బంగ్లాదేశ్ సంచలన నిర్ణయం- T20 వరల్డ్కప్ నుంచి ఔట్
భారత్లో టీ 20 ప్రపంచకప్ ఆడకూడదని బంగ్లాదేశ్ నిర్ణయం- వేదిక మార్చాలన్న వినతిని ఐసీసీ పరిగణనలోకి తీసుకోలేదన్న బీసీబీ
Published : January 22, 2026 at 4:59 PM IST
Bangladesh T20 World Cup : బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. 2026 టీ20 వరల్డ్కప్ ఆడేందుకు తమ క్రికెట్ జట్టు భారత్కు రాకూడదని నిర్ణయించుకుంది. తాజాగా జరిగిన బోర్డు సమావేశంలో బీసీబీ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. భారత్లో జరగాల్సి ఉన్న తమ మ్యాచ్ల వేదిక మార్చాలన్న వినతిని ఐసీసీ పరిగణనలోకి తీసుకోలేదని బంగ్లాదేశ్ ఆరోపిస్తూ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
అయితే షెడ్యూల్ ప్రకారమే బంగ్లాదేశ్ జట్టు భారత్లో మ్యాచ్లు ఆడాల్సిందేనని బుధవారం ఐసీసీ స్పష్టం చేసింది. తమ మ్యాచ్ల వేదిక మార్చాలంటూ చేసిన విజ్ఞప్తిని తిరస్కరించింది. ఈ క్రమంలో తాజాగా బీసీబీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో టీ20 వరల్డ్కప్ టోర్నీ నుంచి బంగ్లాదేశ్ దాదాపు తప్పుకున్నట్లే! ఇక బంగ్లాదేశ్ స్థానాన్ని మరో జట్టులో ఐసీసీ భర్తీ చేస్తుంది. ఈ స్థానాన్ని స్కాట్లాండ్ దక్కించుకునే అవకాశం ఉంది.
🚨 NO BANGLADESH IN T20 WORLD CUP 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) January 22, 2026
- Bangladesh Government has announced that their team is boycotting the World Cup. [Vikrant Gupta] pic.twitter.com/f0AklgNzGX