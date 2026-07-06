T20 వరల్డ్ ఛాంపియన్లుగా ఆసీస్ మహిళలు- పైనల్లో ఇంగ్లాండ్ చిత్తు
టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్పై ఆస్ట్రేలియా ఘన విజయం- ఏడోసారి వరల్డ్ ఛాంపియన్లుగా నిలిచిన ఆసీస్ మహిళలు!
Published : July 6, 2026 at 12:06 AM IST
Aus vs Eng Womens Final : ఆస్ట్రేలియా మహిళల క్రికెట్ జట్టు మరోసారి విశ్వ విజేతగా నిలిచింది. 2026 మహిళల టీ20 వరల్డ్ కప్ ఛాంపియన్లుగా ఆసీస్ మహిళలు నిలిచారు. లండన్ వేదికగా ఇంగ్లాండ్తో ఆదివారం ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన ఫైనల్లో ఆసీస్ 7 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. ఆల్రౌండ్ షోతో అదరగొట్టిన కంగారూల జట్టు ఏకంగా ఏడోసారి ప్రపంచ ఛాంపియన్గా నిలిచింది. ఇంగ్లాండ్ నిర్దేశించిన 151 పరుగుల ఛేదనను 3 వికెట్లు కోల్పోయి 17.1 ఓవర్లలో ఛేదించింది. బెత్ మూని (64 పరుగులు), ఫోబ్ లిచీఫీల్డ్ (48 పరుగులు) రాణించారు. ఈ మ్యాచ్తోపాటు టోర్నీ ఆసాంతం అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబర్చిన ఆసీస్ ప్లేయర్ బెత్ మూనీకి 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్', 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్' అవార్డులు దక్కాయి.
తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఇంగ్లాండ్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో నాలుగు వికెట్ల నష్టానికి 150 పరుగులు చేసింది. నాట్ సీవర్ (55 పరుగులు నాటౌట్), ఫ్రెయా కెంప్ (44 పరుగులు, 28 బంతుల్లో) రాణించారు. ఓ దశలో ఇంగ్లాండ్ 70 పరుగులకే నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. ఆ పరిస్థితుల్లో నాట్ సీవర్- కెంప్ ఐదో వికెట్కు మంచి భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. 55 బంతుల్లో 80 పరుగులు చేశారు. దీంతో ఇంగ్లాండ్కు పోరాడగలిగే స్కోర్ దక్కింది. ఆసీస్ బౌలర్లలో కిమ్ గార్త్, హమిల్టన్, సోఫీ, అనబెల్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
𝐀𝐔𝐒𝐓𝐑𝐀7️⃣𝐈𝐀 are Women's #T20WorldCup champions once again 🇦🇺🏆— ICC (@ICC) July 5, 2026
Made with Google Gemini pic.twitter.com/Bl9jv46uaM
ఏడోసారి
టీ20 మహిళల వరల్డ్కప్ ఛాంపియన్గా నిలవడం ఆస్ట్రేలియాకు ఇది ఏడోసారి కావడం విశేషం. తొలిసారి ఆసీస్ 2010లో ప్రపంచ ఛాంపియన్లుగా నిలిచింది. ఆ తర్వాత 2012, 2014లోనూ నెగ్గి హ్యాట్రిక్ కొట్టింది. ఆ తర్వాత మళ్లీ 2018, 2020, 2023 ఎడిషన్లలో మరోసారి ఆసీస్ వరుసగా మూడుసార్లు టైటిల్ ముద్దాడింది. ఇంగ్లాండ్ (2009), వెస్టిండీస్ (2016), న్యూజిలాండ్ (2024) జట్లు ఒక్కోసారి పొట్టికప్పును ముద్దాడాయి.
All the emotions from the Women's #T20WorldCup 2026 champions 🇦🇺😍 pic.twitter.com/eSVNoO0fmo— ICC (@ICC) July 5, 2026