పెర్రీ ఆల్టైమ్ రికార్డ్ - 19ఏళ్ల కెరీర్లో 9 ICC టైటిళ్లు- తొలి క్రికెటర్గా ఘనత
మహిళల టీ20 వరల్డ్కప్- ఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్పై నెగ్గిన ఆస్ట్రేలియా- ఏడోసారి కప్పు కంగారుల వశం- పెర్రీ సూపర్ రికార్డ్
Published : July 6, 2026 at 5:05 PM IST
Ellyse Perry Record : క్రికెట్లో ఏ ప్లేయర్కైనా కెరీర్లో ఐసీసీ ట్రోఫీ గెలవాలనేది డ్రీమ్. కొంతమందికి కెరీర్ తొలినాళ్లలోనే సాధ్యమౌతే, మరికొందరికి కాస్త ఆలస్యం అయినా ట్రోఫీని ముద్దాడే ఛాన్స్ వస్తుంది. అయితే ఇంకొందరి మాత్రం ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ఐసీసీ టైటిల్ను ముద్దాడే అవకాశం పదేపదే వస్తుంటుంది. ఆ ప్లేయర్ ఉన్న జట్టు ఆట తీరు, తమతమ వ్యక్తిగత ప్రదర్శన వల్లే ఇది సాధ్యమవుతుంటుంది. ఇప్పుడు అలాంటిదే ఆస్ట్రేలియా స్టార్ మహిళా క్రికెటర్ ఎల్లిస్ పెర్రీ కెరీర్లోనూ జరుగుతోంది. ఈ సీనియర్ ప్లేయర్ తన కెరీర్లో ఒకటికాదు రెండు కాదు ఏకంగా తొమ్మిదిసార్లు టైటిల్ను ముద్దాడింది.
సుదీర్ఘ కెరీర్లో ఇప్పటికే ఎనిమిది టైటిళ్లు సాధించిన పెర్రీ, తాజాగా మహిళల టీ20 వరల్డ్కప్ ఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్పై నెగ్గి తొమ్మిదో ట్రోఫీని ముద్దాడింది. దీంతో క్రికెట్ హిస్టరీలో ఈ స్టార్ ఆల్ రౌండర్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. ఈ మ్యాచ్లో అద్భుత విజయంతో ఆస్ట్రేలియా కప్ కొట్టగా, పెర్రీ మాత్రం ఎవరికీ సాధ్యం కాని అరుదైన వరల్డ్ రికార్డ్ తన అకౌంట్లో వేసుకుంది. ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో అత్యధిక ఐసీసీ ట్రోఫీలు గెలుచుకున్న ఏకైక క్రికెటర్గా ఈ ఆస్ట్రేలియన్ లెజెండ్ రికార్డులకెక్కింది. ఈ లేటెస్ట్ విక్టరీతో తన ఖాతాలో ఏకంగా 9 ఐసీసీ కప్పులు చేర్చుకుని ప్రపంచ క్రికెట్ లో ఎవరికీ అందనంత ఎత్తులో నిలిచింది. అంటే ఆసీస్ ఇప్పటిదాకా టీ20 ప్రపంచకప్ నెగ్గిన అన్ని ఎడిషన్లలోనూ పెర్రి జట్టు సభ్యురాలే కావడం విశేషం.
అత్యధిక ట్రోఫీలు గెలిచిన క్రికెటర్లు
- ఎల్లీస్ పెర్రీ (ఆస్ట్రేలియా) - 9 ట్రోఫీలు (7టీ20, 2 వన్డే వరల్డ్ కప్)
- మెగ్ లాన్నింగ్ (ఆస్ట్రేలియా) - 7 ట్రోఫీలు (5 టీ20, 2 వన్డే వరల్డ్ కప్)
- అలిస్సా హీలీ (ఆస్ట్రేలియా) - 7 ట్రోఫీలు (6 టీ20, 1 వన్డే వరల్డ్ కప్)
Most ICC trophies won:— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 5, 2026
Ellyse Perry - 9.
Alyssa Healy - 8.
Meg Lanning - 8. pic.twitter.com/NVIkKPqLu1
ఎల్లీస్ పెర్రీ సాధించిన టీ20 వరల్డ్కప్ టైటిళ్లు
- 2010 టీ20 వరల్డ్కప్
- 2012 టీ20 వరల్డ్కప్
- 2014 టీ20 వరల్డ్కప్
- 2018 టీ20 వరల్డ్కప్
- 2020 టీ20 వరల్డ్కప్
- 2023 టీ20 వరల్డ్కప్
- 2026 టీ20 వరల్డ్కప్
వన్డేల్లో సాధించిన ట్రోఫీలు
- 2013 వన్డే వరల్డ్కప్
- 2022 వన్డే వరల్డ్కప్
- ఈ 9 ఐసీసీ ట్రోఫీలు కాకుండా 2022లో జరిగిన బర్మింగ్హామ్ కామన్వెల్త్ గేమ్స్ లో ఆస్ట్రేలియా టీమ్ తరఫున గోల్డ్ మెడల్ కూడా పెర్రీ సాధించింది
- Won the T20 WC 2010.— Sheri. (@CallMeSheri1_) July 5, 2026
- Won the T20 WC 2012.
- Won the ODI WC 2013.
- Won the T20 WC 2014.
- Won the T20 WC 2018.
- Won the T20 WC 2020.
- Won the ODI WC 2022.
- Won the T20 WC 2023.
- Won the T20 WC 2026.
ELLYSE PERRY - ONE OF THE GREATEST ATHLETES IN SPORTING… pic.twitter.com/Ou18MzgySc
టెస్ట్ క్రికెట్తో పాటు వన్డేల్లో సూపర్ రికార్డ్స్
ఆస్ట్రేలియా తరఫున 2007లో ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఎల్లీస్ పెర్రీ కెరీర్ గ్రాఫ్ ఎప్పుడూ పైకే సాగింది. మూడు ఫార్మాట్లలోనూ అటు బ్యాటింగ్ ఇటు బౌలింగ్లో ఆమె బెస్ట్ ఆల్ రౌండర్గా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఇప్పటివరకు తన కెరీర్లో 15 టెస్ట్ మ్యాచ్లు ఆడిన పెర్రీ 1006 రన్స్ చేసింది. అందులో 2 సెంచరీలు, 5 హాఫ్ సెంచరీలు. బ్యాటింగ్లోనే కాకుండా రెడ్ బాల్ క్రికెట్లో తన పేస్ బౌలింగ్తో 39 వికెట్లు కూడా పడగొట్టింది.
లాంగ్ ఫార్మాట్లో టీమ్కి ఎప్పుడు అవసరమైనా ఒక వికెట్ టేకర్గా బ్యాటర్గా ఆమె ఎన్నో సార్లు ఆదుకుంది. ఇక వన్డే ఫార్మాట్లో చూసుకుంటే 168 మ్యాచ్లు ఆడిన ఆమె ఏకంగా 4581 రన్స్ స్కోర్ చేసింది. వన్డే కెరీర్లో 3 సెంచరీలు, 37 హాఫ్ సెంచరీలు పెర్రీ పేరిట ఉన్నాయి. బౌలింగ్ విషయానికి వస్తే 166 వికెట్లు సాధించి వన్డేల్లో బెస్ట్ ఆల్ రౌండర్ గా నిలిచింది.
Most ICC titles in men's and women's cricket:— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 6, 2026
Australia - 24.
India - 9.
England - 8.
West Indies - 6.
New Zealand - 4. pic.twitter.com/eMGd04D0OX
టీ20ల్లోనూ తిరుగులేదు
షార్ట్ ఫార్మాట్ టీ20 క్రికెట్లో పెర్రీ రికార్డ్స్ చూస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే. కంగారూ టీమ్ తరఫున 181 మ్యాచ్ల్లో బరిలోకి దిగిన పెర్రీ 2495 పరుగులు స్కోర్ చేయడమే కాకుండా 131 వికెట్లు కూడా పడగొట్టింది. వయసు పెరుగుతున్నా కొద్దీ తన ఆటను మరింత మెరుగుపరుచుకుంటూ సరికొత్త రికార్డులతో దూసుకుపోతున్న ఈ ఆస్ట్రేలియన్ లెజెండ్ను చూసి క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ ఫిదా అయిపోతున్నారు. భవిష్యత్తులో ఈ 9 ఐసీసీ ట్రోఫీల రికార్డ్ను అందుకోవడం ఏ క్రికెటర్కైనా ఒక అంత ఈజీ కాదు.
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