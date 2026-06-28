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చావో రేవో మ్యాచ్​లో ఆసీస్ చేతిలో ఓటమి- వరల్డ్ కప్ నుంచి భారత్‌ ఔట్‌

భారత్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో ఆస్ట్రేలియా విజయం- టోర్నీ నుంచి ఇంటిబాట పట్టిన టీమ్​ఇండియా

Australia Women vs India Women
Australia Women vs India Women (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 28, 2026 at 10:18 PM IST

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Ind W vs Aus W 2026 : మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్‌లో భాగంగా భారత్‌తో ఆదివారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియా విజయం సాధించింది. 171 పరుగుల లక్ష్యంతో బ్యాటింగ్‌కు దిగిన ఆస్ట్రేలియా, 19 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. ఎలీసా పెర్రీ 56, ఆష్లీ గార్డ్‌నర్‌ 53*, బెత్‌ మూనీ 22, లిచ్‌ఫీల్డ్‌ 24 రన్స్‌ చేశారు. భారత బౌలర్లలో శ్రీచరణి 2 వికెట్లు, రేణుకా సింగ్‌, దీప్తి శర్మ చెరో వికెట్‌ తీశారు.

తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 170 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్ హర్మన్​ప్రీత్ కౌర్ (56 పరుగులు) సూపర్ ఇన్నింగ్స్​తో రాణించింది. ఓపెనర్లు స్మృతి మంధాన (38 పరుగులు), షఫాలి వర్మ (34 పరుగులు), జెమిమా రోడ్రిగ్స్ (34 పరుగులు) రాణించారు. ఆస్ట్రేలియా బౌలర్లలో సోఫీ 2 వికెట్లు దక్కించుకుంది. అయితే ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన చావో రేవో మ్యాచ్​లో ఓటమిపాలవ్వడంతో ప్రపంచకప్‌ టోర్నీ నుంచి భారత్‌ ఇంటిబాట బట్టింది.

TAGGED:

AUSTRALIA WOMEN VS INDIA WOMEN
WOMENS T20 WORLD CUP 2026

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