బంగ్లాదేశ్ సంచలన నిర్ణయం- T20 వరల్డ్​కప్​ నుంచి ఔట్

భారత్‌లో టీ 20 ప్రపంచకప్‌ ఆడకూడదని బంగ్లాదేశ్‌ నిర్ణయం- వేదిక మార్చాలన్న వినతిని ఐసీసీ పరిగణనలోకి తీసుకోలేదన్న బీసీబీ

T20 World Cup
T20 World Cup
Published : January 22, 2026 at 4:59 PM IST

Bangladesh T20 World Cup : బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. 2026 టీ20 వరల్డ్​కప్ ఆడేందుకు తమ క్రికెట్ జట్టు భారత్​కు రాకూడదని నిర్ణయించుకుంది. తాజాగా జరిగిన బోర్డు సమావేశంలో బీసీబీ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. భారత్​లో జరగాల్సి ఉన్న తమ మ్యాచ్​ల ​వేదిక మార్చాలన్న వినతిని ఐసీసీ పరిగణనలోకి తీసుకోలేదని బంగ్లాదేశ్‌ ఆరోపిస్తూ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

అయితే షెడ్యూల్ ప్రకారమే బంగ్లాదేశ్ జట్టు భారత్​లో మ్యాచ్​లు ఆడాల్సిందేనని బుధవారం ఐసీసీ స్పష్టం చేసింది. తమ మ్యాచ్​ల వేదిక మార్చాలంటూ చేసిన విజ్ఞప్తిని తిరస్కరించింది. ఈ క్రమంలో తాజాగా బీసీబీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో టీ20 వరల్డ్​కప్ టోర్నీ నుంచి బంగ్లాదేశ్ దాదాపు తప్పుకున్నట్లే! ఇక బంగ్లాదేశ్ స్థానాన్ని మరో జట్టులో ఐసీసీ భర్తీ చేస్తుంది. ఈ స్థానాన్ని స్కాట్లాండ్ దక్కించుకునే అవకాశం ఉంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

