొన్నాయి. నిర్ణీత సమయంలో గాయం నుంచి పూర్తిగా రికవరీ అవ్వడంలో సుదర్శన్​ విఫలమైనట్లు తెలిసింది. దీంతో మేనేజ్​మెంట్ అతడిని ఈ సిరీస్ నుంచి తప్పించినట్లు సమాచారం అందింది. త్వరలోనే అతడి స్థానాన్ని మరో ఆటగాడితో భర్తీ చేసే అవకాశం ఉంది.

అయితే శ్రీలంక పర్యటన కోసం ఇటీవల టీమ్ఇండియా మేనేజ్​మెంట్ ప్రకటించిన 15 మంది సభ్యుల జట్టులో సుదర్శన్ ఉన్నాడు. కానీ, కాలికి గాయం కారణంగా అతడు ఫిట్​నెస్ నిరూపించుకోవడంపైనే సిరీస్​లో ఆడడం అధారపడి ఉంది. ఈ మేరకు అతడికి మేనేజ్​మెంట్ కొంత సమయం ఇచ్చింది. ఇక ఇప్పటికే ఈ సిరీస్​ నుంచి స్టార్ బౌలర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా కూడా ఫిట్​నెస్ కారణంగా వైదొలిగాడు. అతని స్థానంలో ఆకిబ్ నబీని జట్టులోకి తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు సుదర్శన్ కూడా దాదాపు దూరం అయ్యాడు!

గతనెల గాయం!
కాగా, సుదర్శన్​ భారత్ A జట్టుతో జూన్​లో శ్రీలంక పర్యటనకు వెళ్లాడు. అక్కడ ఆతిథ్య శ్రీలంక A జట్టుతో భారత్ రెండు అనధికారక టెస్టులు ఆడింది. ఇందులో సుదర్శన్ అద్భుతమైన బ్యాటింగ్​తో రాణించాడు. రెండు టెస్టుల్లో రెండు సెంచరీలు నమోదు చేశాడు. రెండో టెస్టు తొలి ఇన్నింగ్స్​లో అయితే 168 పరుగులుతో అదరగొట్టాడు. ఈ మ్యాచ్​లోనే అతడు గాయపడ్డాడు. అప్పట్నుంచి బెంగళూరు సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్​లో రికవరీ అవుతున్నాడు. ఇందులో తొలి మ్యాచ్ డ్రాగా ముగియగా, రెండు టెస్టులో భారత్ 10 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది.

మూడో స్థానంలో పడిక్కల్
సుదర్శన్ ఫిట్‌గా ఉంటే, అతడు మూడో స్థానంలో బరిలోకి దిగేవాడు. కానీ ఇప్పుడు సిరీస్​కు దూరమవ్వడం వల్ల ఆ స్థానం కోసం ఇంకొకరి పేరు పరిశీలించాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతం భారత జట్టు శ్రీలంక XIతో ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్ ఆడుతోంది. ఈ మ్యాచ్‌లో దేవదత్ పడిక్కల్ మూడో స్థానంలో బ్యాటింగ్ చేసి అద్భుతమైన సెంచరీ సాధించాడు. దీంతో ఆ స్థానంలో పడిక్కల్​ను బరిలో దింపే అవకాశం ఉంది.

పడిక్కల్ శ్రీలంక స్పిన్ బౌలింగ్‌ను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొని, 121 బంతుల్లో 103 పరుగులు చేసి రిటైర్ అయ్యాడు. టీ విరామ సమయానికి భారత్ 50 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 180 పరుగులు చేసింది. రవీంద్ర జడేజా (29*), మానవ్ సుతార్ (3*) క్రీజులో ఉన్నారు. అంతకుముందు ఓపెనర్ యశస్వీ జైస్వాల్ డకౌట్ కాగా, రిషబ్ పంత్ (2), ధ్రువ్ జురెల్ (1) స్వల్ప స్కోర్లకే పెలియన్​కు చేరారు. కేఎల్ రాహుల్ (40 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించాడు. అంతకుముందు శ్రీలంక XI జట్టు 363-8 స్కోరు వద్ద తమ ఇన్నింగ్స్‌ను డిక్లేర్ చేసింది.

శుభ్‌మన్ గిల్‌కు కూడా గాయం
టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్ కూడా గాయంతో బాధపడుతున్నాడు. ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్‌కు ముందు రోజు (గురువారం) నెట్స్‌లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు బంతి తగలడంతో గిల్ వేలికి గాయమైంది. దీనివల్ల అతడు శుక్రవారం ప్రారంభమైన ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్​లో దిగలేదు. గిల్ స్థానంలో కేఎల్ రాహుల్ ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్‌కు కెప్టెన్‌గా వ్యవహరిస్తున్నాడు. ఇక ఈరోజు గిల్ బ్యాటింగ్ చేయడానికి వస్తాడని భావించినప్పటికీ, నాలుగు వికెట్లు పడిన తర్వాత కూడా క్రీజులోకి రాలేదు. దీంతో అతని గాయం తీవ్రతపై అభిమానుల్లో ఆందోళన నెలకొంది. మొదటి టెస్టులో ఆడతాడా? లేదా అని కంగారు మొదలైంది. అయితే ఈ విషయంపై బీసీసీఐ ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.

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