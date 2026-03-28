మెగా టోర్నీపై ఆ దేశంలో బ్యాన్ ఎత్తివేత- అక్కడ కూడా IPL ఫీవరే!

ఐపీఎల్ ప్రసారానికి ఆ దేశంలో లైన్ క్లియర్- టోర్నీ ప్రారంభానికి గంటల ముందు కీలక నిర్ణయం!

IPl Broadcast
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 28, 2026 at 6:12 PM IST

IPL 2026 Bangladesh : ఐపీఎల్​ మ్యాచ్​లను తమ దేశంలో ప్రసారం చేయడంపై విధించిన నిషేధంపై బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వం యూటర్న్ తీసుకుంది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్రికెట్ లీగ్‌ అయిన ఐపీఎల్​ను బంగ్లాదేశ్​లో ప్రసారం చేయడంపై ఎటువంటి ఆంక్షలు లేవని కొత్తగా ఎన్నికైన అక్కడి ప్రభుత్వం ధ్రువీకరించింది. రాజకీయాల నుంచి క్రీడలను వేరుగా ఉంచాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోందని అందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచార- ప్రసార శాఖ మంత్రి జహీరుద్దీన్ స్వపోన్ పేర్కొన్నారు.

ఐపీఎల్ మ్యాచ్​లకు అనుమతి
భారత్- బంగ్లాదేశ్ మధ్య ఇటీవల నెలకొన్ని ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఐపీఎల్​ మ్యాచ్​లను బ్యాన్ చేస్తున్నట్లు గతనెల ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. కానీ, తాజాగా ఐపీఎల్ మ్యాచ్​ల ప్రసారాన్ని అనుమతిస్తున్నట్లు సామాచార మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది. అలాగే ఐపీఎల్​ను ప్రసారం చేయాలనుకునే బ్రాడ్‌కాస్టర్లు అధికారులను సంప్రదించవచ్చని, వారి దరఖాస్తులను సానుకూలంగా పరిశీలిస్తామని మంత్రి జహీరుద్దీన్ తెలిపారు. అయితే దీనికి ఇంకా ఎలాంటి దరఖాస్తు చేసుకోదని తెలిపారు.

"క్రీడలు, రాజకీయాలు పూర్తిగా భిన్నమైనవి. మేము ప్రేక్షకులకు వినోదాన్ని దూరం చేయాలనుకోవడం లేదు. ఐపీఎల్‌ను ప్రసారం చేయడానికి ఏదైనా దేశీయ ఛానల్ దరఖాస్తు చేస్తే, మేము దానిని సానుకూలంగా స్వీకరిస్తాము. అయితే ఇందుకోసం ఇప్పటివరకు ఎవరూ మాకు దరఖాస్తు చేసుకోలేదు. రాజకీయాలను క్రీడలతో కలపాలని అనుకోవడం లేదు. దీనిని వాణిజ్య కోణంలోనే చూస్తాము" అని మీడియాతో పేర్కొన్నారు.

వాళ్లు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు!
స్టార్ స్పోర్ట్స్ (Star Sports) సహా అంతర్జాతీయ క్రీడా నెట్‌వర్క్‌లు కోరుకుంటే బంగ్లాదేశ్‌లో IPLను ప్రసారం చేయడానికి స్వేచ్ఛ ఉందని కూడా జహీరుద్దీన్ సూచించారు. ప్రభుత్వం ఎటువంటి నిషేధాలు విధించదని, లేదా ఏ బ్రాడ్‌కాస్టర్‌ను బలవంతం చేయదని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. తద్వారా క్రీడా ప్రసార హక్కుల పట్ల మరింత బహిరంగ పారదర్శక విధానాన్ని అవలంబిస్తున్నట్లు సంకేతాలు ఇచ్చారు. "ఐపీఎల్​ ప్రసారం చేయకుండా మేం ఎవరినీ అడ్డుకోము. ఈ టోర్నమెంట్​ను స్టార్ స్పోర్ట్స్ ప్రసారం చేయాలనుకుంటే చేయవచ్చు. మా దేశీయ ఛానెళ్లలో ఏదైనా ఒకటి దీనిని ప్రసారం చేయాలనుకుంటే దానిని కూడా సానుకూలంగా చూస్తాము. అంతేకానీ మేం ఎవరిపైనా ఎటువంటి ఒత్తిడి లేదా బలవంతం చేయము" అని తెలిపారు.

అయితే ఈ నిర్ణయం వెనుక ఆర్థిక కారణాలు కూడా ఉన్నాయి. బంగ్లాదేశ్‌లో ఐపీఎల్​కు చాలా ప్రజాదరణ ఉంది. ఇది స్థానిక బ్రాడ్​కాస్టర్లకు అతి పెద్ద ఆదాయ వనరు. తాజాగా ఆంక్షలు ఎత్తివేయండతో మ్యాచ్‌లు ఇప్పుడు సంబంధిత ఛానెళ్లలో అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇక ముస్తఫిజుర్‌ను ఐపీఎల్​ నుంచి తొలగించడం వల్ల బంగ్లాదేశ్ అభిమానులు తొలుత నిరాశ చెందినా, ఇప్పుడు ఈ లీగ్‌ను చూసేందుకు ఆసక్తిగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఢాకా నుంచి చిట్టగాంగ్ వరకు ఐపీఎల్ ఫీవర్ కనిపిస్తుంది.

IPL ప్రసారాలను ఎందుకు నిషేధించారు?
ఇటీవల భారత్- బంగ్లా మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఐపీఎల్​కు ఎంపికైన బంగ్లా ప్లేయర్ ముస్తాఫిజుర్ రెహ్మాన్​ క్రాంటాక్ట్ రద్దు చేసుకోవాలని కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్​కు బీసీసీఐ సూచించింది. దీంతో వేలంలో రూ.9 కోట్లకు దక్కించుకున్న ముస్తాఫిజుర్​ను కేకేఆర్ వదులుకుంది. దీంతో వివాదం ముదిరింది. ఐపీఎస్ ప్రసారాలను తమ దేశంలో బ్యాన్ చేయడమే కాకుండా, భారత్​కు వచ్చి టీ20 వరల్డ్​కప్​ ఆడేందుకు నిరాకరించి బంగ్లాదేశ్ ఏకంగా టోర్నీ నుంచే తప్పుకుంది.

