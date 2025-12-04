ETV Bharat / sports

12ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెర- ఆసీస్ గడ్డపై రూట్ సెంచరీ- యాషెస్ రెండో టెస్టు

యాషెస్ డే/నైట్ టెస్టు- తొలి రోజే రూట్ శతకం

Australia vs England
Australia vs England (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 4, 2025 at 5:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Australia vs England 2025 : 2025 యాషెస్ సిరీస్​లో ఆస్ట్రేలియా- ఇంగ్లాండ్​ మధ్య రెండో టెస్టులో తొలి రోజు ఆట ముగిసింది. తొలి ఇన్నింగ్స్​లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేస్తున్న ఇంగ్లాండ్ 325-9 స్కోర్​తో ఉంది. క్రీజులో జో రూట్ (135 పరుగులు), జోఫ్రా ఆర్చర్ (32 పరుగులు) ఉన్నారు. ఆసీస్​​ బౌలర్లలో మిచెల్ స్టార్క్ 6, మిచెల్ నజీర్, స్కాట్ బొలాండ్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

తొలి ఇన్నింగ్స్​లో రూట్ బ్యాటింగే హైలైట్. తన టెస్టు కెరీర్​లో తొలిసారి ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై సెంచరీ సాధించాడు. ఆస్ట్రేలియాలో రూట్​ శతకం నమోదు చేసేందుకు 30 ఇన్నింగ్స్​లు తీసుకున్నాడు. అలాగే రూట్​ కెరీర్​లో ఇది 40వ టెస్టు సెంచరీ కావడం విశేషం.

TAGGED:

AUSTRALIA VS ENGLAND
AUSTRALIA VS ENGLAND 2ND TEST 2025
AUSTRALIA VS ENGLAND

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.