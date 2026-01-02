U19 నుంచి IPLకు ప్రమోషన్- ఆర్సీబీలో యంగ్ క్రికెటర్లకు గోల్డెన్ ఛాన్స్!

ETV Bharat / sports

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 2, 2026 at 1:39 PM IST

3 Min Read
U19 to IPL 2026 : దుబాయ్ వేదికగా జరిగిన అండర్-19 ఆసియా కప్ 2025లో భారత జట్టు ప్రయాణం ఎలా సాగిందో అందరం చూశాము. లీగ్ దశలో మనోళ్లు ఆడిన ఆట చూసి కప్పు గ్యారెంటీ అనుకున్నారంతా. గ్రూప్ దశలో ఆడిన మూడు మ్యాచ్‌ల్లోనూ ప్రత్యర్థులను చిత్తుగా ఓడించి ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఓడిపోకుండా యంగ్ టీమ్ఇండియా టాప్​లో నిలిచింది. కానీ ఫైనల్​కు వచ్చేసరికి సీన్ రివర్స్ అయ్యింది. పాకిస్థాన్​తో జరిగిన పోరులో మన కుర్రాళ్లు చేతులెత్తేశారు.

పాక్ బ్యాటర్ సమీర్ మిన్హాస్ 172 పరుగులతో విరుచుకుపడడంతో భారత్ ఏకంగా 191 పరుగుల భారీ తేడాతో ఓడిపోయింది. దీంతో యువ భారత్ ఫైనల్​ మెట్టుపై బోల్తా కొట్టింది. అయితే కప్పు మిస్ అయినా కూడా ఈ టోర్నీ మనోళ్లకు ఒక మంచి ప్లాట్‌ఫామ్ అయ్యింది. పలువురు కుర్రాళ్లు తమ టాలెంట్​తో ప్రపంచానికి పరిచయం అయ్యారు. అంతేకాదు ఇందులో నలుగురు ఆటగాళ్లు డైరెక్ట్​గా ఐపీఎల్ 2026 బరిలో దిగుతున్నారు.

లిస్ట్​లో వైభవ్, ఆయుష్
ఈ అండర్ 19 జట్టులో స్టార్ డమ్ ఉన్న ప్లేయర్స్ అంటే వైభవ్ సూర్యవంశీ, కెప్టెన్ ఆయుష్ మాత్రే అని చెప్పాలి. వీరిద్దరికీ ఆల్రెడీ ఐపీఎల్ ఎంట్రీ టికెట్ దొరికేసింది. గతేడాది ఐపీఎల్​లోనే ఈ కుర్రాళ్లు అరంగేట్రం చేసేశారు. వైభవ్ సూర్యవంశీని రాజస్థాన్ రాయల్స్ (RR) అట్టిపెట్టుకుంటే, చెన్నై (CSK) లాంటి పెద్ద జట్టు ఆయుష్ మాత్రేను తమ క్యాంప్​లో ఉంచుకుంది. ఐపీఎల్ 2025లోనే ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ కుర్రాళ్లు 2026 సీజన్ లో కూడా తమ జట్ల తరఫున గ్రౌండ్​లోకి దిగబోతున్నారు. యంగ్ టాలెంట్​ను ఎంకరేజ్ చేయడంలో ముందుండే ఈ రెండు ఫ్రాంచైజీలు, కుర్రాళ్లపై గట్టి నమ్మకమే పెట్టుకున్నాయి.

కోహ్లీ టీమ్​లోకి కొత్త కుర్రాళ్లు
ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలంలో ఇద్దరు అండర్ 19 కుర్రాళ్లకు జాక్ పాట్ తగిలింది. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) ఫ్రాంచైజీ ఫ్యూచర్ మీద దృష్టి పెట్టి విహాన్ మల్హోత్రా, కనిష్క్ చౌహాన్​లను కొనుగోలు చేసింది. వీరిద్దరూ దేశవాళీ క్రికెట్ తో పాటు, అండర్ 19 ఆసియాకప్ లోనూ తమ సత్తా ఏంటో చూపించారు. ఆర్సీబీ అంటేనే సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ క్రేజ్ ఉన్న టీమ్. పైగా విరాట్ కోహ్లీ లాంటి లెజెండ్​తో డ్రెస్సింగ్ రూమ్ షేర్ చేసుకునే ఛాన్స్ కొట్టేశారు. ​

ఒకరు హిట్- మరొకరు ఫట్
ఆసియా కప్​లో వీరి పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే- వైభవ్ సూర్యవంశీ బ్యాటింగ్ నెక్స్ట్ లెవల్​లో ఉంది. యూఏఈతో జరిగిన మ్యాచ్​లో ఏకంగా 171 పరుగులు బాదేశాడు. ఆ తర్వాత మలేసియాపై కూడా హాఫ్ సెంచరీ కొట్టాడు. టోర్నీ మొత్తంలో 261 పరుగులు చేసి ఫుల్ ఫామ్​లో ఉన్నాడు. కానీ సీఎస్కే కుర్రాడు, అండర్ 19 కెప్టెన్ ఆయుష్ మాత్రే మాత్రం అంచనాలు అందుకోలేకపోయాడు. కెప్టెన్​గా జట్టును సమర్థంగానే నడిపించినా, బ్యాటర్​గా దారుణంగా ఫెయిల్ అయ్యాడు. మొత్తం టోర్నీలో కలిపి 65 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు.

ఆల్ రౌండర్ల హవా
ఆర్సీబీ కొత్త ప్లేయర్స్ మాత్రం ఆసియా కప్​లో పర్వాలేదనిపించారు. పంజాబ్​కు చెందిన విహాన్ మల్హోత్రా ఈ టోర్నీలో రెండు హాఫ్ సెంచరీలతో తన బ్యాట్ పవర్ చూపించాడు. అంతేకాకుండా ఒక వికెట్ కూడా తీశాడు. మొత్తంగా 39 యావరేజ్ తో 156 పరుగులు చేశాడు. ఇక కనిష్క్ చౌహాన్ పాకిస్థాన్ తో జరిగిన గ్రూప్ మ్యాచ్ లో ఆల్ రౌండ్ షోతో అదరగొట్టాడు. ఆ మ్యాచ్​లో 46 పరుగులు చేయడమే కాకుండా 3 వికెట్లు పడగొట్టాడు. టోర్నీ మొత్తంలో 7 వికెట్లు తీసి, 95 పరుగులు చేసి తానేంటో ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు.

అయితే ఈ టోర్నీ ఫైనల్​లో ఓడిపోవడం బాధాకరమే అయినా, ఈ నలుగురు ప్లేయర్స్ ఐపీఎల్ 2026కు సెలెక్ట్ అవ్వడంతో తమ కెరీర్​లో ముందడుగు పడింది. వైభవ్ సూర్యవంశీ, విహాన్ మల్హోత్రా బ్యాటింగ్ లో సత్తా చాటగా, కనిష్క్ చౌహాన్ ఆల్ రౌండర్​గా సత్తా చాటాడు. ఆయుష్ మాత్రే ప్రస్తుతం ఫామ్​లో లేకపోయినా, సీఎస్కే మేనేజ్మెంట్ ధోనీ కోచింగ్​తో అతన్ని రాటుదేలేలా చేస్తుందని ఫ్యాన్స్ నమ్ముతున్నారు. ఇక వచ్చే ఐపీఎల్ సీజన్ లో ఈ 'యంగ్ గన్స్' తమ జట్ల తరఫున ఏ రేంజ్​లో ఆడతారో చూడాలి.

