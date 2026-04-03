వెనక్కి తగ్గిన బంగ్లాదేశ్- ద్వైపాక్షిక సిరీస్ల కోసం BCCIకు లెటర్!
Ind vs Ban Series :ముస్తాఫిజుర్ వ్యవహారంలో తగ్గిన బంగ్లాదేశ్- సిరీస్లు ఆడాలంటూ బీసీసీఐకి లేఖ- భారత్- బంగ్లా క్రికెట్ సంబంధం మళ్లీ మెరుగుపడుతుందా?
Published : April 3, 2026 at 5:51 PM IST
Ind vs Ban Series : భారత్- బంగ్లాదేశ్ మధ్య ఇటీవల దెబ్బతిన్న క్రికెట్ సంబంధాలు మళ్లీ మెరుగపడే దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి. బంగ్లాదేశ్లో ఏర్పడిన కొత్త ప్రభుత్వం భారత్తో క్రికెట్ సంబంధాలు మెరుగుపర్చుకోవాలని భావిస్తోంది. ఈ మేరకు ఇరుదేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సిరీస్లు పునఃప్రారంభించాలని కోరుతూ బీసీసీఐకి బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు లేఖ రాసినట్లు తెలుస్తోంది. టీమ్ఇండియా జట్టు బంగ్లాదేశ్లో పర్యటించాలని లేఖలో ప్రస్తావించినట్లు సమాచారం.
అయితే బీసీబీ లేఖ రాసిన విషయాన్ని బీసీసీఐ అధికారి ఒకరు ధ్రువీకరించారు. కానీ, ఈ విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి రావాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. 'బీసీబీ మాకు లేఖ పంపిన విషయం వాస్తవమే. అది మాకు అందింది. కానీ, భారత ప్రభుత్వం అనుమతి లేకుండా బంగ్లాదేశ్తో ఎటువంటి ద్వైపాక్షిక సిరీస్ నిర్వహించడం మాత్రం సాధ్యం కాదు' అని BCCIకి చెందిన ఒక సీనియర్ అధికారి వెల్లడించారు. అయితే బంగ్లాదేశ్కు ఒకప్పుడు 'టెస్ట్ హోదా' కల్పించడంలో భారత్ కీలక పాత్ర పోషించింది. ఇప్పుడు, బంగ్లాదేశ్ అనుసరిస్తున్న ఈ కొత్త విధానం వల్ల ఇరుదేశాల మధ్య సంబంధాలు ఎంతమేరకు మెరుగుపడతాయో వేచి చూడాలి!
🚨 BCB WANTS TO IMPROVE RELATIONS. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 3, 2026
- Bangladesh Cricket Board wants to improve their relations with the India. They’ve wrote a letter to the BCCI. (Abhishek Tripathi). pic.twitter.com/OQ5mYq4IWj
భవిష్యత్లో కీలక సిరీస్లు
అయితే ఐసీసీ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఈ ఏడాది ఆగస్టు- సెప్టెంబర్లో భారత్ క్రికెట్ జట్టు బంగ్లాదేశ్ పర్యటనకు వెళ్లాల్సి ఉంది. ఈ టూర్లో ఆతిథ్య బంగ్లాతో టీమ్ఇండియా మూడు వన్డేలు, మూడు టీ20 సిరీస్లు ఆడాల్సి ఉంది. దీనికి సంబంధించిన షెడ్యూల్ను బీసీబీ జనవరిలోనే ప్రకటించింది. అలాగే వచ్చే ఏడాది ఆసియా కప్ టోర్నమెంట్కు బంగ్లాదేశ్ ఆతిథ్యమివ్వాల్సి ఉంది.
ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో భారత జట్టు ద్వైపాక్షిక సిరీస్ కోసం బంగ్లాదేశ్ వెళ్లే అవకాశాలు చాలా తక్కువ. అలాగే ఆసియా కప్ కోసం కూడా అక్కడికి భారత్ వెళ్లకపోతే బీసీబీ తీవ్రంగా నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది. ముఖ్యంగా ఆసియా కప్ను తటస్థ వేదికకు మార్చే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. ఇది బంగ్లాదేశ్కు ఆర్థికంగానూ, ప్రతిష్టాపరంగానూ భారీ నష్టాన్ని కలిగిస్తుంది. అందుకే భారత్తో సంబంధాలు మెరుగుపర్చుకోకపోతే బంగ్లాదేశ్ బోర్డు తీవ్రంగా నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది.
కొత్త ప్రభుత్వం చేపట్టిన ప్రయత్నాలు!
ఇటీవల బంగ్లాదేశ్లో కొత్తగా ఏర్పాటైన తారిక్ రెహమాన్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ పరిస్థితిలో మార్పు కనిపిస్తోంది. ఐపీఎల్ ప్రసారాలపై పాత సర్కార్ విధించిన నిషేధాన్ని కూడా ఎత్తివేస్తున్నట్లు క్రీడాశాఖ కొత్త మంత్రి అమీనుల్ హక్ రీసెంట్గా చెప్పారు. తాము రాజకీయాలను- క్రీడలను వేర్వేరుగా చూస్తామని వ్యాఖ్యానించి భారత్తో సంబంధాలు కోరుకుంటున్నట్లు పరోక్షంగా చెప్పకనే చెప్పారు. ఈ కారణంగానే బీసీబీ కూడా భారత్ విషయంలో తగ్గినట్లు తెలుస్తోంది. మరి బీసీసీఐ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందో ఆసక్తిగా ఉంది.
ఇదీ వివాదం!
కొన్ని నెలల కిందట బంగ్లాదేశ్లో హిందువులపై జరిగిన దాడులకు వ్యతిరేకంగా భారత్లో నిరసనలు జరిగాయి. ఆ దేశ ప్లేయర్లను ఐపీఎల్లో ఆడించొద్దంటూ పెద్ద ఎత్తున నెటిజన్లు డిమాండ్ చేశారు. దీంతో బీసీసీఐ ఆదేశాల మేరకు కేకేఆర్ జట్టు బంగ్లా ప్లేయర్ ముస్తాఫిజుర్ రెహ్మాన్ను రిలీజ్ చేసింది. ఇది ఇరుదేశాల మధ్య క్రికెట్ సంబంధాలను దెబ్బతీసింది. దీనికి నిరసనగా బంగ్లదేశ్ టీ20 క్రికెట్ను బాయ్కాట్ చేసింది. దీంతో బంగ్లా స్థానంలో ఐసీసీ స్కాట్లాండ్కు అవకాశం కల్పించింది.