ఆసియా ఛాంపియన్షిప్ : ఆయుశ్కు నిరాశ- ఫైనల్లో ఘోర ఓటమి
Ayush Shetty (Source : Badminton Asia Championship)
Published : April 12, 2026 at 6:39 PM IST
Asia Championship Badminton 2026 : 2026 బ్యాడ్మింటన్ ఆసియా ఛాంపియన్షిప్స్ పురుషుల సింగిల్స్ ఫైనల్లో భారత యువ షట్లర్ ఆయుశ్ శెట్టికి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. అతను ప్రపంచ నంబర్ టూ షి యు క్వి చేతిలో 21-8, 21-10 తేడాతో వరుస సెట్లలో ఓడిపోయాడు. ఫైనల్కు చేరడానికి ముందు అగ్రశ్రేణి ఆటగాళ్లను ఓడించిన ఆయుశ్ శెట్టి, టైటిల్ పోరులో చతికిలపడిపోయాడు. ఈ ఓటమితో ఆసియా బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్స్ పురుషుల సింగిల్స్ టైటిల్ కోసం భారత్ నిరీక్షణ ఇంకా కొనసాగుతుంది.