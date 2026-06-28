చావో రేవో మ్యాచ్లో ఆసీస్ చేతిలో ఓటమి- వరల్డ్ కప్ నుంచి భారత్ ఔట్
భారత్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఆస్ట్రేలియా విజయం- టోర్నీ నుంచి ఇంటిబాట పట్టిన టీమ్ఇండియా
Published : June 28, 2026 at 10:18 PM IST
Ind W vs Aus W 2026 : మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్లో భాగంగా భారత్తో ఆదివారం జరిగిన మ్యాచ్లో ఆస్ట్రేలియా విజయం సాధించింది. 171 పరుగుల లక్ష్యంతో బ్యాటింగ్కు దిగిన ఆస్ట్రేలియా, 19 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. ఎలీసా పెర్రీ 56, ఆష్లీ గార్డ్నర్ 53*, బెత్ మూనీ 22, లిచ్ఫీల్డ్ 24 రన్స్ చేశారు. భారత బౌలర్లలో శ్రీచరణి 2 వికెట్లు, రేణుకా సింగ్, దీప్తి శర్మ చెరో వికెట్ తీశారు.
తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 170 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (56 పరుగులు) సూపర్ ఇన్నింగ్స్తో రాణించింది. ఓపెనర్లు స్మృతి మంధాన (38 పరుగులు), షఫాలి వర్మ (34 పరుగులు), జెమిమా రోడ్రిగ్స్ (34 పరుగులు) రాణించారు. ఆస్ట్రేలియా బౌలర్లలో సోఫీ 2 వికెట్లు దక్కించుకుంది. అయితే ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన చావో రేవో మ్యాచ్లో ఓటమిపాలవ్వడంతో ప్రపంచకప్ టోర్నీ నుంచి భారత్ ఇంటిబాట బట్టింది.