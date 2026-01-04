ETV Bharat / sports

వివాదాల వేళ T20 వరల్డ్​కప్ జట్టును ప్రకటించిన బంగ్లాదేశ్- కెప్టెన్​గా ఎవరంటే?

టీ20 వరల్డ్​కప్​కు బంగ్లాదేశ్ జట్టు ప్రకటన- 15 మందితో టీమ్ అనౌన్స్

T20 World Cup 2026
T20 World Cup 2026 (Source : IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 4, 2026 at 2:39 PM IST

T20 World Cup 2026 : 2026 టీ20 వరల్డ్​కప్​ టోర్నమెంట్​లో పాల్గొననున్న తమ జట్టును బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు ఆదివారం ప్రకటించింది. 15 మందితో కూడిన బృందం పొట్టి కప్పు టోర్నీలో పాల్గొననున్నట్లు ప్రకటన చేసింది. ఈ జట్టుకు లిట్టన్​ దాస్ కెప్టెన్​గా వ్యవహరించనున్నాడు. కాగా, భారత్, శ్రీలంక సంయుక్త వేదికలుగా వచ్చే నెల 07న టీ20 వరల్డ్​కప్​ ప్రారంభం కానుంది. ఈ టోర్నీ కోసం ఇప్పటికే భారత్ సహా, ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లాండ్, సౌతాఫ్రికాతో సహా అనేక దేశాలు తమతమ జట్లను ప్రకటించేశాయి.

బంగ్లా జట్టు ఇలా
ఈ పొట్టి కప్​ టోర్నీలో లిటన్ దాస్ బంగ్లా జట్టుకు కెప్టెన్‌గా నియమితుడయ్యాడు. మహ్మద్ సైఫ్ హసన్ వైస్ కెప్టెన్‌గా ఉంటాడు. ఇక 2026 IPLకు దూరమైన పేస్ బౌలర్ ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ కూడా ప్రపంచ కప్ జట్టులో ఉన్నాడు. ముస్తాఫిజుర్‌తో పాటు, తస్కిన్ అహ్మద్ ఫాస్ట్ బౌలర్లుగా బరిలోకి దిగే ఛాన్స్ ఉంది. మెహిదీ హసన్, రిషద్ హొస్సేన్ స్పిన్నర్లుగా ఎంపికయ్యారు. ఇక లిటన్ దాస్, తంజిద్ హసన్, పర్వేజ్ హొస్సేన్ ఎమాన్​ బ్యాటింగ్ బాధ్యతలు మోయనున్నారు.

T20 ప్రపంచ కప్​లో బంగ్లాదేశ్ గ్రూప్ దశ మ్యాచ్​లు

  • బంగ్లాదేశ్ vs వెస్టిండీస్ - ఫిబ్రవరి 07 - ఈడెన్ గార్డెన్స్, కోల్‌కతా
  • బంగ్లాదేశ్ vs ఇటలీ - ఫిబ్రవరి 09 - ఈడెన్ గార్డెన్స్, కోల్‌కతా
  • బంగ్లాదేశ్ vs ఇంగ్లాండ్ - ఫిబ్రవరి 14 - ఈడెన్ గార్డెన్స్, కోల్‌కతా
  • బంగ్లాదేశ్ vs నేపాల్ -ఫిబ్రవరి 17 - వాంఖడే స్టేడియం, ముంబయి

బంగ్లాదేశ్ మ్యాచ్‌ల వేదికను మారుస్తారా?
బంగ్లాదేశ్ గ్రూప్ దశలో తమ మ్యాచ్​లన్నీ భారత్​లోనే ఆడాల్సి ఉంది. అయితే ఇటీవల వేలంలో​ తాము కొనుగోలు చేసిన పేసర్ ముస్తాఫిజుర్​ను బీసీసీఐ ఆదేశాల మేరకు రీసెంట్​గా కేకేఆర్ జట్టు నుంచి వదిలేసింది. బంగ్లాదేశ్​లో హిందువులపై దాడి నేపథ్యంలో ఆ దేశ ఆటగాళ్లను ఐపీఎల్​లో ఆడించకూడదని విమర్శలు వ్యక్తమైన వేళ బీసీసీఐ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే బీసీసీఐ నిర్ణయం బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్‌లో వివాదానికి కారణమైంది.

ముస్తాఫిజుర్​ను ఐపీఎల్ నుంచి తప్పించడంతో బంగ్లా, భారత్​లో మ్యాచ్​లు ఆడకూడదని నిర్ణయించుకున్నట్లు సమాచారం. దీంతో బంగ్లాదేశ్ ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్‌లను శ్రీలంకకు మార్చేలా ఐసీసీని అభ్యర్థించాలని బంగ్లాదేశ్ క్రీడా మంత్రి (సలహాదారు) ఆసిఫ్ నజ్రుల్ ఆ దేశ బోర్డును ఆదేశించారని తెలిసింది. ఒకవేళ బంగ్లా బోర్డు అభ్యర్థనను ఐసీసీ అంగీకరిస్తే షెడ్యూల్ మార్చవలసి ఉంటుంది. కానీ అంత ఈజీగా అయ్యే పని కాదు.

ఫైనల్ మ్యాచ్ ఎక్కడంటే?
ఈ టోర్నీలో ఫైనల్​ మ్యాచ్​ 08న జరగనుంది. ఒకవేళ పాకిస్థాన్ ఫైనల్​కు అర్హత సాధిస్తే శ్రీలంకలో ఫైనల్​ మ్యాచ్ జరుగుతుంది. లేదంటే భారత్​లోనే తుది పోరు ఉంటుంది. ​

వరల్డ్​కప్​నకు బంగ్లాదేశ్ జట్టు
లిట్టన్ కుమార్ దాస్ (కెప్టెన్), మహ్మద్ సైఫ్ హసన్ (వైస్ కెప్టెన్), తాంజిద్ హసన్, మహ్మద్ పర్వేజ్ హొస్సేన్ ఎమోన్, తౌహిద్ హృదయ్, షమీమ్ హొస్సేన్, క్వాజీ నూరుల్ హసన్ సోహన్, షేక్ మెహిదీ హసన్, రిషాద్ హుస్సేన్, నసుమ్ అహ్మద్, ముస్తాఫిజుర్ రహమాన్, తాంజిమ్ హసన్ షకీబ్, తస్కిన్ అహ్మద్, ఎమ్​డీ సైఫుద్దీన్, షరీఫుల్ ఇస్లాం

