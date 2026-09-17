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అదృష్టం వీళ్లదే!- ఒక్క మ్యాచ్ ఆడకుండానే సెమీస్​కు దూసుకెళ్లిన బంగ్లాదేశ్

ఆసియా గేమ్స్ - మహిళల క్రికెట్ క్వార్టర్ ఫైనల్స్ - సెమీస్​కు చేరుకున్న బంగ్లాదేశ్, పాకిస్థాన్ జట్లు

Asian Games Cricket
బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ టీమ్ (ఫైల్) (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2026 at 4:02 PM IST

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Asian Games Cricket : ఆసియా క్రీడల్లో మహిళల క్రికెట్ పోటీలు గురువారం ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ పోటీల్లో పాకిస్థాన్ జట్టు పసికూన థాయ్​లాండ్​పై అతి కష్టంమీద నెగ్గింది. మరోవైపు, బంగ్లాదేశ్ సెమీఫైనల్​కు దూసుకెళ్లింది. చైనాతో ఆడాల్సిన మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దు కావడంతో బంగ్లా ముందడగు వేసింది. ఈరోజు జరిగిన మ్యాచ్​ల పూర్తి వివరాలివే!

పసికూనపై అతి కష్టంమీద
ఆసియా కప్​ క్రికెట్​లో క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్​లు ప్రారంభమైయ్యాయి. ఇందులో భాగంగా పాకిస్థాన్- థాయ్​లాండ్ మహిళల మధ్య మ్యాచ్ జరిగింది. ఇందులో అతి చిన్న జట్టైన థాయ్​లాండ్​పై గెలిచేందుకు పాకిస్థాన్ తీవ్రంగా చెమటోడ్చింది. ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా మ్యాచ్​ను ఇరువైపులా 11 ఓవర్లకు కుదించారు. తొలి బ్యాటింగ్ చేసిన థాయ్​లాండ్ 11 ఓవర్లలో 91-4 స్కోర్ చేసింది. కెప్టెన్ నన్నాపత్ కొంచారోంకై (49 పరుగులు) రాణించింది. అనంతరం ఈ టార్గెట్​ను ఛేదించేందుకు పాకిస్థాన్​ ముప్పుతిప్పలు పడింది. 7 వికెట్లు కోల్పోయి 10.4 ఓవర్లకు లక్ష్యాన్ని అందుకుంది. షావల్ (25 పరుగులు), సనా ఫాతిమా (21 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించారు. ఈ విజయంతో పాకిస్థాన్ సెమీఫైనల్స్​కు వెళ్లింది. శ్రీలంక - మలేసియా మధ్య జరగనున్న క్వార్టర్ ఫైనల్​లో నెగ్గిన టీమ్‌ను పాకిస్థాన్​ సెమీస్​లో ఢీకొట్టనుంది.

ఒక్క మ్యాచ్ ఆడకుండానే సెమీస్​కు
మరోవైపు, ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఆడకుండానే బంగ్లాదేశ్ సెమీ ఫైనల్‌కు చేరుకుంది. బంగ్లాదేశ్ - చైనా మధ్య క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఈరోజు జరగాల్సి ఉంది. అయితే వర్షం ఈ మ్యాచ్​కు తీవ్ర ఆటంకం కలిగింది. దీంతో టాస్ కూడా పడకుండానే మ్యాచ్​ను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. అయితే ఆసియా క్రీడల నిబంధనల ప్రకారం, బంగ్లాదేశ్ నేరుగా సెమీ ఫైనల్‌కు అర్హత సాధించింది. క్రికెట్​లో వర్షం లేదా ఇతర కారణాల వల్ల నాకౌట్ మ్యాచ్‌ నిర్వహించలేని పరిస్థితుల్లో మ్యాచ్ రద్దు అవుతుంది. దీంతో మెరుగైన ర్యాంకింగ్ ఉన్న జట్టు ముందడుగు వేస్తుంది. ఇది ఆసియా క్రీడల్లో క్రికెట్​లో ఉన్న నిబంధన.

పాపం చైనా
బంగ్లా ఒక్క మ్యాచ్ ఆడకుండానే సెమీస్​కు వెళ్తే, చైనా ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఆడకుండానే ఇంటి బాట పట్టింది. ఈ మ్యాచ్ జరిగితే ఎంతోకొంత ప్రదర్శన చేసి ప్రపంచం దృష్టిలో పడాలని చైనా టీమ్ భావించింది. కానీ, వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలించపోవడంతో మ్యాచ్ రద్దైంది. ఇక ఐసీసీ ర్యాకింగ్స్​లో తమకంటే మెరుగ్గా ఉన్న బంగ్లాదేశ్​ ముందుకు వెళ్లింది. ప్రస్తుతం చైనా 36వ స్థానంలో ఉంది. ఇక బంగ్లాదేశ్ సెమీ ఫైనల్ గెలిస్తే, ఫైనల్‌లో స్వర్ణ పతకం కోసం పోటీపడే అవకాశం ఉంటుంది. లేదంటే సెమీస్​లో ఓడిపోతే, కాంస్య పతకం కోసం పోటీపడే ఛాన్స్ ఆ జట్టుకు ఉంటుంది.

భారత్ మ్యాచ్ ఎప్పుడు ?
భారత మహిళల జట్టు సెప్టెంబర్ 18న జపాన్‌తో ఈ ఆసియా గేమ్స్​లో తొలి మ్యాచ్​లో భారత్ బరిలో దిగుతుంది. ఇది క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్. పసిడి పతకం అంచనాలతో టీమ్ఇండియా ఇందులో ఆడుతోంది. ఇందులో నెగ్గిన టీమ్ సెమీస్​లో బంగ్లాదేశ్​ను ఢీ కొట్టాల్సి ఉంటుంది.

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