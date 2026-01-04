'మేం భారత్కు వెళ్లం- వరల్డ్కప్లో మా మ్యాచ్లు షిఫ్ట్ చేయండి'- ICCకి బంగ్లాదేశ్ బోర్డు లేఖ
బంగ్లాదేశ్- భారత్ క్రికెట్లో మదురుతున్న వివాదం- వరల్డ్కప్ కోసం భారత్కు వచ్చేందుకు బంగ్లా విముఖత- వేదికలు మార్చాలని ఐసీసీకి లెటర్!
Published : January 4, 2026 at 7:27 PM IST
T20 World Cup 2026 : బంగ్లాదేశ్ పేసర్ ముస్తాఫిజుర్ రహమాన్ను ఐపీఎల్ నుంచి తప్పించడంతో వివాదం ముదిరింది. వచ్చే నెలలో భారత్ వేదికగా జరగనున్న టీ20 వరల్డ్కప్ కోసం తమ జట్టును ఇక్కడికి పంపేందుకు బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు నిరాకరించింది. ఈ మేరకు తాజాగా జరిగిన బోర్డు సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకుంది. తమ జట్టు మ్యాచ్లను భారత్లో కాకుండా శ్రీలంకకు షిఫ్ట్ చేయాలని ఐసీసీకి అధికారికంగా లేఖ రాసినట్లు బంగ్లా బోర్డు పేర్కొంది. అయితే ప్రస్తుతానికి బీసీసీఐ అధికారికంగా ఈ వివాదంపై ఇంకా స్పందిచలేదు.
'గత 24 గంటల్లో జరిగిన పరిణామాలను తాజాగా జరిగిన సమావేశంలో బోర్డు క్షుణ్ణంగా సమీక్షించింది. భారత్లో నెలకొన్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల దృష్యా బంగ్లాదేశ్ ప్లేయర్లను అక్కడికి పంపవద్దని ప్రభుత్వం నుంచి మాకు ఆదేశాలు వచ్చాయి. అందుకే మా ఆటగాళ్ల భద్రత దృష్టిలో ఉంచుకొని రాబోయే ప్రపంచకప్ కోసం బంగ్లా జట్టును భారత్కు పంపవద్దని నిర్ణయించుకున్నాం' అని బీసీబీ ఓ స్టేట్మెంట్ రిలీజ్ చేసింది.
తమ దేశానికి చెందిన ఆటగాళ్లు, అధికారుల భద్రత, శ్రేయస్సు కోసమే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు బీసీబీ పేర్కొంది. 'భారత్లో జరగాల్సిన మా మ్యాచ్ల వేదికలను మార్చే అంశాన్ని పరిశీలించాలని ఐసీసీకి మా తరఫున రిక్వెస్ట్ పంపించాం. ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మా అభ్యర్థనను ఐసీసీ అర్థం చేసుకుని, ఈ వ్యవహారంపై తక్షణమే స్పందిస్తుందని మేం ఆశిస్తున్నాం' అని బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు తెలిపింది. అయితే తమ క్రికెట్ బృందాన్ని భారత్కు పంపొద్దని డైరెక్టర్ల సమావేశంలో బీసీబీ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అంతకుముందే అక్కడి స్థానిక మీడియా పేర్కొన్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత కాసేపటికే దీన్ని అధికారికంగా బంగ్లా బోర్డు ధ్రువీకరించింది.
🚨 BANGLADESH WANTS TO MOVE THEIR WORLD CUP MATCHES OUT OF INDIA. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 4, 2026
- Bangladesh to ask ICC to relocate their T20 World Cup matches from India to Sri Lanka. (Espncricinfo). pic.twitter.com/nVFW1vYobJ
ఐసీసీ మారుస్తుందా?
ముస్తాఫిజుర్ను తప్పించిన ఐపీఎల్ భారత డొమెస్టిక్ లీగ్. ఈ టోర్నీకి సంబంధించి విషయాల్లో బీసీసీఐదే ఫైనల్ డెసిషన్గా ఉంటుంది. అయితే టీ20 వరల్డ్కప్ను నిర్వహించేది ఐసీసీ. ఇది అంతర్జాతీయ స్థాయిలో జరిగే మెగా టోర్నమెంట్. ఒక్కరి రిక్వెస్ట్ మేరకు షెడ్యూల్లో మార్పులు, వేదికలు షిఫ్ట్ చేయడం దాదాపు అసాధ్యం! అందుకే బంగ్లాదేశ్ అభ్యర్థించినంత మాత్రానా అంత ఈజీగా ఐసీసీ షెడ్యూల్లో మార్పులు చేయడం కష్టమేనని క్రీడా వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి. మరి బీసీబీ రిక్వెస్ట్కు ఐసీసీ ఎలా స్పందిస్తుందోనని సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.
కాగా, టోర్నీ ప్రారంభానికి ఇంకా నెల రోజులే సమయం ఉండడంతో మ్యాచ్ జరిగే వేదికలను షిఫ్ట్ చేయడం అసాధ్యమని బీసీసీఐ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. 'ఒకరి ఇష్టానుసారం వేదికలను మార్చలేరు. ప్రయాణపరంగానూ అనేక ఇబ్బందులు ఉంటాయి. బంగ్లాదేశ్తో ఆడే ఇతర జట్ల గురించి కూడా ఆలోచించాలి. వాళ్ల విమాన టిక్కెట్లు, హోటళ్లు ఇప్పటికే బుక్ కూడా అయ్యాయి. టోర్నీలో లీగ్ దశలో రోజూ మూడేసి మ్యాచ్లు ఉంటాయి. ఇందులో ఒకటి శ్రీలంకలో జరుగుతుంది. బ్రాడ్కాస్టింగ్ విషయంలోనూ సమస్యలొస్తాయి. అందుకే మ్యాచ్ల తరలింపు అనుకున్నంత ఈజీ కాదు' అని బీసీసీఐ వర్గాలు తెలిపాయి.
T20 ప్రపంచ కప్లో బంగ్లాదేశ్ ఆడాల్సిన గ్రూప్ దశ మ్యాచ్లు
- బంగ్లాదేశ్ vs వెస్టిండీస్ - ఫిబ్రవరి 07 - ఈడెన్ గార్డెన్స్, కోల్కతా
- బంగ్లాదేశ్ vs ఇటలీ - ఫిబ్రవరి 09 - ఈడెన్ గార్డెన్స్, కోల్కతా
- బంగ్లాదేశ్ vs ఇంగ్లాండ్ - ఫిబ్రవరి 14 - ఈడెన్ గార్డెన్స్, కోల్కతా
- బంగ్లాదేశ్ vs నేపాల్ -ఫిబ్రవరి 17 - వాంఖడే స్టేడియం, ముంబయి
వరల్డ్కప్నకు బంగ్లాదేశ్ జట్టు
లిట్టన్ కుమార్ దాస్ (కెప్టెన్), మహ్మద్ సైఫ్ హసన్ (వైస్ కెప్టెన్), తాంజిద్ హసన్, మహ్మద్ పర్వేజ్ హొస్సేన్ ఎమోన్, తౌహిద్ హృదయ్, షమీమ్ హొస్సేన్, క్వాజీ నూరుల్ హసన్ సోహన్, షేక్ మెహిదీ హసన్, రిషాద్ హుస్సేన్, నసుమ్ అహ్మద్, ముస్తాఫిజుర్ రహమాన్, తాంజిమ్ హసన్ షకీబ్, తస్కిన్ అహ్మద్, ఎమ్డీ సైఫుద్దీన్, షరీఫుల్ ఇస్లాం
'జట్టులోంచి తీసేస్తే నేనేం చేస్తా?'- బంగ్లాదేశ్ పేసర్ ముస్తాఫిజుర్ రెస్పాన్స్
ఈ ఏడాదే జరగాల్సిన భారత్- బంగ్లాదేశ్ సిరీస్ సంగతేంటి? - అది కూడా క్యాన్సిల్ చేస్తారా?