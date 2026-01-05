ETV Bharat / sports

బంగ్లాదేశ్ సంచలన నిర్ణయం- IPL టెలికాస్ట్​పై నిషేధం విధించిన ప్రభుత్వం

సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న బంగ్లాదేశ్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వం- ముస్తాఫిజుర్​​ను ఐపీఎల్​ నుంచి తొలగించడంతో లీగ్ మ్యాచ్​లు అక్కడ ప్రసారంపై నిషేధం విధింపు- ఉత్తర్వులు జారీ!

Indian Premier League
Indian Premier League (Source : AFP)
IPL In Bagladesh : బంగ్లాదేశ్ పేసర్ ముస్తాఫిజుర్ రహమాన్​ను ఐపీఎల్​ నుంచి తొలగించడంతో ఆ దేశ తాత్కాలిక ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ ఏడాది జరగబోయే ఐపీఎల్ మ్యాచ్​లను తమ దేశంలో ప్రసారం చేయబోమని నిరవధికంగా నిషేధం విధిస్తున్నట్లు తెలిపింది. ఈ మేరకు బంగ్లాదేశ్‌ ప్రభుత్వం తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దీంతో 2026 ఐపీఎల్​కు సంబంధించిన ప్రమోషన్స్, మ్యాచ్​లు బంగ్లాలో ప్రసారం కావు!

అయితే కొద్ది రోజులుగా భారత్- బంగ్లాదేశ్​ మధ్య దౌత్యపరమైన వివాదం ముదురుతోంది. టీ20 వరల్డ్​కప్​లో ఆడేందుకు తమ జట్టును భారత్​కు పంపబోమని బంగ్లాదేశ్ చెప్పిన మరుసటి రోజే ఈ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. వచ్చే నెలలో జరగనున్న వరల్డ్​కప్​లో బంగ్లాదేశ్ జట్టు భారత్​లో ఆడాల్సిన మ్యాచ్​లను శ్రీలంకకు షిఫ్ట్ చేయాలని కోరుతూ ఐసీసీకి బీసీబీ లేఖ రాసింది

