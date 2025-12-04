12ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెర- ఆసీస్ గడ్డపై రూట్ సెంచరీ- యాషెస్ రెండో టెస్టు
యాషెస్ డే/నైట్ టెస్టు- తొలి రోజే రూట్ శతకం
Published : December 4, 2025 at 5:17 PM IST
Australia vs England 2025 : 2025 యాషెస్ సిరీస్లో ఆస్ట్రేలియా- ఇంగ్లాండ్ మధ్య రెండో టెస్టులో తొలి రోజు ఆట ముగిసింది. తొలి ఇన్నింగ్స్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేస్తున్న ఇంగ్లాండ్ 325-9 స్కోర్తో ఉంది. క్రీజులో జో రూట్ (135 పరుగులు), జోఫ్రా ఆర్చర్ (32 పరుగులు) ఉన్నారు. ఆసీస్ బౌలర్లలో మిచెల్ స్టార్క్ 6, మిచెల్ నజీర్, స్కాట్ బొలాండ్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
తొలి ఇన్నింగ్స్లో రూట్ బ్యాటింగే హైలైట్. తన టెస్టు కెరీర్లో తొలిసారి ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై సెంచరీ సాధించాడు. ఆస్ట్రేలియాలో రూట్ శతకం నమోదు చేసేందుకు 30 ఇన్నింగ్స్లు తీసుకున్నాడు. అలాగే రూట్ కెరీర్లో ఇది 40వ టెస్టు సెంచరీ కావడం విశేషం.
