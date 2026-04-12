ఆసియా ఛాంపియన్​షిప్ : ఆయుశ్​కు నిరాశ- ఫైనల్​లో ఘోర ఓటమి

బ్యాడ్మింటన్ ఆసియా ఛాంపియన్‌షిప్స్ - పురుషుల సింగిల్స్ ఫైనల్‌లో ఆయుశ్ ఓటమి

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 12, 2026 at 6:39 PM IST

Asia Championship Badminton 2026 : 2026 బ్యాడ్మింటన్ ఆసియా ఛాంపియన్‌షిప్స్ పురుషుల సింగిల్స్ ఫైనల్‌లో భారత యువ షట్లర్ ఆయుశ్ శెట్టికి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. అతను ప్రపంచ నంబర్ టూ షి యు క్వి చేతిలో 21-8, 21-10 తేడాతో వరుస సెట్లలో ఓడిపోయాడు. ఫైనల్‌కు చేరడానికి ముందు అగ్రశ్రేణి ఆటగాళ్లను ఓడించిన ఆయుశ్ శెట్టి, టైటిల్‌ పోరులో చతికిలపడిపోయాడు. ఈ ఓటమితో ఆసియా బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్‌షిప్స్ పురుషుల సింగిల్స్ టైటిల్ కోసం భారత్ నిరీక్షణ ఇంకా కొనసాగుతుంది.

