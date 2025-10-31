ETV Bharat / sports

రెండో టీ20లో భారత్ ఓటమి- ఈజీగా నెగ్గిన ఆసీస్​

టీమ్ఇండియా ఘోర ఓటమి- తాజా విజయంతో 1-0 లీడ్​లోకి ఆస్ట్రేలియా

Australia vs India
Australia vs India (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 31, 2025 at 5:07 PM IST

Ind vs Aus 2nd T20 2025 : ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో టీ20 సిరీస్​ను కూడా టీమ్ఇండియా ఓటమితో ఆరంభించింది. ఐదు మ్యాచ్​ల సిరీస్​లో భాగంగా తాజాగా అడిలైడ్ వేదికగా జరిగిన రెండో టీ20లో భారత్ ఓడిపోయింది. టీమ్ఇండియా నిర్దేశించిన 126 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యాన్ని ఆస్ట్రేలియా ఆరు వికెట్లు కోల్పోయి 13.2 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. కెప్టెన్ మిచెల్ మార్ష్ (46 పరుగులు) రాణించాడు. భారత బౌలర్లలో వరుణ్ చక్రవర్తి, కుల్దీప్, బుమ్రా తలో 2 వికెట్లు దక్కించుకున్నారు.

స్వల్ప లక్ష్య ఛేదనను ఆసీస్ ఘనంగా ఆరంభించింది. 4 ఓవర్లకే 49 స్కోర్ చేసి ఊపుమీద కనిపిచింది. అయితే ఐదో ఓవర్లో వరుణ్ టీమ్ఇండియాకు తొలి బ్రేక్ ఇచ్చాడు. అతడు ట్రావిస్ హెడ్​ను పెవిలియన్ పంపాడు. ఆ తర్వాత మిచెల్ మార్ష్ జోరందుకున్నాడు. కుల్దీప్ వేసిన ఎనిమిదో ఐదు బంతుల్లో ఓవర్లో రెండు ఫోర్లు, రెండు సిక్స్​లతో 20 పరుగులు బాదాడు. అదే ఓవర్ ఆఖరి బంతికి క్యాచ్ ఔట్ అయ్యాడు. టిమ్ డేవిడ్ (1)ను వరుణ్ పెవిలియన్​కు పంపాడు. ఆ తర్వాత జోష్ ఇంగ్లిష్​ను (20 పరుగులు) కుల్దీప్ ఔట్ చేశాడు. 13వ ఓవర్లో ఆసీస్ విజయానికి 5 పరుగులు అవసరం కాగా, తొలి మూడు బంతులకు 3 పరుగులు వచ్చాయి. నాలుగు, ఐదు బంతులకు బుమ్రా వరుసగా 2 వికెట్లు పడగొట్టాడు.

అభిషేక్ ఒంటరి పోరాటం!
భారత్​ ఇన్నింగ్స్​లో చెప్పుకోవాల్సింది ఏదైనా ఉంది అంటే, అది ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ ఇన్నింగ్సే. ఒకవైపు టపటపా వికెట్లు పడుతున్నా మరోవైపు అభిషేక్ (68 పరుగులు) బెదరలేదు. బౌండరీలతో స్కోర్​ను పెంచాడు. ఈ క్రమంలోనే 23 బంతుల్లో 50 పరుగుల మార్క్ అందుకున్నాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్​లో 8 ఫోర్లు, 2 సిక్స్​లు ఉన్నాయి. కాగా, అభిషేక్​కు అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో ఇది ఆరో హాఫ్ సెంచరీ కావడం విశేషం. అతడితోపాటు హర్షిత్ రాణా (35 పరుగులు, 33 బంతుల్లో) రాణించాడు. 125 రన్స్​లో ఈ ఇద్దరివే 103 పరుగులు ఉన్నాయి.

అంతకుముందు టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్​కు దిగిన టీమ్​ఇండియా 18.4 ఓవర్లలోనే 125 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది. ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ (68 పరుగులు) ఒక్కడే హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. చివర్లో హర్షిత్ రాణా (35 పరుగులు) ఆకట్టుకున్నాడు. ఈ ఇద్దరే రెండంకెల స్కోర్ అందుకున్నారు. తొమ్మిది మంది సింగిల్ డిజిట్​కే పరిమితం అయ్యారు. శుభ్​మన్ గిల్ (5), సంజు శాంసన్ (2), సూర్యకుమార్ యాదవ్ (1), తిలక్ వర్మ (0), అక్షర్ పటేల్ (7), శివమ్ దూబె (4), కుల్దీప్ యాదవ్ (0), జస్ప్రీత్ బుమ్రా (0) ఎవరూ ఆకట్టుకోలేదు.

ముగ్గురు బ్యాటర్లు పరుగుల ఖాతా తెరవకముందే డకౌట్ అయ్యారు. దీంతో 125 పరుగులకే భారత్ ఇన్నింగ్స్​ ముగిసింది. పేస్​కు అనుకూలించిన పిచ్​పై ఆస్ట్రేలియా బౌలర్లు మంచి బౌన్స్ రాబట్టుకున్నారు. దీంతో టీమ్ఇండియా బ్యాటర్లను బోల్తా కొట్టించారు. ఆసీస్​లో జోష్ హేజిల్​వుడ్ 3, జేవియర్ బార్ట్​లెట్, నథన్ ఎల్లిస్ చెరో 2, మార్కస్ స్టోయినిస్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

తొలి టీ20 వర్షం కారణంగా రద్దవ్వగా, తాజా విజయంతో ఐదు మ్యాచ్​ల సిరీస్​లో ఆసీస్ 1-0తో ఆధిక్యంలోకి దుసుకెళ్లింది. ఇక రెండు జట్ల మధ్య మూడో టీ20 మ్యాచ్​ నవంబర్ 02న ఓవల్ వేదికగా జరగనుంది. సిరీస్​ నెగ్గాలంటే ఇకపై వరుసగా మూడు మ్యాచ్​ల్లోనూ భారత్ విజయం సాధించాల్సిందే!

AUSTRALIA VS INDIA T20 2025
IND VS AUS 3RD T20
IND VS AUS T20 SCHEDULE
IND VS AUS T20 LIVE
IND VS AUS 2ND T20

