లైవ్ ప్రెస్​మీట్​లో 'విరాట్​ కోహ్లీ'తో పోలిక- రిపోర్టర్​కు బాబర్ అజామ్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్!

Babar Azam- Virat Kohli (Source : AP News, ANI)
Published : April 9, 2026 at 1:34 PM IST

Babar Azam PSL 2026 : పాకిస్థాన్​ స్టార్ క్రికెటర్ బాబర్ అజామ్ ప్రస్తుతం పాకిస్థాన్ సూపర్ లీగ్​లో ఆడుతున్నాడు. ఈ లీగ్​లో బాబర్ పెషవార్ జల్మీ జట్టుకు కెప్టెన్​గా వ్యవహరిస్తున్నాడు. తాజాగా హైదరాబాద్ కింగ్స్​మెన్ జట్టుతో జరిగిన మ్యాచ్​లో పెషవార్ నెగ్గింది. అయితే మ్యాచ్ అనంతరం నిర్వహించిన ప్రెస్​మీట్​లో జర్నలిస్ట్​ ఒకరు తనను టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీతో పోల్చడాన్ని బాబర్ అడ్డుకున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. మరి జర్నలిస్ట్ చేసిన పోలిక ఏంటంటే?

విరాట్​తో పోలిక!
ప్రెస్​మీట్​లో ఒక విలేకరి బాబర్ 'మ్యాచ్‌లను ముగించే సామర్థ్యం' (Finishing Abilities) గురించి జరుగుతున్న చర్చలను ప్రస్తావించారు. ఈ క్రమంలోనే సదరు విలేకరి బాబర్‌ను భారత స్టార్ విరాట్ కోహ్లీతో పోల్చి మాట్లాడారు. 'మీపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. మీరు ఇన్నింగ్స్‌ను చక్కగా నిర్మిస్తారు కానీ, మ్యాచ్‌ను మాత్రం అజేయంగా ముగించలేకపోతున్నారు. అదే విరాట్ కోహ్లీ మీలాగే షాట్లు కొడతాడు. అలాగే మ్యాచ్‌ను కూడా ముగిస్తాడు. అది మీలో లోపించింది. అభిమానులు మాత్రం అతని (విరాట్)తో మిమ్మల్ని పోలుస్తుంటారు. ఈ పోలికపై మీ అభిప్రాయం ఏమిటి?' అని అడిగాడు.

అయితే దీనిపై బాబర్ మండిపడ్డాడు. విలేకరి ప్రశ్నను మధ్యలోనే అడ్డుకుని, ఆ పోలికకు ముగింపు పలికాడు. 'ఈ విషయాన్ని ఇక్కడితో వదిలేద్దాం. మీరు ఏ ప్రాతిపదికన ఈ ప్రశ్న అడుగుతున్నారో గానీ, ఆ విషయాలను మీ వరకే పరిమితం చేసుకోండి. పోలికలు ఆపి, ముందుకు సాగండి. నేను కూడా ఎన్నో మ్యాచ్‌లను విజయవంతంగా ముగించాను. నేను మ్యాచ్‌లను ముగించలేదన్నది మీ అపోహ మాత్రమే' అని రిప్లై ఇచ్చాడు.

అయితే బాబర్ అజామ్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో అరంగేట్రం చేసిన తొలినాళ్లలో పాకిస్థాన్ జట్టు విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ముఖ్యంగా టీ20 ఫార్మాట్​లో రాణించాడు. ఇలా కొద్దికాలంలోనే పాక్​ జట్టులో కీలక ప్లేయర్​గా ఎదిగాడు. కెప్టెన్సీ కూడా దక్కించుకున్నాడు. దీంతో అతడిని విరాట్​తో పోల్చడం ప్రారంభించారు. అయితే క్రమంగా బాబర్ ఫామ్ కోల్పోవడం, వరుసగా ఫ్లాప్ అవ్వడంతో అతడికి విరాట్​కు పోలిక లేదని పలువురు మాజీలు అప్పుడప్పుడు తమ అభిప్రాయాలు షేర్ చేసుకున్నారు. విరాట్​ నిలకడకు మారుపేరని, బాబర్​లో ఆ నిలకడ లేదని అందుకే విరాట్​తో బాబర్​ను పోల్చడం అసలు సరైంది కాదని పేర్కొన్నారు. అలా అప్పట్నుంచి బాబర్ ఈ విషయంపై సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ ఎదుర్కొంటున్నాడు.

