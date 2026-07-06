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పెర్రీ ఆల్​టైమ్ రికార్డ్ - 19ఏళ్ల కెరీర్​లో 9 ICC టైటిళ్లు- తొలి క్రికెటర్​గా ఘనత

మహిళల టీ20 వరల్డ్​కప్- ఫైనల్​లో ఇంగ్లాండ్​పై నెగ్గిన ఆస్ట్రేలియా- ఏడోసారి కప్పు కంగారుల వశం- పెర్రీ సూపర్ రికార్డ్

Ellyse Perry
Ellyse Perry (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 6, 2026 at 5:05 PM IST

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Ellyse Perry Record : క్రికెట్​లో ఏ ప్లేయర్​కైనా కెరీర్​లో ఐసీసీ ట్రోఫీ గెలవాలనేది డ్రీమ్​. కొంతమందికి కెరీర్​ తొలినాళ్లలోనే సాధ్యమౌతే, మరికొందరికి కాస్త ఆలస్యం అయినా ట్రోఫీని ముద్దాడే ఛాన్స్ వస్తుంది. అయితే ఇంకొందరి మాత్రం ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ఐసీసీ టైటిల్​ను ముద్దాడే అవకాశం పదేపదే వస్తుంటుంది. ఆ ప్లేయర్ ఉన్న జట్టు ఆట తీరు, తమతమ వ్యక్తిగత ప్రదర్శన వల్లే ఇది సాధ్యమవుతుంటుంది. ఇప్పుడు అలాంటిదే ఆస్ట్రేలియా స్టార్ మహిళా క్రికెటర్ ఎల్లిస్ పెర్రీ కెరీర్​లోనూ జరుగుతోంది. ఈ సీనియర్ ప్లేయర్ తన కెరీర్​లో ఒకటికాదు రెండు కాదు ఏకంగా తొమ్మిదిసార్లు టైటిల్​ను ముద్దాడింది.

సుదీర్ఘ కెరీర్​లో ఇప్పటికే ఎనిమిది టైటిళ్లు సాధించిన పెర్రీ, తాజాగా మహిళల టీ20 వరల్డ్​కప్ ఫైనల్​లో ఇంగ్లాండ్​పై నెగ్గి తొమ్మిదో ట్రోఫీని ముద్దాడింది. దీంతో క్రికెట్ హిస్టరీలో ఈ స్టార్ ఆల్ రౌండర్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో అద్భుత విజయంతో ఆస్ట్రేలియా కప్ కొట్టగా, పెర్రీ మాత్రం ఎవరికీ సాధ్యం కాని అరుదైన వరల్డ్ రికార్డ్ తన అకౌంట్​లో వేసుకుంది. ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​లో అత్యధిక ఐసీసీ ట్రోఫీలు గెలుచుకున్న ఏకైక క్రికెటర్​గా ఈ ఆస్ట్రేలియన్ లెజెండ్ రికార్డులకెక్కింది. ఈ లేటెస్ట్ విక్టరీతో తన ఖాతాలో ఏకంగా 9 ఐసీసీ కప్పులు చేర్చుకుని ప్రపంచ క్రికెట్ లో ఎవరికీ అందనంత ఎత్తులో నిలిచింది. అంటే ఆసీస్​ ఇప్పటిదాకా టీ20 ప్రపంచకప్ నెగ్గిన అన్ని ఎడిషన్లలోనూ పెర్రి జట్టు సభ్యురాలే కావడం విశేషం.

అత్యధిక ట్రోఫీలు గెలిచిన క్రికెటర్లు

  • ఎల్లీస్ పెర్రీ (ఆస్ట్రేలియా) - 9 ట్రోఫీలు (7టీ20, 2 వన్డే వరల్డ్​ కప్)
  • మెగ్ లాన్నింగ్ (ఆస్ట్రేలియా) - 7 ట్రోఫీలు (5 టీ20, 2 వన్డే వరల్డ్ కప్)
  • అలిస్సా హీలీ (ఆస్ట్రేలియా) - 7 ట్రోఫీలు (6 టీ20, 1 వన్డే వరల్డ్ కప్)

ఎల్లీస్ పెర్రీ సాధించిన టీ20 వరల్డ్​కప్ టైటిళ్లు

  • 2010 టీ20 వరల్డ్​కప్
  • 2012 టీ20 వరల్డ్​కప్
  • 2014 టీ20 వరల్డ్​కప్
  • 2018 టీ20 వరల్డ్​కప్
  • 2020 టీ20 వరల్డ్​కప్
  • 2023 టీ20 వరల్డ్​కప్
  • 2026 టీ20 వరల్డ్​కప్

వన్డేల్లో సాధించిన ట్రోఫీలు

  • 2013 వన్డే వరల్డ్​కప్
  • 2022 వన్డే వరల్డ్​కప్
  • ఈ 9 ఐసీసీ ట్రోఫీలు కాకుండా 2022లో జరిగిన బర్మింగ్‌హామ్ కామన్వెల్త్ గేమ్స్ లో ఆస్ట్రేలియా టీమ్ తరఫున గోల్డ్ మెడల్ కూడా పెర్రీ సాధించింది

టెస్ట్ క్రికెట్​తో పాటు వన్డేల్లో సూపర్ రికార్డ్స్
ఆస్ట్రేలియా తరఫున 2007లో ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఎల్లీస్ పెర్రీ కెరీర్ గ్రాఫ్ ఎప్పుడూ పైకే సాగింది. మూడు ఫార్మాట్లలోనూ అటు బ్యాటింగ్ ఇటు బౌలింగ్​లో ఆమె బెస్ట్ ఆల్ రౌండర్​గా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఇప్పటివరకు తన కెరీర్‌లో 15 టెస్ట్ మ్యాచ్‌లు ఆడిన పెర్రీ 1006 రన్స్ చేసింది. అందులో 2 సెంచరీలు, 5 హాఫ్ సెంచరీలు. బ్యాటింగ్​లోనే కాకుండా రెడ్ బాల్ క్రికెట్​లో తన పేస్ బౌలింగ్​తో 39 వికెట్లు కూడా పడగొట్టింది.

లాంగ్ ఫార్మాట్​లో టీమ్‌కి ఎప్పుడు అవసరమైనా ఒక వికెట్ టేకర్​గా బ్యాటర్​గా ఆమె ఎన్నో సార్లు ఆదుకుంది. ఇక వన్డే ఫార్మాట్​లో చూసుకుంటే 168 మ్యాచ్‌లు ఆడిన ఆమె ఏకంగా 4581 రన్స్ స్కోర్ చేసింది. వన్డే కెరీర్‌లో 3 సెంచరీలు, 37 హాఫ్ సెంచరీలు పెర్రీ పేరిట ఉన్నాయి. బౌలింగ్ విషయానికి వస్తే 166 వికెట్లు సాధించి వన్డేల్లో బెస్ట్ ఆల్ రౌండర్ గా నిలిచింది.

టీ20ల్లోనూ తిరుగులేదు
షార్ట్ ఫార్మాట్ టీ20 క్రికెట్​లో పెర్రీ రికార్డ్స్ చూస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే. కంగారూ టీమ్ తరఫున 181 మ్యాచ్​ల్లో బరిలోకి దిగిన పెర్రీ 2495 పరుగులు స్కోర్ చేయడమే కాకుండా 131 వికెట్లు కూడా పడగొట్టింది. వయసు పెరుగుతున్నా కొద్దీ తన ఆటను మరింత మెరుగుపరుచుకుంటూ సరికొత్త రికార్డులతో దూసుకుపోతున్న ఈ ఆస్ట్రేలియన్ లెజెండ్​ను చూసి క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ ఫిదా అయిపోతున్నారు. భవిష్యత్తులో ఈ 9 ఐసీసీ ట్రోఫీల రికార్డ్‌ను అందుకోవడం ఏ క్రికెటర్​కైనా ఒక అంత ఈజీ కాదు.

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