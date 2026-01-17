ETV Bharat / sports

'ఆ టైమ్​లో బాబర్ హ్యాపీగా లేడు'- 'సింగిల్' డ్రామాపై స్టీవ్ స్మిత్ క్లారిటీ

బిగ్ బాష్ చరిత్రలోనే అత్యంత ఖరీదైన ఓవర్- సింగిల్ నిరాకరణపై బాబర్ అజామ్‌ అసంతృప్తి- స్టీవ్ స్మిత్ స్పష్టత

Steve Smith Babar Azam
Steve Smith Babar Azam (Twitter Grab)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 17, 2026 at 10:49 AM IST

3 Min Read
Steve Smith Babar Azam : బిగ్ బాష్ లీగ్ (BBL)లో మరో ఉత్కంఠభరిత మ్యాచ్ అభిమానులను అలరించింది. సిడ్నీ క్రికెట్ గ్రౌండ్ (SCG) వేదికగా జరిగిన సిడ్నీ సిక్సర్స్, సిడ్నీ థండర్ మ్యాచ్‌లో పరుగుల వరద పారింది. ముఖ్యంగా ఆస్ట్రేలియా వెటరన్ బ్యాటర్లు డేవిడ్ వార్నర్, స్టీవ్ స్మిత్ తమ బ్యాటింగ్‌తో అభిమానులను ఉర్రూతలూగించారు. అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో ఒక ఆసక్తికర సంఘటన చోటుచేసుకుంది. సిక్సర్స్ ఇన్నింగ్స్ సమయంలో స్టీవ్ స్మిత్, బాబర్ అజామ్‌ మధ్య చోటుచేసుకున్న డ్రామా ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.

వార్నర్ వీర విహారం- కానీ వృథా
ఆ మ్యాచ్​లో టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన సిడ్నీ థండర్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 189 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్ డేవిడ్ వార్నర్ ఒంటరి పోరాటం చేశాడు. కేవలం 58 బంతుల్లోనే 110 పరుగులు చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్‌లో 11 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు ఉండటం విశేషం. అయితే వార్నర్‌కు మిగతా బ్యాటర్ల నుంచి సరైన సహకారం లభించలేదు. దీంతో భారీ స్కోరు సాధించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ థండర్ జట్టు 189 పరుగులకే పరిమితమైంది.

స్మిత్- బాబర్ ఓపెనింగ్ పార్టనర్ షిప్
190 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన సిడ్నీ సిక్సర్స్‌కు స్టీవ్ స్మిత్, పాకిస్థాన్ స్టార్ బ్యాటర్ బాబర్ అజామ్‌ శుభారంభం అందించారు. తొలి నుంచే థండర్ బౌలర్లపై ఆధిపత్యం చెలాయించారు. వీరిద్దరూ కలిసి తొలి వికెట్‌కు 141 పరుగుల భారీ భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. స్మిత్ అగ్రెసివ్‌గా ఆడితే, బాబర్ క్రీజ్‌లో నిలబడి క్లాసికల్ షాట్లతో స్కోరుబోర్డు ముందుకు నడిపించాడు.

11వ ఓవర్‌లో టెన్షన్
మ్యాచ్ 11వ ఓవర్‌లో ఆసక్తికర పరిణామం చోటుచేసుకుంది. స్పిన్నర్ క్రిస్ గ్రీన్ వేసిన ఓవర్‌లో బాబర్ వరుసగా మూడు డాట్ బాల్స్ ఎదుర్కొన్నాడు. ఓవర్ చివరి బంతికి లాంగ్- ఆన్ వైపు బంతిని నడిపి సింగిల్ తీసేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే నాన్-స్ట్రైకర్ ఎండ్‌లో ఉన్న స్టీవ్ స్మిత్ ఆ సింగిల్‌ను నిరాకరించాడు. దీంతో బాబర్ అజామ్‌ అసంతృప్తిగా కనిపించాడు.

పవర్ సర్జ్ వ్యూహమే కారణం
ఈ సింగిల్ నిరాకరణ వెనుక స్మిత్ స్పష్టమైన వ్యూహం ఉంది. బిగ్ బాష్ లీగ్‌లో ఉండే పవర్ సర్జ్ సమయంలో (రెండు ఓవర్లు) కేవలం ఇద్దరు ఫీల్డర్లు మాత్రమే అవుట్ ఫీల్డ్‌లో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ పవర్ సర్జ్‌ను షార్ట్ బౌండరీ వైపు స్ట్రైక్‌లో ఉండి యూజ్ చేసుకోవాలనేది స్మిత్ ప్లాన్. అందుకే అతడు సింగిల్‌ను నిరాకరించి స్ట్రైక్ తన వద్దే ఉంచుకున్నాడు.

ఒకే ఓవర్‌లో 32 పరుగులు
స్మిత్ ప్లాన్ ఎంత కచ్చితంగా పనిచేసిందో తర్వాతి ఓవర్‌లోనే తెలిసింది. రయాన్ హాడ్లీ వేసిన 12వ ఓవర్‌లో స్టీవ్ స్మిత్ ఊచకోత కోశాడు. వరుసగా నాలుగు సిక్సర్లు, ఒక ఫోర్ బాదాడు. దీనికి తోడు నో బాల్, వైడ్ రూపంలో అదనపు పరుగులు రావడంతో ఆ ఓవర్‌లో మొత్తం 32 పరుగులు వచ్చాయి. ఇది బిగ్ బాష్ చరిత్రలోనే అత్యంత ఎక్కువ పరుగులు వచ్చిన ఓవర్​గా నిలిచింది.

బాబర్ ఔట్
అయితే 13వ ఓవర్‌లో తిరిగి స్ట్రైక్‌కు వచ్చిన బాబర్ అజామ్‌ మొదటి బంతికే ఔటయ్యాడు. నాథన్ మెక్‌ఆండ్రూ వేసిన బంతిని కట్ చేయబోయి వికెట్లపై పడేలా చేశాడు. 39 బంతుల్లో 7 ఫోర్ల సాయంతో 47 పరుగులు చేసిన బాబర్ నిరాశతో పెవిలియన్ చేరాడు. వెళ్లే సమయంలో బౌండరీ కుషన్‌ను బ్యాట్‌తో కొట్టడం అతడి అసహనాన్ని స్పష్టంగా చూపించింది. ఇక స్టీవ్ స్మిత్ మాత్రం తగ్గలేదు. కేవలం 41 బంతుల్లోనే మెరుపు సెంచరీ సాధించాడు. మొత్తం ఇన్నింగ్స్‌లో 5 ఫోర్లు, 9 సిక్సర్లు బాదాడు. అతడి విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్‌తో సిడ్నీ సిక్సర్స్ జట్టు 17.2 ఓవర్లలోనే 5 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది.

మ్యాచ్ తర్వాత స్మిత్ వ్యాఖ్యలు
మ్యాచ్ అనంతరం మాట్లాడుతూ స్టీవ్ స్మిత్ ఈ ఘటనపై స్పందించాడు. "పవర్ సర్జ్‌ను సరైన సమయంలో తీసుకోవాలనుకున్నాను. షార్ట్ బౌండరీకి హిట్టింగ్ చేయాలనే ప్లాన్ ఉంది. సింగిల్‌ను తిరస్కరించాను. బాబర్ అప్పుడు కొంచెం అసంతృప్తిగా ఉన్నట్టు అనిపించింది. హ్యాపీగా ఉన్నాడని చెప్పలేను" అంటూ నవ్వుతూ చెప్పాడు. మొత్తానికి, మిడ్‌పిచ్ డ్రామా జరిగినప్పటికీ స్మిత్ ప్లాన్ సక్సెస్ అయింది. సిడ్నీ సిక్సర్స్‌కు స్మిత్ సూపర్ సెంచరీతో ఘన విజయం దక్కింది.

