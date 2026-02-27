ETV Bharat / sports

భారత్​పై ఆస్ట్రేలియా విజయం- సెంచరీతో రాణించిన జార్జియా వోల్

Australia vs India ODI 2026 : ఆస్ట్రేలియా వరుసగా రెండో విజయం - ప్రతికా, హర్మన్ హాఫ్ సెంచరీలు వృథా- ఇంకో మ్యాచ్ ఉండగానే సిరీస్​ ఆసీస్ కైవసం

Australia Women vs India Women
Australia Women vs India Women (Source : Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 27, 2026 at 4:36 PM IST

Australia Women vs India Women : ఆస్ట్రేలియా మహిళల జట్టు భారత్​పై వరుసగా రెండో విజయం సాధించింది. మూడు వన్డేల సిరీస్​లో భాగంగా భారత్​తో ఓవల్ వేదికగా జరిగిన రెండో వన్డేలో ఆసీస్ 5 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. భారత్ నిర్దేశించిన 252 పరుగుల టార్గెట్​ను ఆస్ట్రేలియా 36.1 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. జార్జియా వోల్ (101 పరుగులు) సెంచరీతో అదరగొట్టగా, ఫోబి లిచీఫీల్డ్ (80 పరుగులు) రాణించింది. భారత్ బౌలర్లలో కాశ్వీ గౌతమ్, దీప్తి శర్మ చెరో 2, క్రాంతి గౌడ్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ నిర్ణీత 50 ఓవర్లోల 9 వికెట్లకు 251 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్ హర్మన్​ప్రీత్ కౌర్ (51 పరుగులు), ఓపెనర్ ప్రతికా రావల్ (52 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. స్మృతి మంధాన (31 పరుగులు), కాశ్వీ గౌతమ్ (25 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించారు. ఆసీస్ బౌలర్లలో అష్లీ గార్డ్​నర్, అనబెల్, అలన కింగ్ తలో 2, నికోల కేరీ, మేగన్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

తాజా విజయంతో ముడు వన్డేల సిరీస్​ను ఆసీస్ ఇంకో మ్యాచ్ మిగిలి ఉండగానే 2-0తో దక్కించుకుంది. మంగళవారం జరిగిన తొలి వన్డేలోనూ భారత్ ఓడింది. ఇక ఇరుజట్ల మధ్య నామమాత్రమైన మూడో మ్యాచ్ మార్చి 01న ఓవల్ వేదికగానే జరగనుంది. ఆ తర్వాత మార్చి 06న ఏకైక టెస్టు మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది.

AUSTRALIA WOMEN VS INDIA WOMEN
IND VS AUS ODI 2026

