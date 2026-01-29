ETV Bharat / sports

ఆస్ట్రేలియా స్కోరు బోర్డు రివర్స్‌లో ఎందుకు ఉంటుంది? ఆ '4/200' వెనుక ఉన్న అసలు గుట్టు ఇదీ!

ఆస్ట్రేలియా రివర్స్ స్కోర్ బోర్డు స్టోరీ - ఈ వెరైటీ పద్ధతి వెనుక 19వ శతాబ్దపు కథ ఉంది- మాజీ క్రికెటర్ చేసిన స్కోరు బోర్డు వల్లే ఈ పద్ధతి

Australia Cricket Scorecard
Australia Cricket Scorecard (Source : Getty Images)
Australia Cricket Scorecard : ఆస్ట్రేలియాలో మ్యాచ్ జరుగుతున్నప్పుడు టీవీలో స్కోరు బోర్డు చూడగానే కొత్త వాళ్లు ఒక్క నిమిషం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. యాషెస్ లాంటి ప్రతిష్టాత్మక సిరీస్ చూస్తున్నప్పుడు ఈ డౌట్ చాలామందికి వచ్చే ఉంటుంది. 'మామూలుగా స్కోరు అంటే ముందు రన్స్, తర్వాత వికెట్లు ఉండాలి కదా? మరి వీళ్లేంటి రివర్స్‌లో చూపిస్తున్నారు?' అనిపిస్తుంది. మనకు తెలిసిన పద్ధతి వేరు, వాళ్లు ఫాలో అయ్యేది వేరు. ఇది ఏదో పొరపాటున జరిగింది కాదు. 19వ శతాబ్దంలోనే ఒక మాజీ ఆస్ట్రేలియన్ క్రికెటర్ పక్కాగా ప్లాన్ చేసి మొదలుపెట్టిన ఒక సంప్రదాయం. దీని వెనుక ఒక వ్యక్తికి ఉన్న పట్టుదల, తన దేశం పట్ల ఉన్న ప్రత్యేకమైన ఆలోచనా విధానం దాగున్నాయి.

రివర్స్ గేర్‌లో స్కోరు బోర్డు
క్రికెట్ ప్రపంచంలో ఆస్ట్రేలియా మినహా మిగతా దేశాలన్నీ పరుగులు ముందు చూపిస్తాయి. ఉదాహరణకు భారత్ లేదా ఇంగ్లాండ్​లో మ్యాచ్ జరుగుతుంటే స్కోరు 200/4 అలా కనిపిస్తుంది. దీని అర్థం 200 రన్స్ కు 4 వికెట్లు పడ్డాయని అర్థం. కానీ ఆస్ట్రేలియాలో మాత్రం దీన్ని 4/200 అని రాస్తారు. కొత్తగా క్రికెట్ చూడటం మొదలుపెట్టిన వారికి ఇది కాస్త వింతగా అనిపించవచ్చు. 4 రన్స్​కే 200 వికెట్లు పడిపోయాయా అనే జోకులు కూడా అప్పుడప్పుడు వింటుంటాం. అయితే ఈ భిన్నమైన పద్ధతికి 'నెడ్ గ్రెగొరీ' అనే మాజీ క్రికెటర్ పునాది వేశారు. ఆయన అప్పట్లో డిజైన్ చేసిన స్కోరు బోర్డు లేఅవుట్ వల్లే ఇప్పటికీ అక్కడ స్కోర్లు ఇలాగే కనిపిస్తాయి.

నెడ్ గ్రెగొరీ- ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ రూపురేఖలు మార్చిన వ్యక్తి
నెడ్ గ్రెగొరీ కేవలం ఒక ఆటగాడే కాదు, ఒక గొప్ప విజనరీ కూడా. క్రికెట్ కెరీర్ ముగిసిన తర్వాత ఆయన సిడ్నీ క్రికెట్ గ్రౌండ్​కు మొదటి క్యూరేటర్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టారు. 1896లో ఆయనే సిడ్నీలో మొట్టమొదటి మెకానికల్ అడ్జస్టబుల్ స్కోరు బోర్డును డిజైన్ చేసి నిర్మించారు. ఆ సమయంలో ఇంగ్లాండ్ వాళ్లు రన్స్ ముందు, వికెట్లు తర్వాత చూపిస్తూ ఉండేవారు. ఇతర దేశాలు కూడా మెల్లగా ఆ ఇంగ్లీష్ పద్ధతినే ఫాలో అవ్వడం మొదలుపెట్టాయి. కానీ నెడ్ గ్రెగొరీకి మాత్రం ఆ పాత పద్ధతి అస్సలు నచ్చలేదు. అది ప్రేక్షకులకు పూర్తి సమాచారాన్ని అందించట్లేదని ఆయన గట్టిగా నమ్మేవారు.

ఇంగ్లీష్ స్టైల్ అంటే అయిష్టతతో మొదలైన విప్లవం
ఇంగ్లాండ్ స్కోర్ బోర్డ్ డిజైన్ చూస్తున్నప్పుడు నెడ్ గ్రెగొరీకి ఒక రకమైన అసంతృప్తి ఉండేది. స్టేడియంలో ఉండే ప్రేక్షకులకు స్కోరు వివరాలు ఈజీగా అర్థం కావాలని ఆయన భావించేవారు. అందుకే ఇంగ్లీష్ పద్ధతికి సరిగ్గా ఆపోజిట్ గా వెళ్లాలని డిసైడ్ అయ్యారు. రన్స్ కంటే ముందు వికెట్లు చూపిస్తేనే బాగుంటుందని ఆయన మార్పులు చేశారు. ఈ కొత్త లేఅవుట్ ఆస్ట్రేలియాలో సూపర్ హిట్ అయ్యింది. దీంతో మెల్లగా ఆస్ట్రేలియాలోని మిగతా గ్రౌండ్స్ కూడా నెడ్ ఐడియానే కాపీ చేయడం మొదలుపెట్టాయి. అలా 1896 నుంచి 1983 వరకు వచ్చిన మూడు రకాల స్కోరు బోర్డుల్లోనూ ఇదే పద్ధతిని కంటిన్యూ చేశారు. ఒక వ్యక్తికి ఉన్న చిన్నపాటి అయిష్టత.. ఒక దేశపు క్రికెట్ ట్రెండ్ నే శాశ్వతంగా మార్చేసింది.

హిస్టరీలో ఫస్ట్ 'డక్' కూడా ఈయనదే!
నెడ్ గ్రెగొరీకి స్కోరు బోర్డు రికార్డు మాత్రమే కాదు, క్రికెట్ చరిత్రలో ఒక అరుదైన రికార్డ్ కూడా ఉంది. 1877 మార్చిలో మెల్‌బోర్న్ లో జరిగిన మొట్టమొదటి టెస్ట్ మ్యాచ్‌లో ఆయన ఆడారు. ఇంగ్లాండ్ వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా మధ్య జరిగిన ఆ చారిత్రక మ్యాచ్‌లో టెస్ట్ క్రికెట్ చరిత్రలోనే డకౌట్ అయిన మొదటి బ్యాటర్‌గా ఆయన రికార్డులకెక్కారు. తన కెరీర్ లో ఆడిన రెండు ఇన్నింగ్స్‌ల్లో కేవలం 11 రన్స్ మాత్రమే చేసిన నెడ్, 16 ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచ్‌ల్లో 470 రన్స్ స్కోర్ చేశారు. గ్రౌండ్ లో బ్యాట్ తో పెద్దగా మ్యాజిక్ చేయలేకపోయినా.. స్కోర్ బోర్డ్ డిజైన్ తో మాత్రం ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ లో ఒక చెరగని ముద్ర వేశారు.

ఏదేమైనా ఆస్ట్రేలియన్లు తమ సంప్రదాయాలను ఎంతలా ప్రేమిస్తారో చెప్పడానికి ఈ వికెట్స్/రన్స్ పద్ధతే ఒక నిదర్శనం. ప్రపంచమంతా ఒక దారిలో వెళ్తుంటే.. వాళ్లు మాత్రం నెడ్ గ్రెగొరీ సెట్ చేసిన మార్గంలోనే గర్వంగా నడుస్తున్నారు. అందుకే ఇప్పటికీ ఆస్ట్రేలియాలో మ్యాచ్ చూసేటప్పుడు మనకు స్కోర్ కాస్త రివర్స్‌లో కనిపిస్తూ అలరిస్తుంది. ఈ వింత సంప్రదాయం వెనుక ఉన్న హిస్టరీని తెలుసుకున్నాక, ఇకపై అక్కడ మ్యాచ్‌లు చూసేటప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన పని ఉండదు.

