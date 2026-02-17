టీ20 ప్రపంచకప్ నుంచి ఆస్ట్రేలియా ఔట్
టీ20 ప్రపంచకప్ గ్రూప్ దశ నుంచే నిష్క్రమించిన ఆస్ట్రేలియా- కనీసం సూపర్-8 చేరకుండానే ఇంటి ముఖం పట్టిన ఆసిస్ జట్టు
T20 World Cup Australia (AP)
Published : February 17, 2026 at 7:00 PM IST
T20 World Cup Australia : టీ20 వరల్డ్ కప్ నుంచి ఆస్ట్రేలియా నిష్క్రమించింది. ఆసిస్ చివరి ఆశలను వర్షం తుడిచిపెట్టేసింది. మంగళవారం ఐర్లాండ్, జింబాబ్వే జట్ల మధ్య జరగాల్సిన టీ20 మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దయింది. దీంతో ఇరు జట్లకు చెరో పాయింట్ ఇచ్చి మ్యాచ్ రద్దు చేశారు. ఫలితంగా ఆసిస్ టోర్నీ నుంచి ఔట్ అయ్యింది.