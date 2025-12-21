ETV Bharat / sports

యాషెస్​లో ఆస్ట్రేలియా 'హ్యాట్రిక్' విక్టరీ- ఇంగ్లాండ్ వరుసగా మూడో ఓటమి

2025 యాషెస్​లో ఆస్ట్రేలియా ఆధిపత్యం- మూడో టెస్టులోనూ ఇంగ్లాండ్ ఓటమి- రెండు మ్యాచ్​లు మిగిలుండగానే సిరీస్ కైవసం చేసుకున్న ఆసీస్

Aus vs Eng
Aus vs Eng (Source : Associated Press)
ETV Bharat Sports Team

Published : December 21, 2025 at 10:04 AM IST

Aus vs Eng Ashes 2025 : యాషెస్ సిరీస్​ 2025లో ఆతిథ్య ఆస్ట్రేలియా తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తూ వరుసగా మూడో టెస్టులోనూ విజయం సాధించింది. అడిలైడ్ వేదికగా జరిగిన మూడో మ్యాచ్​లో ఇంగ్లాండ్​పై ఆసీస్ 82 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. 435 పరుగుల భారీ టార్గెట్​తో బరిలోకి దిగిన ఇంగ్లాండ్ 352 పరుగులకే ఆలౌటైంది. జాక్ క్రాలీ (85 పరుగులు), జెమీ స్మిత్ (60 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. చివర్లో విల్ జాక్స్ (41 పరుగులు), బ్రెండన్ కార్స్ (39 పరుగులు) పోరాడినా ఫలితం దక్కలేదు. దీంతో ఐదు టెస్టుల సిరీస్​ను మరో రెండు మ్యాచ్​లు మిగిలుండగానే ఆస్ట్రేలియా కైవసం చేసుకుంది. అటు ఇంగ్లాండ్ వరుసగా మూడో ఓటమి మూటగట్టుకుంది.

కాగా, నవంబర్ 21న ప్రారంభమైన ఈ సిరీస్​లో ఆసీస్​ వరుసగా మూడో విజయం నమోదు చేసింది. పెర్త్ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్​లో 8 వికెట్లతో, బ్రిస్బేన్ టెస్టులోనూ 8 వికెట్లతో విజయం సాధించిన ఆసీస్, తాజా మ్యాచ్​లో 82 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. దీంతో ప్రతిష్ఠాత్మక యాషెస్​ను దక్కించుకుంది. ఇక ఇరుజట్ల మధ్య నాలుగో టెస్టు డిసెంబర్ 26న ప్రారంభం కానుంది.

సంక్షిప్త స్లోర్లు

  • ఆస్ట్రేలియా- 371 & 349
  • ఇంగ్లాండ్ - 286 & 352

