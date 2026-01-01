ETV Bharat / sports

2026 టీ20 వరల్డ్‌ కప్​నకు ఆస్ట్రేలియా టీమ్ ప్రకటన- కెప్టెన్ ఎవరంటే?

భారత్‌, శ్రీలంక వేదికగా టీ20 వరల్డ్‌ కప్- జట్టును ప్రకటించిన క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా

T20 World Cup AUS Squad
T20 World Cup AUS Squad (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 1, 2026 at 9:46 AM IST

T20 World Cup Australia Squad : భారత్‌, శ్రీలంక వేదికగా మరికొద్ది రోజుల్లో జరగనున్న 2026 టీ20 వరల్డ్‌ కప్​కు గాను క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా తమ టీమ్​ను ప్రకటించింది. స్టార్ ప్లేయర్ మిచెల్‌ మార్ష్‌ సారథ్యంలో 15 మంది సభ్యులతో కూడిన జట్టును తాజాగా అనౌన్స్ చేసింది. ఈ మేరకు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా గురువారం ఉదయం పోస్ట్‌ పెట్టింది.

ఆసీస్ టీమ్ ఇదే: మిచెల్‌ మార్ష్‌ (కెప్టెన్‌), జేవియర్‌ బార్ట్‌లెట్‌, కూపర్‌ కానెల్లీ, పాట్‌ కమిన్స్‌, టిమ్‌ డేవిడ్‌, కామెరూన్‌ గ్రీన్, నాథన్‌ ఎల్లిస్‌, జోష్‌ హేజిల్‌వుడ్‌, ట్రావిస్‌ హెడ్‌, జోష్‌ ఇంగ్లిస్‌, మ్యాథ్యూ కుహ్నెమన్‌, గ్లెన్‌ మ్యాక్స్‌వెల్, మ్యాథ్యూ షార్ట్‌, మార్కస్‌ స్టోయినిస్‌, ఆడమ్‌ జంపా.

స్కాన్ తర్వాత కమిన్స్​పై క్లారిటీ
అయితే ప్రస్తుతం వెన్నెముక గాయం నుంచి కోలుకుంటున్న కమిన్స్, అడిలైడ్‌లో జరిగిన మూడో యాషెస్ టెస్ట్‌లో మాత్రమే ఆడాడు. అతడికి ఈనెల చివర్లో స్కాన్ నిర్వహించనున్నారు. దాని ఫలితం ఆధారంగా ప్రపంచకప్ తుది జట్టులో అతడు భాగమవుతాడో లేదో తెలుస్తుంది.

ముగ్గురూ ఫిట్​గా ఉంటారని విశ్వాసం
అదే సమయంలో కమిన్స్, హేజిల్‌వుడ్, డేవిడ్‌లు కోలుకుంటున్నారని సెలక్టర్ల ఛైర్మన్ జార్జ్ బెయిలీ తెలిపారు. ఆ ముగ్గురూ టోర్నమెంట్‌ సమయానికి ఫిట్‌గా ఉంటారని విశ్వాసం వ్యక్తంచేశారు. ఇటీవల జరిగిన బిగ్‌బాష్‌ లీగ్‌ మ్యాచ్‌లో డేవిడ్ గ్రేడ్ టూ హామ్‌స్ట్రింగ్‌ గాయానికి గురయ్యాడు. హేజిల్‌వుడ్‌ హామ్‌స్ట్రింగ్‌ గాయం తర్వాత చీలమండల నొప్పితో యాషెస్‌ సిరీస్‌కు దూరమయ్యాడు.

భారత్​ జట్టు ప్రకటన
అయితే ఇప్పటికే టీ20 వరల్డ్‌కప్‌ 2026కు సంబంధించి భారత జట్టును బీసీసీఐ కొద్ది రోజుల క్రితం ప్రకటించింది. టీమ్​కు సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ కెప్టెన్‌గా, అక్షర్‌ పటేల్‌ వైస్‌ కెప్టెన్‌గా వ్యవహరించనున్నారు. శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ వైస్ కెప్టెన్సీతోపాటు జట్టులో చోటు కోల్పోయాడు. యశస్వి జైస్వాల్‌ ఎంపిక కాలేదు. చాలా కాలంగా జట్టుకు దూరంగా ఉన్న ఇషాన్‌ కిషన్‌ మాత్రం అనూహ్యంగా జట్టులో స్థానం దక్కించుకున్నాడు. అతడు ఇటీవల ముగిసిన సయ్యద్‌ ముస్తాక్‌ అలీ ట్రోఫీలో రాణించడంతో సెలక్టర్లు ఇషాన్‌ వైపు మొగ్గు చూపారు.

భారత జట్టు ఇదే: అభిషేక్‌ శర్మ, సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ (కెప్టెన్‌), సంజుశాంసన్‌, తిలక్‌ వర్మ, హార్దిక్‌ పాండ్య, శివమ్‌ దూబె, అక్షర్‌ పటేల్‌ ( వైస్‌ కెప్టెన్‌), రింకు సింగ్‌, బుమ్రా, అర్షదీప్‌ సింగ్‌, హర్షిత్‌ రాణా, వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌, ఇషాన్‌ కిషన్‌, కుల్‌దీప్‌ యాదవ్‌, వరుణ్‌ చక్రవర్తి

భారత్ వర్సెస్ పాక్ ఎప్పుడంటే?
భారత్‌ గ్రూప్‌ స్టేజిలో తన తొలి మ్యాచ్‌ను ఫిబ్రవరి 7న యూఎస్‌ఏతో ఆడనుంది. ఫిబ్రవరి 12న మ్యాచ్‌ నమీబియాతో జరగనుంది. ఫిబ్రవరి 15న కొలంబోలోని ఆర్‌. ప్రేమదాస స్టేడియం వేదికగా టీమ్‌ఇండియా, పాకిస్థాన్‌ తలపడనున్నాయి. అనంతరం ఫిబ్రవరి 18న నెదర్లాండ్స్‌తో టీమ్‌ఇండియా పోటీ పడనుంది. ఫిబ్రవరి 21 నుంచి, మార్చి 1 వరకు సూపర్‌ 8 మ్యాచ్‌లు జరగనున్నాయి. మార్చి 4న మొదటి సెమీఫైనల్‌, మార్చి 5న రెండో సెమీఫైనల్‌ జరగనుంది.

మెగా టోర్నీ ఎప్పటి నుంచి మొదలు?
కాగా, టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీ భారత్, శ్రీలంక వేదికగా జరగనుంది. మ్యాచ్‌లు 7 ఫిబ్రవరి 2026 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. తుది పోరు మార్చి 8వ తేదీన జరగనుంది. ప్రస్తుతం పాకిస్థాన్‌, భారత్‌ మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పాక్‌ జట్టు తన మ్యాచ్‌లను శ్రీలంకలో ఆడనుంది. ఇటీవల ముగిసిన మహిళల వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌ 2025లోసైతం పాక్‌ తన మ్యాచ్‌లను శ్రీలంకలోనే ఆడింది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

