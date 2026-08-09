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U20 వరల్డ్​ అథ్లెటిక్స్​లో నయా రికార్డ్ - హైజంప్​లో భారత్​కు తొలి పతకం

U20 వరల్డ్​ అథ్లెట్ ఛాంపియన్​షిప్స్- భారత్ ఖాతాలో మరో పతకం- ఈసారి హైజంప్​లో పోడియంపై భారత అథ్లెట్

U20 World Athletics Championships
U20 World Athletics Championships (Source : Athletics Federation of India 'x' Post)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2026 at 9:50 AM IST

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U20 World Athletics Championships India : యూజీన్, అమెరికా వేదికగా జరుగుతున్న 2026 వరల్డ్ అథ్లెటిక్స్‌ U20 ఛాంపియన్స్‌షిప్స్‌ పోటీల్లో భారత అథ్లెట్లు సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించారు. ఈ పోటీల చరిత్రలోనే తొలిసారిగా హైజంప్, లాంగ్ జంప్​ల్లో భారత్​కు పతకాలు వచ్చాయి. పురుషుల హైజంప్‌ విభాగంలో భారత యువ అథ్లెట్ బసంత్ కుమార్ మేఘ్​వాల్ రజతం ముద్దాడాడు. ఇక లాంగ్‌ జంప్‌లో షానవాజ్‌ ఖాన్ బ్రాంజ్ మెడల్ సాధించాడు. దీంతో భారత్​ ఖాతాలో మూడు పతకాలు చేరాయి.

బసంత్ అదిరే ప్రదర్శన
ఈ పోటీలో బసంత్ అద్భుత ప్రదర్శనతో 2.21 మీటర్ల ఎత్తుకు జంప్‌ చేసి రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. ఇందులో తొలి స్థానంలో నిలిచిన యూనెస్‌ అయాచీ (అల్జీరియా) స్వర్ణ పతకం అందుకున్నాడు. పూలే (బ్రిటన్) మూడో స్థానంలో కాంస్యం దక్కించుకున్నాడు. బసంత్ రాజస్థాన్‌కు చెందిన అథ్లెట్. అతడు కొంతకాలంగా హైజంప్‌లో అద్భుత ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకుంటున్నాడు. ఈ ఏడాదిలోనే జరిగిన ఆసియా U20 అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో బసంత్ స్వర్ణ పతకం (2.20 మీటర్లు) దక్కించుకున్నాడు.

టాప్ ముగ్గురిదీ అదే ప్రదర్శన!
అయితే ఈ పోటీలో స్వర్ణ, రజత, కాంస్య పతకాలు సాధించిన ముగ్గురు అథ్లెట్లు కూడా 2.21 మీటర్లే జంప్ చేయడం విశేషం. అయితే యూనెస్ తన తొలి ప్రయత్నంలోనే ఇది నమోదు చేయడంతో అతడికి స్వర్ణం దక్కింది. ఇక బసంత్ రెండో ప్రయత్నం, పూలే మూడో ప్రయత్నాల్లో ఈ ఫీట్ అందుకున్నారు. కాగా, భారత యువ అథ్లెట్ బసంత్ కెరీర్​లో ఇదే అత్యుత్తమ ప్రదర్శన.

లాంగ్​జంప్​లో కొత్త చరిత్ర
లాంగ్​ జంప్​లో షనవాజ్ నిలకడగా రాణించాడు. షనవాజ్ తన మూడో ప్రయత్నంలో సక్సెస్​ఫుల్​గా 7.84 మీటర్ల లాంగ్ జంప్ చేశాడు. అతడి కంటే మెరుగ్గా జంప్ చేసిన ఇంజోయిల్ (7.97 మీటర్లు) అగ్రస్థానంలో నిలిచి స్వర్ణ పతరం ముద్దాడాడు. రెండో స్థానంలో నిలిచిన మెక్ గ్రోడర్​కు (7.96 మీటర్లు) సిల్వర్ మెడల్ దక్కింది. అయితే ఈ పోటీలో ఎవరు కూడా 8 మీటర్ల జంప్ చేయలేదు. కాగాU20 ఛాంపియన్‌షిప్స్‌ లాంగ్‌జంప్‌ విభాగంలో భారత్‌కు ఇదే మొదటి పతకం.

మొత్తం మూడు (ఈపోటీల్లో ఇప్పటిదాకా భారత యువ అథ్లెట్లు సాధించిన పతకాలు)

  • రజతం : ఆశిశ్ యాదవ్ - పురుషుల జావెలిన్ త్రో (74.09 మీటర్లు)
  • రజతం : బసంత్ కుమార్ మేఘ్వాల్ - పురుషుల హై జంప్ (2.21 మీటర్లు)
  • కాంస్యం : షానవాజ్ ఖాన్ - పురుషుల లాంగ్ జంప్ (7.84 మీటర్లు)

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