U20 వరల్డ్ అథ్లెటిక్స్లో నయా రికార్డ్ - హైజంప్లో భారత్కు తొలి పతకం
U20 వరల్డ్ అథ్లెట్ ఛాంపియన్షిప్స్- భారత్ ఖాతాలో మరో పతకం- ఈసారి హైజంప్లో పోడియంపై భారత అథ్లెట్
Published : August 9, 2026 at 9:50 AM IST
U20 World Athletics Championships India : యూజీన్, అమెరికా వేదికగా జరుగుతున్న 2026 వరల్డ్ అథ్లెటిక్స్ U20 ఛాంపియన్స్షిప్స్ పోటీల్లో భారత అథ్లెట్లు సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించారు. ఈ పోటీల చరిత్రలోనే తొలిసారిగా హైజంప్, లాంగ్ జంప్ల్లో భారత్కు పతకాలు వచ్చాయి. పురుషుల హైజంప్ విభాగంలో భారత యువ అథ్లెట్ బసంత్ కుమార్ మేఘ్వాల్ రజతం ముద్దాడాడు. ఇక లాంగ్ జంప్లో షానవాజ్ ఖాన్ బ్రాంజ్ మెడల్ సాధించాడు. దీంతో భారత్ ఖాతాలో మూడు పతకాలు చేరాయి.
బసంత్ అదిరే ప్రదర్శన
ఈ పోటీలో బసంత్ అద్భుత ప్రదర్శనతో 2.21 మీటర్ల ఎత్తుకు జంప్ చేసి రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. ఇందులో తొలి స్థానంలో నిలిచిన యూనెస్ అయాచీ (అల్జీరియా) స్వర్ణ పతకం అందుకున్నాడు. పూలే (బ్రిటన్) మూడో స్థానంలో కాంస్యం దక్కించుకున్నాడు. బసంత్ రాజస్థాన్కు చెందిన అథ్లెట్. అతడు కొంతకాలంగా హైజంప్లో అద్భుత ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకుంటున్నాడు. ఈ ఏడాదిలోనే జరిగిన ఆసియా U20 అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్లో బసంత్ స్వర్ణ పతకం (2.20 మీటర్లు) దక్కించుకున్నాడు.
BASANT CREATES HISTORY | WINS 🥈— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) August 9, 2026
At World U20 Athletics Championship pic.twitter.com/axrUi2xY4Y
టాప్ ముగ్గురిదీ అదే ప్రదర్శన!
అయితే ఈ పోటీలో స్వర్ణ, రజత, కాంస్య పతకాలు సాధించిన ముగ్గురు అథ్లెట్లు కూడా 2.21 మీటర్లే జంప్ చేయడం విశేషం. అయితే యూనెస్ తన తొలి ప్రయత్నంలోనే ఇది నమోదు చేయడంతో అతడికి స్వర్ణం దక్కింది. ఇక బసంత్ రెండో ప్రయత్నం, పూలే మూడో ప్రయత్నాల్లో ఈ ఫీట్ అందుకున్నారు. కాగా, భారత యువ అథ్లెట్ బసంత్ కెరీర్లో ఇదే అత్యుత్తమ ప్రదర్శన.
Shahnavaz Wins U20 World Bronze Medal— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) August 9, 2026
Jumped a best of 7.84m to win the global medal#WorldU20 pic.twitter.com/4532mCJLsG
లాంగ్జంప్లో కొత్త చరిత్ర
లాంగ్ జంప్లో షనవాజ్ నిలకడగా రాణించాడు. షనవాజ్ తన మూడో ప్రయత్నంలో సక్సెస్ఫుల్గా 7.84 మీటర్ల లాంగ్ జంప్ చేశాడు. అతడి కంటే మెరుగ్గా జంప్ చేసిన ఇంజోయిల్ (7.97 మీటర్లు) అగ్రస్థానంలో నిలిచి స్వర్ణ పతరం ముద్దాడాడు. రెండో స్థానంలో నిలిచిన మెక్ గ్రోడర్కు (7.96 మీటర్లు) సిల్వర్ మెడల్ దక్కింది. అయితే ఈ పోటీలో ఎవరు కూడా 8 మీటర్ల జంప్ చేయలేదు. కాగాU20 ఛాంపియన్షిప్స్ లాంగ్జంప్ విభాగంలో భారత్కు ఇదే మొదటి పతకం.
మొత్తం మూడు (ఈపోటీల్లో ఇప్పటిదాకా భారత యువ అథ్లెట్లు సాధించిన పతకాలు)
- రజతం : ఆశిశ్ యాదవ్ - పురుషుల జావెలిన్ త్రో (74.09 మీటర్లు)
- రజతం : బసంత్ కుమార్ మేఘ్వాల్ - పురుషుల హై జంప్ (2.21 మీటర్లు)
- కాంస్యం : షానవాజ్ ఖాన్ - పురుషుల లాంగ్ జంప్ (7.84 మీటర్లు)
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