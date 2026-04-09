లైవ్ ప్రెస్మీట్లో 'విరాట్ కోహ్లీ'తో పోలిక- రిపోర్టర్కు బాబర్ అజామ్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్!
తనను విరాట్ కోహ్లీతో పోల్చడంపై జర్నలిస్ట్పై మండిపడ్డ బాబర్ అజామ్- సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్
Published : April 9, 2026 at 1:34 PM IST
Babar Azam PSL 2026 : పాకిస్థాన్ స్టార్ క్రికెటర్ బాబర్ అజామ్ ప్రస్తుతం పాకిస్థాన్ సూపర్ లీగ్లో ఆడుతున్నాడు. ఈ లీగ్లో బాబర్ పెషవార్ జల్మీ జట్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరిస్తున్నాడు. తాజాగా హైదరాబాద్ కింగ్స్మెన్ జట్టుతో జరిగిన మ్యాచ్లో పెషవార్ నెగ్గింది. అయితే మ్యాచ్ అనంతరం నిర్వహించిన ప్రెస్మీట్లో జర్నలిస్ట్ ఒకరు తనను టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీతో పోల్చడాన్ని బాబర్ అడ్డుకున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. మరి జర్నలిస్ట్ చేసిన పోలిక ఏంటంటే?
విరాట్తో పోలిక!
ప్రెస్మీట్లో ఒక విలేకరి బాబర్ 'మ్యాచ్లను ముగించే సామర్థ్యం' (Finishing Abilities) గురించి జరుగుతున్న చర్చలను ప్రస్తావించారు. ఈ క్రమంలోనే సదరు విలేకరి బాబర్ను భారత స్టార్ విరాట్ కోహ్లీతో పోల్చి మాట్లాడారు. 'మీపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. మీరు ఇన్నింగ్స్ను చక్కగా నిర్మిస్తారు కానీ, మ్యాచ్ను మాత్రం అజేయంగా ముగించలేకపోతున్నారు. అదే విరాట్ కోహ్లీ మీలాగే షాట్లు కొడతాడు. అలాగే మ్యాచ్ను కూడా ముగిస్తాడు. అది మీలో లోపించింది. అభిమానులు మాత్రం అతని (విరాట్)తో మిమ్మల్ని పోలుస్తుంటారు. ఈ పోలికపై మీ అభిప్రాయం ఏమిటి?' అని అడిగాడు.
అయితే దీనిపై బాబర్ మండిపడ్డాడు. విలేకరి ప్రశ్నను మధ్యలోనే అడ్డుకుని, ఆ పోలికకు ముగింపు పలికాడు. 'ఈ విషయాన్ని ఇక్కడితో వదిలేద్దాం. మీరు ఏ ప్రాతిపదికన ఈ ప్రశ్న అడుగుతున్నారో గానీ, ఆ విషయాలను మీ వరకే పరిమితం చేసుకోండి. పోలికలు ఆపి, ముందుకు సాగండి. నేను కూడా ఎన్నో మ్యాచ్లను విజయవంతంగా ముగించాను. నేను మ్యాచ్లను ముగించలేదన్నది మీ అపోహ మాత్రమే' అని రిప్లై ఇచ్చాడు.
🚨 BABAR RESPONDED TO A QUESTION ON KOHLI-BABAR COMPARISON 🚨— Abdullah. (@Abdullahh_56) April 8, 2026
• Journalist - " virat kohli comes with the same shot of game as you but he finishes the match which you lack. people compare him with you what are your views on the comparison?"
• babar azam - "let these things to… pic.twitter.com/A69fIV9urI
అయితే బాబర్ అజామ్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేసిన తొలినాళ్లలో పాకిస్థాన్ జట్టు విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ముఖ్యంగా టీ20 ఫార్మాట్లో రాణించాడు. ఇలా కొద్దికాలంలోనే పాక్ జట్టులో కీలక ప్లేయర్గా ఎదిగాడు. కెప్టెన్సీ కూడా దక్కించుకున్నాడు. దీంతో అతడిని విరాట్తో పోల్చడం ప్రారంభించారు. అయితే క్రమంగా బాబర్ ఫామ్ కోల్పోవడం, వరుసగా ఫ్లాప్ అవ్వడంతో అతడికి విరాట్కు పోలిక లేదని పలువురు మాజీలు అప్పుడప్పుడు తమ అభిప్రాయాలు షేర్ చేసుకున్నారు. విరాట్ నిలకడకు మారుపేరని, బాబర్లో ఆ నిలకడ లేదని అందుకే విరాట్తో బాబర్ను పోల్చడం అసలు సరైంది కాదని పేర్కొన్నారు. అలా అప్పట్నుంచి బాబర్ ఈ విషయంపై సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ ఎదుర్కొంటున్నాడు.