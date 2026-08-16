ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై కంగారూలను పడగొట్టిన బంగ్లాదేశ్- టెస్టు క్రికెట్లో నయా చరిత్ర
ఆసీస్ గడ్డపై కంగారూలను డామినేట్ చేసిన బంగ్లాదేశ్ - తొలి టెస్టులో ఆస్ట్రేలియాపై 9 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం
Published : August 16, 2026 at 10:50 AM IST
Aus vs Ban 1st Test 2026 : బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ జట్టు నయా చరిత్ర సృష్టించింది. టెస్టు క్రికెట్ హిస్టరీలోనే తొలిసారి ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై కంగారూలను బంగ్లాదేశ్ మట్టికరిపించింది. ఇది బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్కు అతి పెద్ద విజయం. ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఉన్న బంగ్లాదేశ్ డార్విన్ వేదికగా జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో 9 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. 57 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యంలో బరిలోకి దిగిన బంగ్లా 1 వికెట్ కోల్పోయి టార్గెట్ను ఛేదించింది. మోమినుల్ హక్ (30), ఇస్లామ్ (29) రాణించారు. జోష్ హేజిల్వుడ్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నాడు.
ఆల్రౌండ్ షో
బ్యాటింగ్ బౌలింగ్ ఫీల్డింగ్ అన్ని విభాగాల్లో రాణిస్తూ ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో అదరగొట్టిన బంగ్లా, క్రికెట్లో అతి బలమైన ఆసీస్ను ఓడించింది. దీంతో బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ అభిమానుల సంబరాలు అంబరాన్నంటుతున్నాయి. రెండు టెస్టుల సిరీస్లో తాజా విజయంలో బంగ్లా 1-0తో లీడ్లోకి వెళ్లింది.
ఈ మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఆస్ట్రేలియా 198 పరుగులకు ఆలౌటైంది. బంగ్లా యువ బౌలర్ హసన్ మహ్మద్ నిప్పులు చెరిగాడు. ఏకంగా ఆరు వికెట్లు పడగొట్టి ఆసీస్ పతనాన్ని శాసించాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్లో స్టీవ్ స్మిత్ (71) ఒక్కడే రాణించాడు. హసన్కుతోడుగా తస్కిన్ అహ్మద్, హొసన్ చెరో రెండు వికెట్లు పడగొట్టాడు. అనంతరం బౌలింగ్లాగానే బ్యాటింగ్లోనూ అత్యుత్తమంగా ఆడింది. తంజిద్ హసన్ (101 పరుగులు) ఆసీస్ గడ్డపై టెస్టు సెంచరీ సాధించిన తొలి బంగ్లా బ్యాటర్గా రికార్డు కొట్టాడు. కెప్టెన్ నజ్ముల్ (84 పరుగుు), మెహదీ హసన్ (65 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలు సాధించారు. అయితే బంగ్లా 426 పరుగులకు ఆలౌటైంది. దీంతో తొలి ఇన్నింగ్స్లోనే బంగ్లాకు 228 పరుగుల ఆధిక్యం లభించింది.
తొలి ఇన్నింగ్స్ జోరును కొనసాగిస్తూ రెండో ఇన్నింగ్స్లోనూ ఆసీస్ను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసింది. అయితే కామెరాన్ గ్రీన్ (104 పరుగులు) సెంచరీ సాధించాడు. స్టీవ్ స్మిత్ (44), అలెక్స్ క్యారీ (30) ఫర్వాలేదనిపించారు. అయితే ఆసీస్కు రెండో ఇన్నింగ్స్లో హసన్తోపాటు మెహదీ హసన్ రూపంలోనూ ముప్పు ఎదురైంది. హసన్ 3 వికెట్లు పడగొట్టగా, మెహదీ 5 వికెట్లతో సత్తా చాటాడు. దీంతో ఆసీస్ 284 రన్స్కు కుప్పకూలింది. ఫలితంగా బంగ్లా ముంగిట 57 పరుగుల లక్ష్యాన్ని మాత్రమే నిర్దేశించగలిగింది.
స్కోర్ల వివరాలు!
- ఆస్ట్రేలియా - 198 & 284
- బంగ్లాదేశ్ - 426 & 57 -1