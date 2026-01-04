వివాదాల వేళ T20 వరల్డ్కప్ జట్టును ప్రకటించిన బంగ్లాదేశ్- కెప్టెన్గా ఎవరంటే?
టీ20 వరల్డ్కప్కు బంగ్లాదేశ్ జట్టు ప్రకటన- 15 మందితో టీమ్ అనౌన్స్
Published : January 4, 2026 at 2:39 PM IST
T20 World Cup 2026 : 2026 టీ20 వరల్డ్కప్ టోర్నమెంట్లో పాల్గొననున్న తమ జట్టును బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు ఆదివారం ప్రకటించింది. 15 మందితో కూడిన బృందం పొట్టి కప్పు టోర్నీలో పాల్గొననున్నట్లు ప్రకటన చేసింది. ఈ జట్టుకు లిట్టన్ దాస్ కెప్టెన్గా వ్యవహరించనున్నాడు. కాగా, భారత్, శ్రీలంక సంయుక్త వేదికలుగా వచ్చే నెల 07న టీ20 వరల్డ్కప్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ టోర్నీ కోసం ఇప్పటికే భారత్ సహా, ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లాండ్, సౌతాఫ్రికాతో సహా అనేక దేశాలు తమతమ జట్లను ప్రకటించేశాయి.
బంగ్లా జట్టు ఇలా
ఈ పొట్టి కప్ టోర్నీలో లిటన్ దాస్ బంగ్లా జట్టుకు కెప్టెన్గా నియమితుడయ్యాడు. మహ్మద్ సైఫ్ హసన్ వైస్ కెప్టెన్గా ఉంటాడు. ఇక 2026 IPLకు దూరమైన పేస్ బౌలర్ ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ కూడా ప్రపంచ కప్ జట్టులో ఉన్నాడు. ముస్తాఫిజుర్తో పాటు, తస్కిన్ అహ్మద్ ఫాస్ట్ బౌలర్లుగా బరిలోకి దిగే ఛాన్స్ ఉంది. మెహిదీ హసన్, రిషద్ హొస్సేన్ స్పిన్నర్లుగా ఎంపికయ్యారు. ఇక లిటన్ దాస్, తంజిద్ హసన్, పర్వేజ్ హొస్సేన్ ఎమాన్ బ్యాటింగ్ బాధ్యతలు మోయనున్నారు.
T20 ప్రపంచ కప్లో బంగ్లాదేశ్ గ్రూప్ దశ మ్యాచ్లు
- బంగ్లాదేశ్ vs వెస్టిండీస్ - ఫిబ్రవరి 07 - ఈడెన్ గార్డెన్స్, కోల్కతా
- బంగ్లాదేశ్ vs ఇటలీ - ఫిబ్రవరి 09 - ఈడెన్ గార్డెన్స్, కోల్కతా
- బంగ్లాదేశ్ vs ఇంగ్లాండ్ - ఫిబ్రవరి 14 - ఈడెన్ గార్డెన్స్, కోల్కతా
- బంగ్లాదేశ్ vs నేపాల్ -ఫిబ్రవరి 17 - వాంఖడే స్టేడియం, ముంబయి
బంగ్లాదేశ్ మ్యాచ్ల వేదికను మారుస్తారా?
బంగ్లాదేశ్ గ్రూప్ దశలో తమ మ్యాచ్లన్నీ భారత్లోనే ఆడాల్సి ఉంది. అయితే ఇటీవల వేలంలో తాము కొనుగోలు చేసిన పేసర్ ముస్తాఫిజుర్ను బీసీసీఐ ఆదేశాల మేరకు రీసెంట్గా కేకేఆర్ జట్టు నుంచి వదిలేసింది. బంగ్లాదేశ్లో హిందువులపై దాడి నేపథ్యంలో ఆ దేశ ఆటగాళ్లను ఐపీఎల్లో ఆడించకూడదని విమర్శలు వ్యక్తమైన వేళ బీసీసీఐ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే బీసీసీఐ నిర్ణయం బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్లో వివాదానికి కారణమైంది.
The Bangladesh Cricket Board (BCB) has announced the national squad for the ICC Men’s T20 World Cup 2026, to be jointly hosted by India and Sri Lanka from 7 February to 8 March.— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) January 4, 2026
SQUAD
Litton Kumer Das (Captain), Mohammed Saif Hassan (Vice Captain), Tanzid Hasan, Mohammad Parvez… pic.twitter.com/A9o7EtB99v
ముస్తాఫిజుర్ను ఐపీఎల్ నుంచి తప్పించడంతో బంగ్లా, భారత్లో మ్యాచ్లు ఆడకూడదని నిర్ణయించుకున్నట్లు సమాచారం. దీంతో బంగ్లాదేశ్ ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్లను శ్రీలంకకు మార్చేలా ఐసీసీని అభ్యర్థించాలని బంగ్లాదేశ్ క్రీడా మంత్రి (సలహాదారు) ఆసిఫ్ నజ్రుల్ ఆ దేశ బోర్డును ఆదేశించారని తెలిసింది. ఒకవేళ బంగ్లా బోర్డు అభ్యర్థనను ఐసీసీ అంగీకరిస్తే షెడ్యూల్ మార్చవలసి ఉంటుంది. కానీ అంత ఈజీగా అయ్యే పని కాదు.
ఫైనల్ మ్యాచ్ ఎక్కడంటే?
ఈ టోర్నీలో ఫైనల్ మ్యాచ్ 08న జరగనుంది. ఒకవేళ పాకిస్థాన్ ఫైనల్కు అర్హత సాధిస్తే శ్రీలంకలో ఫైనల్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది. లేదంటే భారత్లోనే తుది పోరు ఉంటుంది.
వరల్డ్కప్నకు బంగ్లాదేశ్ జట్టు
లిట్టన్ కుమార్ దాస్ (కెప్టెన్), మహ్మద్ సైఫ్ హసన్ (వైస్ కెప్టెన్), తాంజిద్ హసన్, మహ్మద్ పర్వేజ్ హొస్సేన్ ఎమోన్, తౌహిద్ హృదయ్, షమీమ్ హొస్సేన్, క్వాజీ నూరుల్ హసన్ సోహన్, షేక్ మెహిదీ హసన్, రిషాద్ హుస్సేన్, నసుమ్ అహ్మద్, ముస్తాఫిజుర్ రహమాన్, తాంజిమ్ హసన్ షకీబ్, తస్కిన్ అహ్మద్, ఎమ్డీ సైఫుద్దీన్, షరీఫుల్ ఇస్లాం
ఈ ఏడాదే జరగాల్సిన భారత్- బంగ్లాదేశ్ సిరీస్ సంగతేంటి? - అది కూడా క్యాన్సిల్ చేస్తారా?
