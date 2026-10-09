భారత్లో టోర్నమెంట్- పోటీ నుంచి తప్పుకున్న పాకిస్థాన్
2026 ఆసియా ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ హాకీ టోర్నమెంట్కు భారత్ ఆతిథ్యం ఇస్తోంది. అయితే టోర్నీ కోసం భారత్కు వచ్చేందుకు పాకిస్థాన్ అభ్యంతరం తెలుపుతూ పోటీ నుంచి తప్పుకుంది.
Published : October 9, 2026 at 3:01 PM IST
Asian Hockey Champions 2026 : ఆట ఏదైనా గానీ, మల్టీనేషనల్ టోర్నమెంట్ల్లో భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య మ్యాచ్కు ఉండే క్రేజ్ వేరు. టోర్నమెంట్ మొత్తానికి ఆ ఒక్క గేమ్ హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్. షెడ్యూల్ రిలీజ్ అవ్వగానే ఈ దాయాదుల పోరు ఎప్పుడు ఉందా? అని చూస్తుంటారు. అయితే మరో 20 రోజుల్లో ప్రారంభంకానున్న ఓ టోర్నమెంట్లో భారత్- పాక్ మ్యాచ్ చూసే అవకాశం లేదు. ఈ టోర్నీకి భారత్ ఆతిథ్యం ఇస్తుండడంతో పాకిస్థాన్ పోటీలో నుంచి తప్పుకుంది. దీంతో ఆ అవకాశం బంగ్లాదేశ్కు దక్కింది.
భారత్ వేదికగా 2026 ఆసియా హాకీ ఛాంపియన్షిప్ జరగనుంది. ఈ టోర్నమెంట్ అక్టోబర్ 27న మొదలై నవంబర్ 5న ఫైనల్తో ముగుస్తుంది. పంజాబ్లోని జలంధర్, మొహాలీ స్టేడియాలు ఈ టోర్నీలో మ్యాచ్లకు ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్నాయి. ఇందులో ఆరు జట్లు పాల్గొనాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈ టోర్నీలో పాల్గొనేందుకు భారత్కు వచ్చేందుకు పాకిస్థాన్ హాకీ ఫెడరేషన్ నిరాకరించింది. తమ మ్యాచ్లను తటస్థ వేదికపై నిర్వహించాలని ఆసియా హాకీ ఫెడరేషన్ (AHF)ను కోరింది. కానీ ఆసియా హాకీ ఫెడరేషన్ పాకిస్థాన్ అభ్యర్థనను తిరస్కరించింది. దీంతో పాక్ పోటీ నుంచి నిష్క్రమించింది.
పాకిస్థాన్ వైదొలగడంతో, ఆ స్థానంలో ఆసియా హాకీ ఫెడరేషన్ బంగ్లాదేశ్కు అవకాశం కల్పించింది. ఈమేరకు టోర్నీలో ఆడనున్న ఆరు జట్ల జాబితాను తాజాగా విడుదల చేసింది. భారత్తో పాటు ఈ టోర్నమెంట్లో జపాన్, చైనా, మలేసియా, సౌత్ కొరియా, బంగ్లాదేశ్ జట్లు ఉన్నాయి. కాగా, దాదాపు రెండు దశాబ్దాల తర్వాత పంజాబ్లో అంతర్జాతీయ స్థాయి హాకీ పోటీలు జరుగుతుండటం విశేషం.
Bangladesh has been included in the Asian Hockey Champions Trophy in place of Pakistan after the Pakistan Hockey Federation decided not to send its team to the tournament in India. According to reports, the Asian Hockey Federation invited Bangladesh to take Pakistan’s place, and the team has confirmed its participation. The tournament is scheduled to be played from October 27 to November 5 in India, with matches planned in Jalandhar and Mohali. The updated line-up will feature Malaysia, China, India, Japan, South Korea and Bangladesh. Oman had also been kept as an alternative option by the organisers. A revised draw for the tournament is expected to be announced shortly following the change in participating teams. #ThePublicPurview #TPP #AsianHockey #PakistanHockey #BangladeshHockey— The Public Purview (TPP) (@publicpurviewpk) October 8, 2026
భయంతోనే పాకిస్థాన్ వైదొలిగిందా?
అయితే భారత్పై ఓడిపోతమన్న భయంతోనే పాకిస్థాన్ పోటీలో నుంచి నిష్క్రమించిందని టీమ్ఇండియా ఫ్యాన్స్ సోషల్ మీడియాలో దాయాది జట్టును ట్రోల్ చేస్తున్నారు. వాస్తవానికి 2016 ఫిబ్రవరి నుంచి సీనియర్ లేదా జూనియర్ స్థాయి పోటీల్లో పాకిస్థాన్తో జరిగిన ఏ ఒక్క మ్యాచ్లోనూ భారత పురుషుల హాకీ జట్టు ఓడిపోలేదు. అయితే ఈ ఆసియా ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ కోసం భారత్కు వస్తే ఓడిపోతామన్న భయం ఆ జట్టుకు పట్టుకుందని పాకిస్థాన్పై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
గత సీజన్లోనూ విఫలం
2023 ఆసియా ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీకి కూడా భారత్ ఆతిథ్యం ఇచ్చింది. అప్పుడు పాకిస్థాన్ ఇక్కడకు వచ్చి టోర్నీలో పాల్గొంది. అయితే ఈ పోటీల్లో పాకిస్థాన్ జట్టు కనీసం సెమీ ఫైనల్కు కూడా చేరలేకపోయింది. అప్పుడు పాకిస్థాన్తో జరిగిన పూల్ మ్యాచ్లో భారత్ 4-0 తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. పాయింట్ల పట్టికలో పాకిస్థాన్ ఐదో స్థానంలో నిలిచి టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది. ఇక ఆ టోర్నీలో టీమ్ఇండియానే ఛాంపియన్గా నిలిచింది. ఫైనల్లో మలేసియాను 4-3తో ఓడించింది. అయితే 2008 ముంబయి ఉగ్రవాద దాడుల తర్వాత భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య ఎలాంటి ద్వైపాక్షిక హాకీ సిరీస్లు జరగలేదు. కాగా, ఆసియా హాకీ ఛాంపియన్షిప్లో భారత్ పురుషుల హాకీ జట్టు నాలుగుసార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచింది.
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