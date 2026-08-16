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ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై కంగారూలను పడగొట్టిన బంగ్లాదేశ్- టెస్టు క్రికెట్​లో నయా చరిత్ర

ఆసీస్​ గడ్డపై కంగారూలను డామినేట్ చేసిన బంగ్లాదేశ్ - తొలి టెస్టులో ఆస్ట్రేలియాపై 9 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం

Bangladesh - Australia
ఆస్ట్రేలియాను ఓడించిన బంగ్లాదేశ్ (Source : Associated Press)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 16, 2026 at 10:50 AM IST

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Aus vs Ban 1st Test 2026 : బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ జట్టు నయా చరిత్ర సృష్టించింది. టెస్టు క్రికెట్ హిస్టరీలోనే తొలిసారి ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై కంగారూలను బంగ్లాదేశ్ మట్టికరిపించింది. ఇది బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్​కు అతి పెద్ద విజయం. ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఉన్న బంగ్లాదేశ్ డార్విన్ వేదికగా జరిగిన తొలి మ్యాచ్​లో 9 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. 57 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యంలో బరిలోకి దిగిన బంగ్లా 1 వికెట్ కోల్పోయి టార్గెట్​ను ఛేదించింది. మోమినుల్ హక్ (30), ఇస్లామ్ (29) రాణించారు. జోష్ హేజిల్​వుడ్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నాడు.

ఆల్​రౌండ్​ షో
బ్యాటింగ్ బౌలింగ్ ఫీల్డింగ్ అన్ని విభాగాల్లో రాణిస్తూ ఆల్​రౌండ్ ప్రదర్శనతో అదరగొట్టిన బంగ్లా, క్రికెట్​లో అతి బలమైన ఆసీస్​ను ఓడించింది. దీంతో బంగ్లాదేశ్​ క్రికెట్ అభిమానుల సంబరాలు అంబరాన్నంటుతున్నాయి. రెండు టెస్టుల సిరీస్​లో తాజా విజయంలో బంగ్లా 1-0తో లీడ్​లోకి వెళ్లింది.

ఈ మ్యాచ్​లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఆస్ట్రేలియా 198 పరుగులకు ఆలౌటైంది. బంగ్లా యువ బౌలర్ హసన్ మహ్మద్ నిప్పులు చెరిగాడు. ఏకంగా ఆరు వికెట్లు పడగొట్టి ఆసీస్ పతనాన్ని శాసించాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్​లో స్టీవ్ స్మిత్ (71) ఒక్కడే రాణించాడు. హసన్​కుతోడుగా తస్కిన్ అహ్మద్, హొసన్ చెరో రెండు వికెట్లు పడగొట్టాడు. అనంతరం బౌలింగ్​లాగానే బ్యాటింగ్​లోనూ అత్యుత్తమంగా ఆడింది. తంజిద్ హసన్ (101 పరుగులు) ఆసీస్ గడ్డపై టెస్టు సెంచరీ సాధించిన తొలి బంగ్లా బ్యాటర్​గా రికార్డు కొట్టాడు. కెప్టెన్ నజ్ముల్ (84 పరుగుు), మెహదీ హసన్ (65 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలు సాధించారు. అయితే బంగ్లా 426 పరుగులకు ఆలౌటైంది. దీంతో తొలి ఇన్నింగ్స్​లోనే బంగ్లాకు 228 పరుగుల ఆధిక్యం లభించింది.

తొలి ఇన్నింగ్స్ జోరును కొనసాగిస్తూ రెండో ఇన్నింగ్స్​లోనూ ఆసీస్​ను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసింది. అయితే కామెరాన్ గ్రీన్ (104 పరుగులు) సెంచరీ సాధించాడు. స్టీవ్ స్మిత్ (44), అలెక్స్ క్యారీ (30) ఫర్వాలేదనిపించారు. అయితే ఆసీస్​కు రెండో ఇన్నింగ్స్​లో హసన్​తోపాటు మెహదీ హసన్ రూపంలోనూ ముప్పు ఎదురైంది. హసన్ 3 వికెట్లు పడగొట్టగా, మెహదీ 5 వికెట్లతో సత్తా చాటాడు. దీంతో ఆసీస్ 284 రన్స్​కు కుప్పకూలింది. ఫలితంగా బంగ్లా ముంగిట 57 పరుగుల లక్ష్యాన్ని మాత్రమే నిర్దేశించగలిగింది.

స్కోర్ల వివరాలు!

  • ఆస్ట్రేలియా - 198 & 284
  • బంగ్లాదేశ్ - 426 & 57 -1

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