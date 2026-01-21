ETV Bharat / sports

బంగ్లాదేశ్ విజ్ఞప్తిని తిరస్కరించిన ICC- షెడ్యూల్ ప్రకారమే భారత్​లో మ్యాచ్​లు!

T20 వరల్డ్​కప్​- బంగ్లాదేశ్ మ్యాచ్​లపై వీడిన సస్పెన్స్- షెడ్యూల్ ప్రకారమే మ్యాచ్​లు ఉంటాయని ప్రకటించిన ఐసీసీ

Bangladesh T20 World Cup
Bangladesh T20 World Cup (Source : AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 21, 2026 at 7:03 PM IST

Bangladesh T20 World Cup : బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డుకు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. వచ్చే నెలలో భారత్​లో జరగాల్సిన టీ20 వరల్డ్​కప్​లో తమ మ్యాచ్​​ల వేదిక మార్చాలంటూ బీసీబీ చేసిన విజ్ఞప్తిని ఐసీసీ తిరస్కరించింది. భారత్​లో బంగ్లాదేశ్ క్రికెటర్లు, అభిమానులు, మీడియా, సిబ్బందికి భద్రతాపరమైన ముప్పు ఉన్నట్లు ఎలాంటి ఆధారాలు లేవని ఐసీసీ పేర్కొంది. దీంతో షెడ్యూల్ ప్రకారమే మ్యాచ్​లు ఆడాల్సి ఉంటుందని ఐసీసీ స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు బుధవారం వీడియో కాన్ఫరెన్స్​ ద్వారా జరిగిన సమావేశంలో ఐసీసీ నిర్ణయం తీసుకుంది.

కాగా, భద్రతాపరమైన కారణాలు చూపుతూ వరల్డ్​కప్ మ్యాచ్​లు ఆడేందుకు బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ జట్టు భారత్​కు రాదంటూ ఇటీవల బీసీబీ పేర్కొంది. తమ మ్యాచ్​ల వేదికను భారత్ నుంచి శ్రీలంకకు మార్చాలని ఐసీసీకి విజ్ఞప్తి కూడా చేసింది. అయితే బీసీబీ విజ్ఞప్తిని ఐసీసీ తిరస్కరించింది. ఈ విషయంపై బుధవారం (జనవరి 21) లోగా ఏదో ఒకటి తేల్చుకోవాలని డెడ్​లైన్ విధించింది. ఈ క్రమంలోనే ఐసీసీ తాజా సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ వరల్డ్​కప్ టోర్నీలో గ్రూప్ దశలో నాలుగు మ్యాచ్​లు ఆడాల్సి ఉంది. ఇందులో మూడు కోల్​కతా, మరో ఒక మ్యాచ్ ముంబయి వేదికలుగా ఆడాల్సి ఉంది.

T20 ప్రపంచ కప్​లో బంగ్లాదేశ్ ఆడాల్సిన గ్రూప్ దశ మ్యాచ్​లు

  • బంగ్లాదేశ్ vs వెస్టిండీస్ - ఫిబ్రవరి 07 - ఈడెన్ గార్డెన్స్, కోల్‌కతా
  • బంగ్లాదేశ్ vs ఇటలీ - ఫిబ్రవరి 09 - ఈడెన్ గార్డెన్స్, కోల్‌కతా
  • బంగ్లాదేశ్ vs ఇంగ్లాండ్ - ఫిబ్రవరి 14 - ఈడెన్ గార్డెన్స్, కోల్‌కతా
  • బంగ్లాదేశ్ vs నేపాల్ -ఫిబ్రవరి 17 - వాంఖడే స్టేడియం, ముంబయి

వరల్డ్​కప్​నకు బంగ్లాదేశ్ జట్టు
లిట్టన్ కుమార్ దాస్ (కెప్టెన్), మహ్మద్ సైఫ్ హసన్ (వైస్ కెప్టెన్), తాంజిద్ హసన్, మహ్మద్ పర్వేజ్ హొస్సేన్ ఎమోన్, తౌహిద్ హృదయ్, షమీమ్ హొస్సేన్, క్వాజీ నూరుల్ హసన్ సోహన్, షేక్ మెహిదీ హసన్, రిషాద్ హుస్సేన్, నసుమ్ అహ్మద్, ముస్తాఫిజుర్ రహమాన్, తాంజిమ్ హసన్ షకీబ్, తస్కిన్ అహ్మద్, ఎమ్​డీ సైఫుద్దీన్, షరీఫుల్ ఇస్లాం

