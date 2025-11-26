విషాదం : ప్రాక్టీస్ చేస్తుండగా ప్రమాదవశాత్తు విరిగిన పోల్- బాస్కెట్బాల్ ప్లేయర్ మృతి
Published : November 26, 2025 at 1:10 PM IST
Basketball Player Passed Away : హరియాణాలో విషాదం జరిగింది. ఆ రాష్ట్రానికి చెందిన హార్దిక్ (16) అనే జాతీయస్థాయి బాస్కెట్బాల్ క్రీడాకారుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తుండగా ప్రమాదవశాత్తూ బాస్కెట్బాల్ హూప్ పోల్ మీద పడడంతో కోర్టులోనే మృతి చెందాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
16 ఏళ్ల బాస్కెట్బాల్ ఆటగాడు హార్దిక్ లఖన్ మజ్రా గ్రామంలోని స్పోర్ట్స్ గ్రౌండ్లో బాస్కెట్బాల్ కోర్టులో ప్రాక్టీస్ చేసేందుకు వెళ్లాడు. ప్రాక్టీస్ సమయంలో బాస్కెట్బాల్ హూప్ను పట్టుకొని వేలాడుతుండగా, అకస్మాత్తుగా పోల్ విరిగి అతడి ఛాతిపై పడింది. దీంతో హార్దిక్ అక్కడికక్కడే కుప్పకూలాడు. ఆ సమయంలో అక్కడే కోర్టులో ఉన్న ఇతర ప్లేయర్లు వెంటనే అతడిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. కానీ అప్పటికే హార్దిక్ మృతి చెందినట్లు తెలుస్తోంది. దీనిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.
జాతీయ జట్టుకు ఎంపిక
బాస్కెట్బాల్లో అద్భుతమైన ప్లేయర్గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హార్దిక్ భారత జట్టుకు ఎంపికయ్యాడు. అతను ఇటీవల భారత జట్టు శిబిరం నుంచి తిరిగి వచ్చి, రానున్న పోటీలకు సన్నద్దమవుతున్నాడు. కానీ ఇంతలోనే ఇలా జరగడంతో కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు. తమ కుమారుడు బాస్కెట్బాల్లో అద్భుతంగా రాణించి పేరు సంపాదిస్తాడనుకుంటే, విధి ఇలా చేసిందంటూ అతడి తల్లిదండ్రులు విలపించారు. కాగా, హార్దిక్కు ఒక తమ్ముడు ఉన్నాడు. అతను కూడా మంచి బాస్కెట్బాల్ ఆటగాడే కావడం విశేషం.
రీసెంట్గా ఇంకొకరు!
కాగా, రెండు రోజుల కిందట అదే రాష్ట్రం జజ్జర్ జిల్లాలోని బహదూర్గఢ్లోని హోషియార్ సింగ్ స్పోర్ట్స్ స్టేడియంలో ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది. 15ఏళ్ల అమన్ అనే బాస్కెట్బాల్ ఆటగాడు కూడా ఇదే తరహాలో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. కోర్టులో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న సమయంలో అమన్పై బాస్కెట్బాల్ స్తంభం మీద పడడంతో మృతి చెందాడు. దీంతో హరియాణాలో క్రీడా మౌలిక సదుపాయాల పరిస్థితులపై అక్కడి ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నిర్వహణ పనులు సకాలంలో జరిగితే ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరిగేది కావని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
