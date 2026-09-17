అదృష్టం వీళ్లదే!- ఒక్క మ్యాచ్ ఆడకుండానే సెమీస్కు దూసుకెళ్లిన బంగ్లాదేశ్
ఆసియా గేమ్స్ - మహిళల క్రికెట్ క్వార్టర్ ఫైనల్స్ - సెమీస్కు చేరుకున్న బంగ్లాదేశ్, పాకిస్థాన్ జట్లు
Published : September 17, 2026 at 4:02 PM IST
Asian Games Cricket : ఆసియా క్రీడల్లో మహిళల క్రికెట్ పోటీలు గురువారం ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ పోటీల్లో పాకిస్థాన్ జట్టు పసికూన థాయ్లాండ్పై అతి కష్టంమీద నెగ్గింది. మరోవైపు, బంగ్లాదేశ్ సెమీఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. చైనాతో ఆడాల్సిన మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దు కావడంతో బంగ్లా ముందడగు వేసింది. ఈరోజు జరిగిన మ్యాచ్ల పూర్తి వివరాలివే!
పసికూనపై అతి కష్టంమీద
ఆసియా కప్ క్రికెట్లో క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్లు ప్రారంభమైయ్యాయి. ఇందులో భాగంగా పాకిస్థాన్- థాయ్లాండ్ మహిళల మధ్య మ్యాచ్ జరిగింది. ఇందులో అతి చిన్న జట్టైన థాయ్లాండ్పై గెలిచేందుకు పాకిస్థాన్ తీవ్రంగా చెమటోడ్చింది. ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా మ్యాచ్ను ఇరువైపులా 11 ఓవర్లకు కుదించారు. తొలి బ్యాటింగ్ చేసిన థాయ్లాండ్ 11 ఓవర్లలో 91-4 స్కోర్ చేసింది. కెప్టెన్ నన్నాపత్ కొంచారోంకై (49 పరుగులు) రాణించింది. అనంతరం ఈ టార్గెట్ను ఛేదించేందుకు పాకిస్థాన్ ముప్పుతిప్పలు పడింది. 7 వికెట్లు కోల్పోయి 10.4 ఓవర్లకు లక్ష్యాన్ని అందుకుంది. షావల్ (25 పరుగులు), సనా ఫాతిమా (21 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించారు. ఈ విజయంతో పాకిస్థాన్ సెమీఫైనల్స్కు వెళ్లింది. శ్రీలంక - మలేసియా మధ్య జరగనున్న క్వార్టర్ ఫైనల్లో నెగ్గిన టీమ్ను పాకిస్థాన్ సెమీస్లో ఢీకొట్టనుంది.
ఒక్క మ్యాచ్ ఆడకుండానే సెమీస్కు
మరోవైపు, ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఆడకుండానే బంగ్లాదేశ్ సెమీ ఫైనల్కు చేరుకుంది. బంగ్లాదేశ్ - చైనా మధ్య క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఈరోజు జరగాల్సి ఉంది. అయితే వర్షం ఈ మ్యాచ్కు తీవ్ర ఆటంకం కలిగింది. దీంతో టాస్ కూడా పడకుండానే మ్యాచ్ను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. అయితే ఆసియా క్రీడల నిబంధనల ప్రకారం, బంగ్లాదేశ్ నేరుగా సెమీ ఫైనల్కు అర్హత సాధించింది. క్రికెట్లో వర్షం లేదా ఇతర కారణాల వల్ల నాకౌట్ మ్యాచ్ నిర్వహించలేని పరిస్థితుల్లో మ్యాచ్ రద్దు అవుతుంది. దీంతో మెరుగైన ర్యాంకింగ్ ఉన్న జట్టు ముందడుగు వేస్తుంది. ఇది ఆసియా క్రీడల్లో క్రికెట్లో ఉన్న నిబంధన.
Through to the semi-finals! 🇧🇩🔥— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) September 17, 2026
The quarterfinal between Bangladesh Women and China Women has been abandoned due to a wet outfield. The Tigresses advance to the semi-finals by virtue of their higher seeding. 🏏
Bangladesh Women 🆚 China Women
Quarterfinal 1 | 2026 Asian Games… pic.twitter.com/Zz0bneBYbY
పాపం చైనా
బంగ్లా ఒక్క మ్యాచ్ ఆడకుండానే సెమీస్కు వెళ్తే, చైనా ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఆడకుండానే ఇంటి బాట పట్టింది. ఈ మ్యాచ్ జరిగితే ఎంతోకొంత ప్రదర్శన చేసి ప్రపంచం దృష్టిలో పడాలని చైనా టీమ్ భావించింది. కానీ, వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలించపోవడంతో మ్యాచ్ రద్దైంది. ఇక ఐసీసీ ర్యాకింగ్స్లో తమకంటే మెరుగ్గా ఉన్న బంగ్లాదేశ్ ముందుకు వెళ్లింది. ప్రస్తుతం చైనా 36వ స్థానంలో ఉంది. ఇక బంగ్లాదేశ్ సెమీ ఫైనల్ గెలిస్తే, ఫైనల్లో స్వర్ణ పతకం కోసం పోటీపడే అవకాశం ఉంటుంది. లేదంటే సెమీస్లో ఓడిపోతే, కాంస్య పతకం కోసం పోటీపడే ఛాన్స్ ఆ జట్టుకు ఉంటుంది.
🇨🇳 CHINA WOMEN’S CRICKET TEAM OUT OF THE ASIAN GAMES WITHOUT PLAY!— The Khel India (@TheKhelIndia) September 17, 2026
Their Quarter-final against Bangladesh 🇧🇩 was abandoned due to rain without a ball being bowled.
Bangladesh advance to the semifinals based on tournament seeding! 👀 pic.twitter.com/oKisGQxJbj
భారత్ మ్యాచ్ ఎప్పుడు ?
భారత మహిళల జట్టు సెప్టెంబర్ 18న జపాన్తో ఈ ఆసియా గేమ్స్లో తొలి మ్యాచ్లో భారత్ బరిలో దిగుతుంది. ఇది క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్. పసిడి పతకం అంచనాలతో టీమ్ఇండియా ఇందులో ఆడుతోంది. ఇందులో నెగ్గిన టీమ్ సెమీస్లో బంగ్లాదేశ్ను ఢీ కొట్టాల్సి ఉంటుంది.
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