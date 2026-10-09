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భారత్​లో టోర్నమెంట్- పోటీ నుంచి తప్పుకున్న పాకిస్థాన్

2026 ఆసియా ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ హాకీ టోర్నమెంట్​కు భారత్‌ ఆతిథ్యం ఇస్తోంది. అయితే టోర్నీ కోసం భారత్​కు వచ్చేందుకు పాకిస్థాన్ అభ్యంతరం తెలుపుతూ పోటీ నుంచి తప్పుకుంది.

Ind vs Pak
భారత్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 9, 2026 at 3:01 PM IST

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Asian Hockey Champions 2026 : ఆట ఏదైనా గానీ, మల్టీనేషనల్ టోర్నమెంట్​ల్లో భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య మ్యాచ్​కు ఉండే క్రేజ్ వేరు. టోర్నమెంట్​ మొత్తానికి ఆ ఒక్క గేమ్ హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్. షెడ్యూల్ రిలీజ్ అవ్వగానే ఈ దాయాదుల పోరు ఎప్పుడు ఉందా? అని చూస్తుంటారు. అయితే మరో 20 రోజుల్లో ప్రారంభంకానున్న ఓ టోర్నమెంట్​లో భారత్- పాక్ మ్యాచ్ చూసే అవకాశం లేదు. ఈ టోర్నీకి భారత్ ఆతిథ్యం ఇస్తుండడంతో పాకిస్థాన్ పోటీలో నుంచి తప్పుకుంది. దీంతో ఆ అవకాశం బంగ్లాదేశ్​కు దక్కింది.

భారత్ వేదికగా 2026 ఆసియా హాకీ ఛాంపియన్​షిప్​ జరగనుంది. ఈ టోర్నమెంట్ అక్టోబర్ 27న మొదలై నవంబర్ 5న ఫైనల్​తో ముగుస్తుంది. పంజాబ్​లోని జలంధర్, మొహాలీ స్టేడియాలు ఈ టోర్నీలో మ్యాచ్​లకు ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్నాయి. ఇందులో ఆరు జట్లు పాల్గొనాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈ టోర్నీలో పాల్గొనేందుకు భారత్​కు వచ్చేందుకు పాకిస్థాన్ హాకీ ఫెడరేషన్ నిరాకరించింది. తమ మ్యాచ్​లను తటస్థ వేదికపై నిర్వహించాలని ఆసియా హాకీ ఫెడరేషన్ (AHF)ను కోరింది. కానీ ఆసియా హాకీ ఫెడరేషన్ పాకిస్థాన్ అభ్యర్థనను తిరస్కరించింది. దీంతో పాక్ పోటీ నుంచి నిష్క్రమించింది.

పాకిస్థాన్ వైదొలగడంతో, ఆ స్థానంలో ఆసియా హాకీ ఫెడరేషన్ బంగ్లాదేశ్‌కు అవకాశం కల్పించింది. ఈమేరకు టోర్నీలో ఆడనున్న ఆరు జట్ల జాబితాను తాజాగా విడుదల చేసింది. భారత్‌తో పాటు ఈ టోర్నమెంట్‌లో జపాన్, చైనా, మలేసియా, సౌత్ కొరియా, బంగ్లాదేశ్​ జట్లు ఉన్నాయి. కాగా, దాదాపు రెండు దశాబ్దాల తర్వాత పంజాబ్‌లో అంతర్జాతీయ స్థాయి హాకీ పోటీలు జరుగుతుండటం విశేషం.

భయంతోనే పాకిస్థాన్ వైదొలిగిందా?
అయితే భారత్​పై ఓడిపోతమన్న భయంతోనే పాకిస్థాన్ పోటీలో నుంచి నిష్క్రమించిందని టీమ్ఇండియా ఫ్యాన్స్ సోషల్ మీడియాలో దాయాది జట్టును ట్రోల్ చేస్తున్నారు. వాస్తవానికి 2016 ఫిబ్రవరి నుంచి సీనియర్ లేదా జూనియర్ స్థాయి పోటీల్లో పాకిస్థాన్‌తో జరిగిన ఏ ఒక్క మ్యాచ్‌లోనూ భారత పురుషుల హాకీ జట్టు ఓడిపోలేదు. అయితే ఈ ఆసియా ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ కోసం భారత్‌కు వస్తే ఓడిపోతామన్న భయం ఆ జట్టుకు పట్టుకుందని పాకిస్థాన్‌పై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

Ind vs Pak Asia Games
ఇటీవల ఆసియా క్రీడల్లో పోటీపడ్డ భారత్- పాకిస్థాన్ (Source : IANS)

గత సీజన్​లోనూ విఫలం
2023 ఆసియా ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీకి కూడా భారత్ ఆతిథ్యం ఇచ్చింది. అప్పుడు పాకిస్థాన్ ఇక్కడకు వచ్చి టోర్నీలో పాల్గొంది. అయితే ఈ పోటీల్లో పాకిస్థాన్ జట్టు కనీసం సెమీ ఫైనల్‌కు కూడా చేరలేకపోయింది. అప్పుడు పాకిస్థాన్​తో జరిగిన పూల్ మ్యాచ్‌లో భారత్ 4-0 తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. పాయింట్ల పట్టికలో పాకిస్థాన్ ఐదో స్థానంలో నిలిచి టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది. ఇక ఆ టోర్నీలో టీమ్ఇండియానే ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. ఫైనల్​లో మలేసియాను 4-3తో ఓడించింది. అయితే 2008 ముంబయి ఉగ్రవాద దాడుల తర్వాత భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య ఎలాంటి ద్వైపాక్షిక హాకీ సిరీస్‌లు జరగలేదు. కాగా, ఆసియా హాకీ ఛాంపియన్​షిప్​లో భారత్ పురుషుల హాకీ జట్టు నాలుగుసార్లు ఛాంపియన్​గా నిలిచింది.

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ASIAN HOCKEY CHAMPIONSHIP SCHEDULE
ఆసియా హాకీ ఛాంపియన్​షిప్స్ పోటీలు
ఆసియా హాకీ ఛాంపియన్స్​ షెడ్యూల్
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