ETV Bharat / sports

టీ20 ప్రపంచకప్‌ నుంచి ఆస్ట్రేలియా ఔట్‌

టీ20 ప్రపంచకప్‌ గ్రూప్‌ దశ నుంచే నిష్క్రమించిన ఆస్ట్రేలియా- కనీసం సూపర్‌-8 చేరకుండానే ఇంటి ముఖం పట్టిన ఆసిస్ జట్టు​

T20 World Cup Australia
T20 World Cup Australia (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 17, 2026 at 7:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

T20 World Cup Australia : టీ20 వరల్డ్ కప్ నుంచి ఆస్ట్రేలియా నిష్క్రమించింది. ఆసిస్​ చివరి ఆశలను వర్షం తుడిచిపెట్టేసింది. మంగళవారం ఐర్లాండ్, జింబాబ్వే జట్ల మధ్య జరగాల్సిన టీ20 మ్యాచ్​ వర్షం కారణంగా రద్దయింది. దీంతో ఇరు జట్లకు చెరో పాయింట్ ఇచ్చి మ్యాచ్ రద్దు చేశారు. ఫలితంగా ఆసిస్​ టోర్నీ నుంచి ఔట్ అయ్యింది.

TAGGED:

AUSTRALIA OUT FOR T20 WORLD CUP
T20 WORLD CUP AUSTRALIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.