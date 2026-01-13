రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్ - భారత్తోనే లాస్ట్ మ్యాచ్
అలీసా హీలీ షాకింగ్ నిర్ణయం- రిటైర్మెంట్పై కీలక ప్రకటన
Published : January 13, 2026 at 2:06 PM IST
Alyssa Healy Retirement: ఆస్ట్రేలియా దిగ్గజ క్రికెటర్ అలీసా హీలీ (Alyssa Healy) తన రిటైర్మెంట్ ప్రకటించడం క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచింది. భారత్తో జరగనున్న సిరీస్ తర్వాత అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు గుడ్-బై చెప్పబోతున్నట్లు ఆమె స్వయంగా వెల్లడించింది. ఆటపై ఉండాల్సిన పోటీతత్వం (Competitiveness) తగ్గిందని భావించడం వల్లే ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు హీలీ పేర్కొంది. ఈ నిర్ణయాన్ని మంగళవారం జరిగిన ఓ పాడ్కాస్ట్లో తెలిపింది.
ఫిబ్రవరి 15 నుంచి భారత్తో ప్రారంభమయ్యే సిరీస్ మ్యాచ్ ఆమెకు చివరిది. ఇందులోభాగంగా 3 టీ 20, 3 వన్డేలు, పెర్త్ వేదికగా 1 టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడనుంది. తన కెరీర్ను స్వదేశంలో భారత్ జట్టుపై ముగించడం ఆనందంగా ఉందని ఆమె ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది. "ఆస్ట్రేలియా తరఫున ఆడటం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. కానీ ఆటపై ముందు నుంచి ఉన్న పోటీ తత్వం ఇప్పుడు లేదు. అందుకే ఆట నుంచి రిటైర్ అవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నాను. భారత్తో ఇక ముందు జరిగే టీ 20 మ్యాచ్లో నేను ఆడటంలేదు. కానీ స్వదేశంలో భారత్తో ఆఖరి సారిగా వన్డే ,టెస్ట్ మ్యాచ్లను ఆడే అవకాశం నాకు లభించినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది" అని అలీసా హీలీ తెలిపారు.
Leader. Larrikin. Legend ❤️— Australian Women's Cricket Team 🏏 (@AusWomenCricket) January 12, 2026
After 15 unforgettable years as part of our team, Alyssa Healy will retire from all forms of cricket following our home series against India. pic.twitter.com/M7VenGA5En
హీలీ తమ టీమ్ అందరినీ, వారితో కలిసి ఆడే ఆటను, అలానే జెర్సీని ఎంతో మిస్ అవుతానని తెలిపింది." నా జట్టుతో కలిసి ఆడే ఆట, చేసే అల్లరిని, నా గేమ్ను చాలా మిస్ అవుతాను. రిటైర్ అయిన తర్వాత నా దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించే అవకాశం ఉండదు. చివరి సారిగా ఈ జెర్సీని ధరించి ఆడే అవకాశం లభించినందుకు నేను కృతజ్ఞురాలిని" అని హీలీ అన్నారు. తాను గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా గాయాలతో పోరాడటం చేస్తున్నట్లు, అది మానసికంగా తీవ్ర ప్రభావం చూపిందని హీలీ చెప్పింది. "కొన్ని గాయాల కారణంగా, నేను కొన్నిసార్లు తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి వచ్చింది. దాని కారణంగా ఆడేటప్పుడు శక్తి క్రమంగా తగ్గిపోయేది. ఈ క్రమంలో మళ్లీ పుంజుకోవడం కష్టంగా మారింది'' అని తెలిపింది.
వయసు పెరిగే కొద్దీ ఇంతకు ముందు ఉన్నంత పోటీ తత్వం తనలో లేదని క్రమంగా తగ్గుతుందని అమె అన్నారు. "నాలో మ్యాచ్ ఆడాలలన్న పోటీతత్వం ఉండేది. నేను పోటీపడాలనుకుంటాను, గెలవాలనుకుంటాను , మైదానంలో నన్ను నేను సవాల్ చేసుకోవాలనుకుంటాను. కానీ నాకు కొంచెం వయసు పెరిగే కొద్దీ, ఇంతకు ముందు ఉన్నంత పోటీ తత్వం నాలో లేదు. క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తుంది" అని ఆమె స్పష్టం చేసింది.
'If I had fought my way through to the World Cup, that's not doing the right thing by my teammates and the country as well to half-arse that opportunity' 👏— Kayo Sports (@kayosports) January 13, 2026
Alyssa Healy you legend 🫡
#cricket #legend pic.twitter.com/KbmNw5B3WX
అలీసా హీలీ రిటైర్మెంట్ ప్రకటనపై క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా సీఈఓ టాడ్ గ్రీన్బర్గ్ స్పందించారు. మహిళా క్రికెట్ చరిత్రలో హీలీని అత్యుత్తమ క్రీడాకారిణిగా అభివర్ణించారు. "అలిస్సా ఈ ఆట చరిత్రలో అత్యుత్తమ క్రీడాకారిణులలో ఒకరు . తన 15 ఏళ్ల కెరీర్లో మైదానంలోనూ, బయట కూడా ఎంతో సహకారాన్ని అందించారు. ఆస్ట్రేలియన్ క్రికెట్ తరఫున, నేను అలిస్సాకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎంతో మందికి స్ఫూర్తినిచ్చి, తనతో పాటు ఆట తీరును కూడా మార్చింది" అని గ్రీన్బర్గ్ అన్నారు.
గత పది సంవత్సరాలుగా మహిళా క్రెకెట్లో ఆస్ట్రేలియా ఆధిపత్యంలో హీలీ కీలక పాత్ర పోషించింది. ఎనిమిది ప్రపంచ టైటిళ్లను అందుకున్న జట్లలో ఆమె ఉన్నారు. వాటిలో ఆరు టీ20 ఫార్మాట్లో, రెండు వన్డే క్రికెట్లో విజయాలు ఉన్నాయి. ఆస్ట్రేలియా తరఫున హీలీ 10 టెస్టులు, 123 వన్డేలు, 162 టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు ఆడింది. ఆమె ఇప్పటివరకు టెస్టుల్లో 30.56 సగటుతో 489 పరుగులు, వన్డేలలో ఏడు సెంచరీలతో 35.98 సగటున 3563 పరుగులు, టీ20లలో ఒక సెంచరీతో 25.45 సగటుతో 3054 పరుగులు చేసింది.
టెస్టులో ఇంగ్లాండ్ చిత్తు- 4- 1తేడాతో యాషెస్ ఆసీస్ కైవసం
2026 టీ20 వరల్డ్ కప్: టీమ్ను ప్రకటించిన ఆస్ట్రేలియా - కెప్టెన్ ఎవరంటే?