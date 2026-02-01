ETV Bharat / sports

బంగ్లాదేశ్​లో నాలుగు మ్యాచ్​ల టోర్నమెంట్ - T20 వరల్డ్​కప్​నకు దూరమైనందుకే!

టీ20 వరల్డ్​కప్​ నుంచి బయటకు వచ్చిన బంగ్లాదేశ్ కొత్త టోర్నీకి ప్లాన్- తమ ఆటగాళ్ల కోసం నాలుగు రోజుల లీగ్- నాలుగు రోజుల్లో ప్రారంభం!

Bangladesh Domestic Tournament
Bangladesh Domestic Tournament (Source : AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 1, 2026 at 10:46 PM IST

Bangladesh Domestic Tournament : T20 వరల్డ్​కప్​ నుంచి తప్పుకోవాలన్న బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు నిర్ణయంతో ఆ దేశ క్రికెటర్లు అసంతృప్తికి గురయ్యారని వార్తలు వచ్చాయి. దీంతో బీసీబీ కొత్త టోర్నమెంట్​కు శ్రీకారం చుట్టింది. తమ దేశ ఆటగాళ్ల కోసం టీ20 టోర్నమెంట్‌ను ప్రారంభించనుంది. ఈ టోర్నమెంట్​కు ఓడోమ్మో బంగ్లాదేశ్ T20 కప్ 2026 (ODOMMO Bangladesh T20 Cup) అని పేరు పెట్టింది. ఈ టోర్నీ ఫిబ్రవరి 5న ప్రారంభమై 9న ముగుస్తుంది.

మూడు జట్లు- ఐదు రోజులు
ఈ ఓడోమ్మో టోర్నీలో మూడు జట్లు పాల్గొననున్నాయి. ధూమ్‌కేతు XI, దర్బార్ XI, దురంటో XI జట్లు పోటీపడతాయి. ఇందులో ధూమ్‌కేతు XI జట్టుకు లిటన్ దాస్, దురంటో XI టీమ్​కు అక్బర్ అలీ, దర్బార్ XI జట్టుకు నజ్ముల్ హుస్సేన్ శాంటో కెప్టెన్లుగా వ్యవహరించనున్నారు. ఇందులో గ్రూప్ స్టేజ్​లో మూడు మ్యాచ్​లు ఉండనున్నాయి. ఫిబ్రవరి 05, 06, 07 గ్రూప్​ స్టేజ్​ మ్యాచ్​లు జరుగుతాయి. ఫిబ్రవరి 09న ఫైనల్ ఫైట్ ఉంటుంది.

మ్యాచ్​ టైమింగ్స్ ఇవీ!
టోర్నమెంట్​కు కొత్తదనం తీసుకొచ్చేందుకు ప్రతీ మ్యాచ్​ ప్రారంభానికి ముందు కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్​ ఉండనుంది. అందుకే మ్యాచ్​ సాయంత్రం 04 గంటలకు ఈవెంట్ ప్రారంభం అవుతుంది. 06 గంటలకు మ్యాచ్ షురూ కానుంది. ఇక మ్యాచ్‌లకు మరింత ఊపు తీసుకొచ్చేందుకు ఇక ఐపీఎల్​లోలాగే ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ రూల్‌ (Impact Player Rule) ను ఈ టోర్నీలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు.

ప్రైజ్ మనీ
ప్రైజ్‌మనీ, ఆటగాళ్ల మ్యాచ్‌ ఫీజులకు భారీ మొత్తంలోనే ఇవ్వనున్నట్లు బీసీబీ అధికారి ఒకరు తెలిపారు. టోర్నీ మొత్తానికి రూ.1.87 కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నట్లు చెప్పారు. అలాగే ఆ టోర్నీ చూసేందుకు అభిమానులకు తక్కువ ధరలకే టికెట్ ప్రైజ్​లు ఉంచారు. రూ.100 కంటే తక్కువకే బేస్ ప్రైజ్ టికెట్ లభించనుంది. ఇక ఆయా గ్యాలరీల్లో రూ. 150, రూ. 375, రూ.745 దాకా టికెట్లు ఉండనున్నట్లు అధికారి తెలిపారు .

అర్థమిదే!
ఈ టోర్నీకీ 'ఓడోమ్మో' అని పేరు పెట్టారు. అయితే ఓడోమ్మో అంటే బంగ్లాలో అజేయమైనది. లేదా ఎవరికీ లొంగనిది అని అర్థం. ఇందులో పాల్గొనాలనుకునే ఆటగాళ్లకు షేర్ ఏ బంగ్లా స్టేడియంలో ఆదివారం ఫిట్​నెస్​ క్యాంపును బీసీబీ ప్రారంభించింది. కాగా, వరల్డ్ కప్​ నుంచి వెళ్లిపోయి తమ ఆటగాళ్ల కోసం క్రియేట్ చేసుకున్న ఈ టోర్నీ ఎంత మేరకు సక్సెస్ అవుతుందో చూడాలి మరి!

ఇదీ వివాదం
2026 వరల్డ్​కప్​ టోర్నీకి భారత్, శ్రీలంక సంయుక్తంగా ఆతిథ్యమిస్తున్నాయి. ఫిబ్రవరి 07న టోర్నీ ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. ఇందులో బంగ్లా గ్రూప్ స్టేజ్ మ్యాచ్​లు భారత్​లోని కోల్​కతా, ముంబయి వేదికల్లో ఆడాల్సి ఉంది. అయితే బంగ్లా- భారత్ మధ్య దౌత్య సంబంధాలు దెబ్బతినడంతో వరల్డ్​కప్ మ్యాచ్​లు ఆడేందుకు ఇండియాకు రాబోమని బీసీబీ పేర్కొంది.

భద్రతా కారణాలు సమస్యగా చూపుతూ తమ మ్యాచ్​లు శ్రీలంకలో నిర్వహించాలని గతనెల ఐసీసీకి లేఖ రాసింది. అయితే అప్పటికే మ్యాచ్​లకు సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తైనందున వేదికలు మార్చడం కుదరదని, భారత్​లో తమ ఆటగాళ్లకు ఎలాంటి భద్రతపరమైన ఇబ్బందులు లేవని ఐసీసీ హామీ ఇచ్చింది. అయినా బంగ్లా తీరు మార్చుకోకపోవడంతో ఆ జట్టును టోర్నీ నుంచి ఐసీసీ తొలగించింది. బంగ్లా స్థానంలో స్కాట్లాండ్ ఆ మ్యాచ్​లు ఆడే ఛాన్స్ కొట్టేసింది.

