ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్ 2026- ఫైనల్​లో జకోవిచ్​కు షాకిచ్చిన అల్కరాస్- 22ఏళ్లకే కెరీర్​ గ్రాండ్​స్లామ్​ కంప్లీట్

Alcaraz Vs Djokovic : టెన్నిస్ యువ సంచలనం కర్లోస్ అల్కరాస్ చరిత్ర సృష్టించాడు. ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్ పురుషుల సింగిల్స్ ఫైనల్​లో సెర్బియా దిగ్గజం నొవాక్ జకోవిచ్​ను ఓడించి మరో గ్రాండ్​స్లామ్ టైటిల్ సాధించాడు. ఆదివారం హోరాహోరీగా సాగిన ఈ ఆటలో అల్కరాస్ గెలుపొందాడు. మెల్‌బోర్న్ పార్క్‌లో జరిగిన ఈ ఫైనల్​లో జకోవిచ్​పై అల్కరాస్ 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 తేడాతో నెగ్గాడు.

దీంతో అత్యంత చిన్న వయసులోనే కెరీర్ గ్రాండ్​స్లామ్ పూర్తి చేసిన అథ్లెట్​గా రికార్డు కొట్టాడు.22ఏళ్ల అల్కరాస్ ఇప్పటికే వింబుల్డన్, ఫ్రెంచ్, యూఎస్ ఓపెన్​లో రెండేసిసార్లు ఛాంపియన్​గా నిలిచాడు. తాజాగా ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్​లోనూ విజయం సాధించి గ్రాండ్​స్లామ్ కంప్లీట్ చేసిన అతిపిన్న వయస్కుడిగా రికార్డులకెక్కాడు.

