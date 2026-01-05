బంగ్లాదేశ్ సంచలన నిర్ణయం- IPL టెలికాస్ట్పై నిషేధం విధించిన ప్రభుత్వం
సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న బంగ్లాదేశ్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వం- ముస్తాఫిజుర్ను ఐపీఎల్ నుంచి తొలగించడంతో లీగ్ మ్యాచ్లు అక్కడ ప్రసారంపై నిషేధం విధింపు- ఉత్తర్వులు జారీ!
Published : January 5, 2026 at 1:41 PM IST
IPL In Bagladesh : బంగ్లాదేశ్ పేసర్ ముస్తాఫిజుర్ రహమాన్ను ఐపీఎల్ నుంచి తొలగించడంతో ఆ దేశ తాత్కాలిక ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ ఏడాది జరగబోయే ఐపీఎల్ మ్యాచ్లను తమ దేశంలో ప్రసారం చేయబోమని నిరవధికంగా నిషేధం విధిస్తున్నట్లు తెలిపింది. ఈ మేరకు బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వం తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దీంతో 2026 ఐపీఎల్కు సంబంధించిన ప్రమోషన్స్, మ్యాచ్లు బంగ్లాలో ప్రసారం కావు!
అయితే కొద్ది రోజులుగా భారత్- బంగ్లాదేశ్ మధ్య దౌత్యపరమైన వివాదం ముదురుతోంది. టీ20 వరల్డ్కప్లో ఆడేందుకు తమ జట్టును భారత్కు పంపబోమని బంగ్లాదేశ్ చెప్పిన మరుసటి రోజే ఈ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. వచ్చే నెలలో జరగనున్న వరల్డ్కప్లో బంగ్లాదేశ్ జట్టు భారత్లో ఆడాల్సిన మ్యాచ్లను శ్రీలంకకు షిఫ్ట్ చేయాలని కోరుతూ ఐసీసీకి బీసీబీ లేఖ రాసింది