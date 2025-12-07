యాషెస్ సిరీస్ : ఆసీస్ గ్రాండ్ విక్టరీ- మళ్లీ చిత్తుగా ఓడిన ఇంగ్లాండ్
యాషెస్లో ఆసీస్ జోరు- ఇంగ్లాండ్కు వరుసగా రెండో ఓటమి
Published : December 7, 2025 at 3:19 PM IST
Aus Vs ENG 2025 : 2025 యాషెస్లో ఆస్ట్రేలియా వరుసగా రెండో విజయం నమోదు చేసింది. గబ్బా వేదికగా జరిగిన రెండో టెస్టు (డే/నైట్)లో ఇంగ్లాండ్ను ఆసీస్ 8 వికెట్ల తేడాతో చిత్తుగా ఓడించింది. 65 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యంతో నాలుగో ఇన్నింగ్స్లో బరిలో దిగిన ఆసీస్ 2 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. స్టీవ్ స్మిత్ (22 పరుగులు, 9 బంతుల్లో) రాణించాడు. ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లలో గస్ అట్కిసన్ రెండు వికెట్లు దక్కించుకున్నాడు.
తాజా గెలుపుతో ఆసీస్ ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్లో 2-0 ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. బ్యాటింగ్లో ఫర్వాలేదనిపించినా, బౌలింగ్లో విఫలమడంతో ఇంగ్లాండ్ వరుసగా రెండో ఓటమి మూటగట్టుకుంది. ఇటీవల పెర్త్ వేదికగా జరిగిన తొలి టెస్టులోనూ ఇంగ్లాండ్ 8 వికెట్ల తేడాతో ఓడింది. ఇక ఇరుజట్ల మధ్య మూడో టెస్టు ఈనెల 17న జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్కు అడిలైడ్ స్టేడియం వేదిక కానుంది.
NO WAY! NO WAY STEVE SMITH! WOW!#Ashes | #PlayoftheDay | @nrmainsurance pic.twitter.com/4ziSJChGd4— cricket.com.au (@cricketcomau) December 7, 2025
స్కోర్లు
- ఇంగ్లాండ్ - 334 & 241
- ఆస్ట్రేలియా- 511 & 69/2