యాషెస్ సిరీస్ : ఆసీస్ గ్రాండ్​ విక్టరీ- మళ్లీ చిత్తుగా ఓడిన ఇంగ్లాండ్

యాషెస్​లో ఆసీస్ జోరు- ఇంగ్లాండ్​కు వరుసగా రెండో ఓటమి

Published : December 7, 2025 at 3:19 PM IST

Aus Vs ENG 2025 : 2025 యాషెస్​లో ఆస్ట్రేలియా వరుసగా రెండో విజయం నమోదు చేసింది. గబ్బా వేదికగా జరిగిన రెండో టెస్టు (డే/నైట్)లో ఇంగ్లాండ్​ను ఆసీస్​ 8 వికెట్ల తేడాతో చిత్తుగా ఓడించింది. 65 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యంతో నాలుగో ఇన్నింగ్స్​లో బరిలో దిగిన ఆసీస్​ 2 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. స్టీవ్ స్మిత్ (22 పరుగులు, 9 బంతుల్లో) రాణించాడు. ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లలో గస్ అట్కిసన్ రెండు వికెట్లు దక్కించుకున్నాడు.

తాజా గెలుపుతో ఆసీస్ ఐదు మ్యాచ్​ల సిరీస్​లో 2-0 ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. బ్యాటింగ్​లో ఫర్వాలేదనిపించినా, బౌలింగ్​లో విఫలమడంతో ఇంగ్లాండ్ వరుసగా రెండో ఓటమి మూటగట్టుకుంది. ఇటీవల పెర్త్ వేదికగా జరిగిన తొలి టెస్టులోనూ ఇంగ్లాండ్ 8 వికెట్ల తేడాతో ఓడింది. ఇక ఇరుజట్ల మధ్య మూడో టెస్టు ఈనెల 17న జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్​కు అడిలైడ్ స్టేడియం వేదిక కానుంది.

స్కోర్లు

  • ఇంగ్లాండ్ - 334 & 241
  • ఆస్ట్రేలియా- 511 & 69/2

