చరిత్ర సృష్టించిన అల్కరాస్- తొలి ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్ గ్రాండ్స్లామ్ కైవసం
Published : February 1, 2026 at 5:35 PM IST
Alcaraz Vs Djokovic : టెన్నిస్ యువ సంచలనం కర్లోస్ అల్కరాస్ చరిత్ర సృష్టించాడు. ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్ పురుషుల సింగిల్స్ ఫైనల్లో సెర్బియా దిగ్గజం నొవాక్ జకోవిచ్ను ఓడించి మరో గ్రాండ్స్లామ్ టైటిల్ సాధించాడు. ఆదివారం హోరాహోరీగా సాగిన ఈ ఆటలో అల్కరాస్ గెలుపొందాడు. మెల్బోర్న్ పార్క్లో జరిగిన ఈ ఫైనల్లో జకోవిచ్పై అల్కరాస్ 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 తేడాతో నెగ్గాడు.
దీంతో అత్యంత చిన్న వయసులోనే కెరీర్ గ్రాండ్స్లామ్ పూర్తి చేసిన అథ్లెట్గా రికార్డు కొట్టాడు.22ఏళ్ల అల్కరాస్ ఇప్పటికే వింబుల్డన్, ఫ్రెంచ్, యూఎస్ ఓపెన్లో రెండేసిసార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచాడు. తాజాగా ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్లోనూ విజయం సాధించి గ్రాండ్స్లామ్ కంప్లీట్ చేసిన అతిపిన్న వయస్కుడిగా రికార్డులకెక్కాడు.
Carlos crosses Australia off the list! ✅ pic.twitter.com/gnbCIIVDCq— US Open Tennis (@usopen) February 1, 2026