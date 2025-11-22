ETV Bharat / sports

సెంచరీతో హెడ్ అదరహో- రెండు రోజుల్లోనే ముగిసిన 'యాషెస్​' టెస్టు

యాషెస్​లో ఆసీస్​ శుభారంభం- చిత్తుగా ఓడిన ఇంగ్లాండ్​

Australia vs England
Australia vs England (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 22, 2025 at 3:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Aus vs Eng Ashes 1st Test : 2025 యాషెస్​లో ఆస్ట్రేలియా శుభారంభం చేసింది. పెర్త్ వేదికగా జరిగిన తొలి టెస్టు మ్యాచ్​లో ఇంగ్లాండ్​పై ఘన విజయం సాధించింది. 205 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఆసీస్ 2 వికెట్లు కోల్పోయి 28.2 ఓవర్లలోనే ఛేదించడం విశేషం. ఓపెనర్ ట్రావిస్ హెడ్ (123 పరుగులు) సెంచరీతో కదంతొక్కగా, మార్నస్ లబుషేన్ (51*) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. దీంతో ఆసీస్ అలవోకగా విజయం అందుకుంది. ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లలో బ్రెండన్ కార్స్ 2 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇక రెండు ఇన్నింగ్స్​ల్లో కలిపి 10 వికెట్లతో సత్తా చాటిన ఆస్ట్రేలియా స్టార్ పేసర్ మిచెల్ స్టార్క్​కు 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డ్ లభించింది.

రెండు రోజుల్లోనే కంప్లీట్!
అంతకుముందు తొలి ఇన్నింగ్స్​లో మొదటి రోజే ఇంగ్లాండ్ 179 పరుగులకే ఆలౌట్ అయ్యింది. అనంతరం బ్యాటింగ్​కు వచ్చిన ఆసీస్​ కూడా తొలి రోజే 9 వికెట్లు కోల్పోయింది. ఇక ఓవర్​నైట్ స్కోర్ 123-9తో రెండో రోజు ఆట ప్రారంభించిన ఆసీస్ 132 పరుగులకు ఆలౌటైంది. దీంతో ఇంగ్లాండ్​కు 47 పరుగుల స్వల్ప ఆధిక్యం లభించింది.

రెండో ఇన్నింగ్స్​లోనూ ఇంగ్లాండ్ బ్యాటింగ్ తేలిపోయింది. ఆసీస్ బౌలర్ల ధాటికి 164 పరుగులకే కుప్పకూలిపోయింది. దీంతో 205 రన్స్​ టార్గెట్​తో ఆసీస్ బరిలోకి దిగి 28 ఓవర్లలోనే పూర్తి చేసింది. దీంతో రెండు రోజుల్లోనే టెస్టు మ్యాచ్ ముగిసింది. ఇక ఇరుజట్ల మధ్య రెండో టెస్టు మ్యాచ్ డిసెంబర్ 04న ప్రారంభం కానుంది.

ఈ మ్యాచ్​లో నమోదైన పలు రికార్డులు

  • యాషెస్​లో రెండు రోజుల్లోనే ముగిసిన ఆరో మ్యాచ్​గా తాజా టెస్టు రికార్డు కొట్టింది. దాదాపు 104ఏళ్ల తర్వాత ఇలా రెండు రోజుల్లోనే మ్యాచ్ ముగిసింది. అలాగే పెర్త్​ వేదికగా ఇప్పటిదాకా ఆరు టెస్టు మ్యాచ్​లు జరగ్గా, అందులో సెంకడ్ బ్యాటింగ్ చేసిన జట్టు నెగ్గడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం
  • ఈ మ్యాచ్​లో రెండు జట్లు కలిపి 847 బంతులు ఆడాయి. బంతుల పరంగా యాషెస్​లో ఇది రెండో అతి చిన్న టెస్టు మ్యాచ్​గా రికార్డ్ కొట్టింది. 1888లో 788 బంతుల్లోనే మ్యాచ్ ముగిసింది. యాషెస్ చరిత్రలో ఇదే అతి తక్కువ బంతులు ఆడిన టెస్టు మ్యాచ్
  • ఈ మ్యాచ్​లో ఇంగ్లాండ్ ఓపెనర్ జాక్ క్రాలీ రెండు ఇన్నింగ్స్​ల్లోనూ డకౌట్ అవ్వగా, ఆస్ట్రేలియా ఓపెనర్ జేక్ వెదరాల్డ్ తొలి ఇన్నింగ్స్​లో పరుగుల ఖాతా తెరవకుండానే పెవిలియన్​కు చేరాడు. ఇలా ఇరుజట్లలో రెండు ఇన్నింగ్స్​ల్లో కలిపి వరుసగా మూడుసార్లు ఓపెనర్లు డకౌట్ అవ్వడం ఇదే తొలిసారి
  • ఛేజింగ్​లో ఆసీస్ బ్యాటర్ ట్రావిస్ హెడ్ 69 బంతుల్లోనే సెంచరీ మార్క్ అందుకున్నాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్​లో 16 ఫోర్లు, 4 సిక్స్​లు ఉన్నాయి. దీంతో యాషెస్​లో అత్యంత వేగంగా సెంచరీ చేసిన రెండో బ్యాటర్​గా రికార్డ్ సాధించాడు. అలాగే ఓవరాల్​గా టెస్టుల్లో అత్యంత వేగంగా సెంచరీ చేసిన ఓపెనింగ్ బ్యాటర్​గా నిలిచాడు

సంక్షిప్త స్కోర్లు

  • ఇంగ్లాండ్ - 172 & 164
  • ఆస్ట్రేలియా- 132 & 205/2

143ఏళ్ల యాషెస్ చరిత్రలో తొలిసారి- మొదటి రోజే చెత్త రికార్డ్!

'యాషెస్'​కు ఆ పేరెలా వచ్చింది? ఈ సిరీస్ హిస్టరీ ఏంటి? మీకు తెలుసా?​ ​

TAGGED:

AUS VS ENG ASHES 1ST TEST
FASTEST CENTURY IN TESTS
AUS VS ENG 2ND TEST ASHES
AUS VS ENG ASHES SCORECARD
ASHES 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.