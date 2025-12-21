యాషెస్లో ఆస్ట్రేలియా 'హ్యాట్రిక్' విక్టరీ- ఇంగ్లాండ్ వరుసగా మూడో ఓటమి
2025 యాషెస్లో ఆస్ట్రేలియా ఆధిపత్యం- మూడో టెస్టులోనూ ఇంగ్లాండ్ ఓటమి- రెండు మ్యాచ్లు మిగిలుండగానే సిరీస్ కైవసం చేసుకున్న ఆసీస్
Published : December 21, 2025 at 10:04 AM IST
Aus vs Eng Ashes 2025 : యాషెస్ సిరీస్ 2025లో ఆతిథ్య ఆస్ట్రేలియా తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తూ వరుసగా మూడో టెస్టులోనూ విజయం సాధించింది. అడిలైడ్ వేదికగా జరిగిన మూడో మ్యాచ్లో ఇంగ్లాండ్పై ఆసీస్ 82 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. 435 పరుగుల భారీ టార్గెట్తో బరిలోకి దిగిన ఇంగ్లాండ్ 352 పరుగులకే ఆలౌటైంది. జాక్ క్రాలీ (85 పరుగులు), జెమీ స్మిత్ (60 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. చివర్లో విల్ జాక్స్ (41 పరుగులు), బ్రెండన్ కార్స్ (39 పరుగులు) పోరాడినా ఫలితం దక్కలేదు. దీంతో ఐదు టెస్టుల సిరీస్ను మరో రెండు మ్యాచ్లు మిగిలుండగానే ఆస్ట్రేలియా కైవసం చేసుకుంది. అటు ఇంగ్లాండ్ వరుసగా మూడో ఓటమి మూటగట్టుకుంది.
కాగా, నవంబర్ 21న ప్రారంభమైన ఈ సిరీస్లో ఆసీస్ వరుసగా మూడో విజయం నమోదు చేసింది. పెర్త్ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో 8 వికెట్లతో, బ్రిస్బేన్ టెస్టులోనూ 8 వికెట్లతో విజయం సాధించిన ఆసీస్, తాజా మ్యాచ్లో 82 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. దీంతో ప్రతిష్ఠాత్మక యాషెస్ను దక్కించుకుంది. ఇక ఇరుజట్ల మధ్య నాలుగో టెస్టు డిసెంబర్ 26న ప్రారంభం కానుంది.
Australia retain the Ashes after attaining an unassailable 3-0 series lead in Adelaide 👊#WTC27 | #AUSvENG 📝: https://t.co/tPZVCGZI7D pic.twitter.com/6MjOGOQFH2— ICC (@ICC) December 21, 2025
సంక్షిప్త స్లోర్లు
- ఆస్ట్రేలియా- 371 & 349
- ఇంగ్లాండ్ - 286 & 352