సెంచరీతో హెడ్ అదరహో- రెండు రోజుల్లోనే ముగిసిన 'యాషెస్' టెస్టు
యాషెస్లో ఆసీస్ శుభారంభం- చిత్తుగా ఓడిన ఇంగ్లాండ్
Published : November 22, 2025 at 3:28 PM IST
Aus vs Eng Ashes 1st Test : 2025 యాషెస్లో ఆస్ట్రేలియా శుభారంభం చేసింది. పెర్త్ వేదికగా జరిగిన తొలి టెస్టు మ్యాచ్లో ఇంగ్లాండ్పై ఘన విజయం సాధించింది. 205 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఆసీస్ 2 వికెట్లు కోల్పోయి 28.2 ఓవర్లలోనే ఛేదించడం విశేషం. ఓపెనర్ ట్రావిస్ హెడ్ (123 పరుగులు) సెంచరీతో కదంతొక్కగా, మార్నస్ లబుషేన్ (51*) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. దీంతో ఆసీస్ అలవోకగా విజయం అందుకుంది. ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లలో బ్రెండన్ కార్స్ 2 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇక రెండు ఇన్నింగ్స్ల్లో కలిపి 10 వికెట్లతో సత్తా చాటిన ఆస్ట్రేలియా స్టార్ పేసర్ మిచెల్ స్టార్క్కు 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డ్ లభించింది.
రెండు రోజుల్లోనే కంప్లీట్!
అంతకుముందు తొలి ఇన్నింగ్స్లో మొదటి రోజే ఇంగ్లాండ్ 179 పరుగులకే ఆలౌట్ అయ్యింది. అనంతరం బ్యాటింగ్కు వచ్చిన ఆసీస్ కూడా తొలి రోజే 9 వికెట్లు కోల్పోయింది. ఇక ఓవర్నైట్ స్కోర్ 123-9తో రెండో రోజు ఆట ప్రారంభించిన ఆసీస్ 132 పరుగులకు ఆలౌటైంది. దీంతో ఇంగ్లాండ్కు 47 పరుగుల స్వల్ప ఆధిక్యం లభించింది.
రెండో ఇన్నింగ్స్లోనూ ఇంగ్లాండ్ బ్యాటింగ్ తేలిపోయింది. ఆసీస్ బౌలర్ల ధాటికి 164 పరుగులకే కుప్పకూలిపోయింది. దీంతో 205 రన్స్ టార్గెట్తో ఆసీస్ బరిలోకి దిగి 28 ఓవర్లలోనే పూర్తి చేసింది. దీంతో రెండు రోజుల్లోనే టెస్టు మ్యాచ్ ముగిసింది. ఇక ఇరుజట్ల మధ్య రెండో టెస్టు మ్యాచ్ డిసెంబర్ 04న ప్రారంభం కానుంది.
ఈ మ్యాచ్లో నమోదైన పలు రికార్డులు
- యాషెస్లో రెండు రోజుల్లోనే ముగిసిన ఆరో మ్యాచ్గా తాజా టెస్టు రికార్డు కొట్టింది. దాదాపు 104ఏళ్ల తర్వాత ఇలా రెండు రోజుల్లోనే మ్యాచ్ ముగిసింది. అలాగే పెర్త్ వేదికగా ఇప్పటిదాకా ఆరు టెస్టు మ్యాచ్లు జరగ్గా, అందులో సెంకడ్ బ్యాటింగ్ చేసిన జట్టు నెగ్గడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం
- ఈ మ్యాచ్లో రెండు జట్లు కలిపి 847 బంతులు ఆడాయి. బంతుల పరంగా యాషెస్లో ఇది రెండో అతి చిన్న టెస్టు మ్యాచ్గా రికార్డ్ కొట్టింది. 1888లో 788 బంతుల్లోనే మ్యాచ్ ముగిసింది. యాషెస్ చరిత్రలో ఇదే అతి తక్కువ బంతులు ఆడిన టెస్టు మ్యాచ్
- ఈ మ్యాచ్లో ఇంగ్లాండ్ ఓపెనర్ జాక్ క్రాలీ రెండు ఇన్నింగ్స్ల్లోనూ డకౌట్ అవ్వగా, ఆస్ట్రేలియా ఓపెనర్ జేక్ వెదరాల్డ్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో పరుగుల ఖాతా తెరవకుండానే పెవిలియన్కు చేరాడు. ఇలా ఇరుజట్లలో రెండు ఇన్నింగ్స్ల్లో కలిపి వరుసగా మూడుసార్లు ఓపెనర్లు డకౌట్ అవ్వడం ఇదే తొలిసారి
- ఛేజింగ్లో ఆసీస్ బ్యాటర్ ట్రావిస్ హెడ్ 69 బంతుల్లోనే సెంచరీ మార్క్ అందుకున్నాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్లో 16 ఫోర్లు, 4 సిక్స్లు ఉన్నాయి. దీంతో యాషెస్లో అత్యంత వేగంగా సెంచరీ చేసిన రెండో బ్యాటర్గా రికార్డ్ సాధించాడు. అలాగే ఓవరాల్గా టెస్టుల్లో అత్యంత వేగంగా సెంచరీ చేసిన ఓపెనింగ్ బ్యాటర్గా నిలిచాడు
సంక్షిప్త స్కోర్లు
- ఇంగ్లాండ్ - 172 & 164
- ఆస్ట్రేలియా- 132 & 205/2
