బంగ్లాదేశ్లో నాలుగు మ్యాచ్ల టోర్నమెంట్ - T20 వరల్డ్కప్నకు దూరమైనందుకే!
టీ20 వరల్డ్కప్ నుంచి బయటకు వచ్చిన బంగ్లాదేశ్ కొత్త టోర్నీకి ప్లాన్- తమ ఆటగాళ్ల కోసం నాలుగు రోజుల లీగ్- నాలుగు రోజుల్లో ప్రారంభం!
Published : February 1, 2026 at 10:46 PM IST
Bangladesh Domestic Tournament : T20 వరల్డ్కప్ నుంచి తప్పుకోవాలన్న బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు నిర్ణయంతో ఆ దేశ క్రికెటర్లు అసంతృప్తికి గురయ్యారని వార్తలు వచ్చాయి. దీంతో బీసీబీ కొత్త టోర్నమెంట్కు శ్రీకారం చుట్టింది. తమ దేశ ఆటగాళ్ల కోసం టీ20 టోర్నమెంట్ను ప్రారంభించనుంది. ఈ టోర్నమెంట్కు ఓడోమ్మో బంగ్లాదేశ్ T20 కప్ 2026 (ODOMMO Bangladesh T20 Cup) అని పేరు పెట్టింది. ఈ టోర్నీ ఫిబ్రవరి 5న ప్రారంభమై 9న ముగుస్తుంది.
మూడు జట్లు- ఐదు రోజులు
ఈ ఓడోమ్మో టోర్నీలో మూడు జట్లు పాల్గొననున్నాయి. ధూమ్కేతు XI, దర్బార్ XI, దురంటో XI జట్లు పోటీపడతాయి. ఇందులో ధూమ్కేతు XI జట్టుకు లిటన్ దాస్, దురంటో XI టీమ్కు అక్బర్ అలీ, దర్బార్ XI జట్టుకు నజ్ముల్ హుస్సేన్ శాంటో కెప్టెన్లుగా వ్యవహరించనున్నారు. ఇందులో గ్రూప్ స్టేజ్లో మూడు మ్యాచ్లు ఉండనున్నాయి. ఫిబ్రవరి 05, 06, 07 గ్రూప్ స్టేజ్ మ్యాచ్లు జరుగుతాయి. ఫిబ్రవరి 09న ఫైనల్ ఫైట్ ఉంటుంది.
మ్యాచ్ టైమింగ్స్ ఇవీ!
టోర్నమెంట్కు కొత్తదనం తీసుకొచ్చేందుకు ప్రతీ మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందు కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ ఉండనుంది. అందుకే మ్యాచ్ సాయంత్రం 04 గంటలకు ఈవెంట్ ప్రారంభం అవుతుంది. 06 గంటలకు మ్యాచ్ షురూ కానుంది. ఇక మ్యాచ్లకు మరింత ఊపు తీసుకొచ్చేందుకు ఇక ఐపీఎల్లోలాగే ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ రూల్ (Impact Player Rule) ను ఈ టోర్నీలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
ODOMMO Bangladesh T20 Cup 2026 Set for Launch with the Best Players in the Country— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) February 1, 2026
The Bangladesh Cricket Board (BCB) has announced the launch of the ODOMMO Bangladesh T20 Cup 2026, a brand-new domestic T20 tournament featuring the country’s best players in the shortest format.… pic.twitter.com/9xAz3k57uk
ప్రైజ్ మనీ
ప్రైజ్మనీ, ఆటగాళ్ల మ్యాచ్ ఫీజులకు భారీ మొత్తంలోనే ఇవ్వనున్నట్లు బీసీబీ అధికారి ఒకరు తెలిపారు. టోర్నీ మొత్తానికి రూ.1.87 కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నట్లు చెప్పారు. అలాగే ఆ టోర్నీ చూసేందుకు అభిమానులకు తక్కువ ధరలకే టికెట్ ప్రైజ్లు ఉంచారు. రూ.100 కంటే తక్కువకే బేస్ ప్రైజ్ టికెట్ లభించనుంది. ఇక ఆయా గ్యాలరీల్లో రూ. 150, రూ. 375, రూ.745 దాకా టికెట్లు ఉండనున్నట్లు అధికారి తెలిపారు .
అర్థమిదే!
ఈ టోర్నీకీ 'ఓడోమ్మో' అని పేరు పెట్టారు. అయితే ఓడోమ్మో అంటే బంగ్లాలో అజేయమైనది. లేదా ఎవరికీ లొంగనిది అని అర్థం. ఇందులో పాల్గొనాలనుకునే ఆటగాళ్లకు షేర్ ఏ బంగ్లా స్టేడియంలో ఆదివారం ఫిట్నెస్ క్యాంపును బీసీబీ ప్రారంభించింది. కాగా, వరల్డ్ కప్ నుంచి వెళ్లిపోయి తమ ఆటగాళ్ల కోసం క్రియేట్ చేసుకున్న ఈ టోర్నీ ఎంత మేరకు సక్సెస్ అవుతుందో చూడాలి మరి!
Dhumketu Squad for ODOMMO Bangladesh T20 Cup 2026— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) February 1, 2026
The Bangladesh Cricket Board (BCB) has announced the launch of the ODOMMO Bangladesh T20 Cup 2026, a brand-new domestic T20 tournament featuring the country’s best players in the shortest format. The competition promises… pic.twitter.com/hWIjGZwz7Q
ఇదీ వివాదం
2026 వరల్డ్కప్ టోర్నీకి భారత్, శ్రీలంక సంయుక్తంగా ఆతిథ్యమిస్తున్నాయి. ఫిబ్రవరి 07న టోర్నీ ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. ఇందులో బంగ్లా గ్రూప్ స్టేజ్ మ్యాచ్లు భారత్లోని కోల్కతా, ముంబయి వేదికల్లో ఆడాల్సి ఉంది. అయితే బంగ్లా- భారత్ మధ్య దౌత్య సంబంధాలు దెబ్బతినడంతో వరల్డ్కప్ మ్యాచ్లు ఆడేందుకు ఇండియాకు రాబోమని బీసీబీ పేర్కొంది.
భద్రతా కారణాలు సమస్యగా చూపుతూ తమ మ్యాచ్లు శ్రీలంకలో నిర్వహించాలని గతనెల ఐసీసీకి లేఖ రాసింది. అయితే అప్పటికే మ్యాచ్లకు సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తైనందున వేదికలు మార్చడం కుదరదని, భారత్లో తమ ఆటగాళ్లకు ఎలాంటి భద్రతపరమైన ఇబ్బందులు లేవని ఐసీసీ హామీ ఇచ్చింది. అయినా బంగ్లా తీరు మార్చుకోకపోవడంతో ఆ జట్టును టోర్నీ నుంచి ఐసీసీ తొలగించింది. బంగ్లా స్థానంలో స్కాట్లాండ్ ఆ మ్యాచ్లు ఆడే ఛాన్స్ కొట్టేసింది.
