వెనక్కి తగ్గిన బంగ్లాదేశ్- ద్వైపాక్షిక సిరీస్​ల కోసం BCCIకు లెటర్!

Ind vs Ban Series :ముస్తాఫిజుర్ వ్యవహారంలో తగ్గిన బంగ్లాదేశ్- సిరీస్​లు ఆడాలంటూ బీసీసీఐకి లేఖ- భారత్- బంగ్లా క్రికెట్ సంబంధం మళ్లీ మెరుగుపడుతుందా?

Ind vs Ban Series
Ind vs Ban Series (Source : IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 3, 2026 at 5:51 PM IST

Ind vs Ban Series : భారత్- బంగ్లాదేశ్ మధ్య ఇటీవల దెబ్బతిన్న క్రికెట్ సంబంధాలు మళ్లీ మెరుగపడే దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి. బంగ్లాదేశ్‌లో ఏర్పడిన కొత్త ప్రభుత్వం భారత్​తో క్రికెట్ సంబంధాలు మెరుగుపర్చుకోవాలని భావిస్తోంది. ఈ మేరకు ఇరుదేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సిరీస్​లు పునఃప్రారంభించాలని కోరుతూ బీసీసీఐకి బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు లేఖ రాసినట్లు తెలుస్తోంది. టీమ్ఇండియా జట్టు బంగ్లాదేశ్​లో పర్యటించాలని లేఖలో ప్రస్తావించినట్లు సమాచారం.

అయితే బీసీబీ లేఖ రాసిన విషయాన్ని బీసీసీఐ అధికారి ఒకరు ధ్రువీకరించారు. కానీ, ఈ విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి రావాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. 'బీసీబీ మాకు లేఖ పంపిన విషయం వాస్తవమే. అది మాకు అందింది. కానీ, భారత ప్రభుత్వం అనుమతి లేకుండా బంగ్లాదేశ్​తో ఎటువంటి ద్వైపాక్షిక సిరీస్ నిర్వహించడం మాత్రం సాధ్యం కాదు' అని BCCIకి చెందిన ఒక సీనియర్ అధికారి వెల్లడించారు. అయితే బంగ్లాదేశ్‌కు ఒకప్పుడు 'టెస్ట్ హోదా' కల్పించడంలో భారత్​ కీలక పాత్ర పోషించింది. ఇప్పుడు, బంగ్లాదేశ్ అనుసరిస్తున్న ఈ కొత్త విధానం వల్ల ఇరుదేశాల మధ్య సంబంధాలు ఎంతమేరకు మెరుగుపడతాయో వేచి చూడాలి!

భవిష్యత్​లో కీలక సిరీస్​లు
అయితే ఐసీసీ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఈ ఏడాది ఆగస్టు- సెప్టెంబర్​లో భారత్ క్రికెట్ జట్టు బంగ్లాదేశ్ పర్యటనకు వెళ్లాల్సి ఉంది. ఈ టూర్​లో ఆతిథ్య బంగ్లాతో టీమ్ఇండియా మూడు వన్డేలు, మూడు టీ20 సిరీస్‌లు ఆడాల్సి ఉంది. దీనికి సంబంధించిన షెడ్యూల్​ను బీసీబీ జనవరిలోనే ప్రకటించింది. అలాగే వచ్చే ఏడాది ఆసియా కప్ టోర్నమెంట్​కు బంగ్లాదేశ్‌ ఆతిథ్యమివ్వాల్సి ఉంది.

ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో భారత జట్టు ద్వైపాక్షిక సిరీస్​ కోసం బంగ్లాదేశ్ వెళ్లే అవకాశాలు చాలా తక్కువ. అలాగే ఆసియా కప్ కోసం కూడా అక్కడికి భారత్ వెళ్లకపోతే బీసీబీ తీవ్రంగా నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది. ముఖ్యంగా ఆసియా కప్​ను తటస్థ వేదికకు మార్చే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. ఇది బంగ్లాదేశ్‌కు ఆర్థికంగానూ, ప్రతిష్టాపరంగానూ భారీ నష్టాన్ని కలిగిస్తుంది. అందుకే భారత్​తో సంబంధాలు మెరుగుపర్చుకోకపోతే బంగ్లాదేశ్ బోర్డు తీవ్రంగా నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది.

కొత్త ప్రభుత్వం చేపట్టిన ప్రయత్నాలు!
ఇటీవల బంగ్లాదేశ్‌లో కొత్తగా ఏర్పాటైన తారిక్ రెహమాన్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ పరిస్థితిలో మార్పు కనిపిస్తోంది. ఐపీఎల్ ప్రసారాల​పై పాత సర్కార్ విధించిన నిషేధాన్ని కూడా ఎత్తివేస్తున్నట్లు క్రీడాశాఖ కొత్త మంత్రి అమీనుల్ హక్ రీసెంట్​గా చెప్పారు. తాము రాజకీయాలను- క్రీడలను వేర్వేరుగా చూస్తామని వ్యాఖ్యానించి భారత్​తో సంబంధాలు కోరుకుంటున్నట్లు పరోక్షంగా చెప్పకనే చెప్పారు. ఈ కారణంగానే బీసీబీ కూడా భారత్​ విషయంలో తగ్గినట్లు తెలుస్తోంది. మరి బీసీసీఐ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందో ఆసక్తిగా ఉంది.

ఇదీ వివాదం!
కొన్ని నెలల కిందట బంగ్లాదేశ్​లో హిందువులపై జరిగిన దాడులకు వ్యతిరేకంగా భారత్​లో నిరసనలు జరిగాయి. ఆ దేశ ప్లేయర్లను ఐపీఎల్​లో ఆడించొద్దంటూ పెద్ద ఎత్తున నెటిజన్లు డిమాండ్ చేశారు. దీంతో బీసీసీఐ ఆదేశాల మేరకు కేకేఆర్ జట్టు బంగ్లా ప్లేయర్ ముస్తాఫిజుర్ రెహ్మాన్​ను రిలీజ్ చేసింది. ఇది ఇరుదేశాల మధ్య క్రికెట్ సంబంధాలను దెబ్బతీసింది. దీనికి నిరసనగా బంగ్లదేశ్ టీ20 క్రికెట్​ను బాయ్​కాట్ చేసింది. దీంతో బంగ్లా స్థానంలో ఐసీసీ స్కాట్లాండ్​కు అవకాశం కల్పించింది.

IND VS BAN SERIES

