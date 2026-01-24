బంగ్లాదేశ్ను తప్పించినందుకు- టీ20 ప్రపంచకప్పు నుంచి పాక్ తప్పుకుంటుందా?
ఐసీసీ నిర్ణయాన్ని తప్పుబట్టిన పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు- టీ-20 ప్రపంచకప్పు నుంచి బంగ్లాదేశ్ను తప్పించడంపై మండిపాటు- అందుకు నిరసనగా టోర్నీని బహిష్కరించే యోచనలో పీసీబీ- ప్రభుత్వంతో సంప్రదింపులు జరిపి నిర్ణయం తీసుకుంటామని వెల్లడి
Published : January 24, 2026 at 7:33 PM IST
PCB On ICC Desition Bangladesh : టీ-20 ప్రపంచకప్పు నుంచి బంగ్లాదేశ్ను తప్పిస్తూ ఐసీసీ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు(పీసీబీ) తప్పుబట్టింది. అందుకు నిరసనగా టోర్నీని బహిష్కరించాలని యోచిస్తోంది. ప్రపంచకప్పులో పాల్గొనడంపై తమ ప్రభుత్వం తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుందని పీసీబీ ఛైర్మన్ మోసిన్ నఖ్వీ వెల్లడించారు. టోర్నీని బహిష్కరించాలా, లేదా పాల్గొనాలా అనే విషయాన్ని తమ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ ముందు ఉంచుతామన్నారు. ప్రస్తుతం ప్రధాని స్వదేశంలో లేరని, వచ్చాక ఆయన సలహా తీసుకుంటామన్నారు.
ప్రభుత్వ నిర్ణయానికి తాము కట్టుబడి ఉంటామని నఖ్వీ స్పష్టం చేశారు. తమ ప్రభుత్వం వద్దంటే అప్పుడు ఐసీసీ మరో జట్టును ఆహ్వానిస్తుందని విమర్శించారు. ప్రపంచ క్రికెట్లో బంగ్లాదేశ్ పెద్ద వాటాదారు అని, ఆ జట్టుకు అన్యాయం జరిగిందని పేర్కొన్నారు. ఐసీసీ పక్షపాత నిర్ణయాలు తీసుకుందని నఖ్వీ ఆక్షేపించారు. పాకిస్థాన్, భారత్ కోసం వేదికలను మార్చి వారికి అనుకూలంగా వ్యవహరించినప్పుడు, బంగ్లాదేశ్ విషయంలో అలా ఎందుకు చేయలేదని నఖ్వీ ప్రశ్నించారు.