ETV Bharat / sports

PSLలో 'బాల్ టాంపరింగ్' కాంట్రవర్సీ- స్టార్ క్రికెటర్లు సస్పెండ్!

పాకిస్థాన్ సూపర్​ లీగ్​లో బాల్ టాంపరింగ్ వివాదం- ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న స్టార్ ఆటగాళ్లు!

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 30, 2026 at 6:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ball Tampering In PSL 2026 : 2026 పాకిస్థాన్ సూపర్ లీగ్ (PSL) మరోసారి కాంట్రవర్సీకి వేదికైంది. తమ లీగ్ గొప్పదని చెప్పుకునే పాకిస్థాన్ ఆటగాళ్లే స్వయంగా మ్యాచ్​ జరుగుతుండగా 'బాల్ టాంపరింగ్​' (బంతి ఆకారాన్ని మార్చడం) కు పాల్పడడం వివాదాస్పదం అవుతోంది. దీంతో పీఎస్​ఎల్ మరోసారి క్రీడావర్గాల్లో హాట్​టాపిక్​గా మారింది. అసలు ఏం జరిగిందంటే!

ఇదీ వివాదం!
ఈ సీజన్​లో భాగంగా ఆదివారం కరాచీ కింగ్స్ - లాహోర్ ఖలందర్స్ మధ్య మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్ చివరి ఓవర్‌లో కరాచీ కింగ్స్‌ విజయం సాధించేందుకు 14 పరుగులు అవసరమయ్యాయి. లాహోర్ తరపున చివరి ఓవర్ వేయడానికి హారిస్ రౌఫ్ సిద్ధమవుతున్న సమయంలో, షహీన్ అఫ్రిదీ, ఫఖర్ జమాన్, హారిస్ రౌఫ్ ఒకచోట చేరి ఆట గురించి చర్చించుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఫఖర్ జమాన్‌ బంతిని తన చేతుల్లోకి తీసుకొని టాంపరింగ్ చేసినట్లు కనిపించాడు. ఆ తర్వాత బంతిని బౌలర్ రౌఫ్​కు అప్పగించాడు. ఈ ఇదంతా కెమెరాలో క్లియర్​గా రికార్డ్ అయ్యింది.

టాంపరింగ్ నిజమే!
దీంతో ఫీల్డ్ అంపైర్ పైసల్​కు అనమానం వచ్చింది. వెంటనే ఆ బంతిని తనకు ఇవ్వాల్సిందిగా రౌఫ్​ను కోరాడు. రౌఫ్​ నుంచి బాల్​ తీసుకున్న అంపైర్ ఫైసల్ దాన్ని పరిశీలించిన తర్వాత, అది సాధారణ స్థితిలో లేదని, బంతి ఆకారాన్ని మార్చడానికి రుద్దినట్లు (Rubbed) తేలింది. రెండో అంపైర్ షరాఫుద్దీన్‌తో సంప్రదించిన తర్వాత, బంతిని 'ఉద్దేశపూర్వకంగానే మార్చారని' అంపైర్లు నిర్ధరనకు వచ్చారు.

పెనాల్టీ రన్స్
బాల్ టాంపరింగ్ చేసినట్లు తేలడంతో ఫీల్డింగ్ జట్టు లాహోర్​కు 5 పరుగులు పెనాల్టీ విధించారు. దీంతో కరాచీ విజయానికి కావాల్సిన సమీకరనం చివరి ఆరు బంతుల్లో 9 పరుగులుగా మారింది. ఇక తొలి బంతికి కుషాదీ షా ఔటైనా, తర్వాత క్రీజులోకి వచ్చిన బ్యాటర్ అబ్బార్ అఫ్రిదీ వరుసగా 4, 6 బాది మ్యాచ్​ను గెలిపించాడు.

జమాన్​పై లెవెల్-3 అభియోగాలు
ఈ ఘటనను పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు చాలా తీవ్రంగా పరిగణించింది. ఫఖర్ జమాన్‌పై 'లెవెల్-3' స్థాయి అభియోగాలు నమోదు చేసింది. మ్యాచ్ రిఫరీ రోషన్ మహానామ అధ్యక్షతన ఒక విచారణ జరిగింది. ఈ విచారణలో ఫఖర్ తనపై వచ్చిన ఆరోపణలన్నింటినీ ఖండించాడు. రాబోయే 48 గంటల్లో దీనిపై తుది విచారణ జరగనుంది. ఒకవేళ ఈ ఘటనలో జమాన్​ దోషిగా తేలితే, అతడిపై కనీసం ఒక మ్యాచ్ ఆడకుండా నిషేధం పడే అవకాశం ఉంది.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.