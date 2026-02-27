ETV Bharat / sports

రింకు సింగ్ వస్తున్నాడు- తండ్రి మరణించిన మర్నాడే జట్టులోకి!

Rinku Singh World Cup 2026- తండ్రి మరణించిన బాధలోనూ జట్టుతో చేరనున్న రింకు సింగ్- ఆదివారం మ్యాచ్​లో అందుబాటులోకి!

Rinku Singh
Rinku Singh (Source : PTI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 27, 2026 at 10:16 PM IST

Rinku Singh World Cup 2026 : టీమ్ఇండియా యంగ్ క్రికెటర్ రింకు సింగ్ శనివారం జట్టుతో చేరనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అనారోగ్యంతో శుక్రవారం తన తండ్రి మరణించారు. దీంతో రింకు తన సొంత ఊరికి వెళ్లాడు. అయితే శనివారం సాయంత్రానికల్లా రింకు మళ్లీ జట్టుతో చేరనున్నట్లు బీసీసీఐ వర్గాలు జాతీయా మీడియాతో వెల్లడించాయి. దీంతో తండ్రి చనిపోయిన మరుసటి రోజే దేశం కోసం ఆడేందుకు సిద్ధమైన రింకుపై నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఇలాంటి సందర్భంలో ఆయన కుటుంబానికి ధైర్యం ఇవ్వాలంటూ దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నారు.

కాగా, ఇటీవల అనారోగ్యానికి గురైన రింకు తండ్రి ఖాన్‌చంద్‌ సింగ్‌ ఆసుపత్రిలో జాయిన్ అయ్యారు. దీంతో రింకు రీసెంట్​గా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో జట్టును వీడాడు. అయితే బుధవారం సాయంత్రానికి భారత్ శిబిరంలో చేరాడు. కానీ జింబాబ్వే మ్యాచ్​లో బరిలో దిగే ఛాన్స్ రాలేదు. అయితే శుక్రవారం తెల్లవారుజామున నొయిడాలోని ఓ ఆస్పత్రిలో ఖాన్​చంద్ తుది శ్వాస విడిచారు. ఇవాళ మధ్యాహ్నం అంత్యక్రియలు కూడా పూర్తయ్యాయి.

ఇక ఆదివారం భారత్ కీలక మ్యాచ్ ఆడనుంది. ఈ వరల్డ్​కప్​లో సెమీస్ చేరాలంటే వెస్టిండీస్​తో మ్యాచ్​లో తప్పక నెగ్గాల్సిందే. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రింకు జట్టులోకి వస్తున్నాడు. అతడికి తుది జట్టులోనూ చోటు దక్కే ఛాన్స్ ఉంది. కోల్​కతా ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా ఈ మ్యాచ్ జరగనుంది.

