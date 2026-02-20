ETV Bharat / sports

ఒమన్‌పై ఆస్ట్రేలియా ఘన విజయం

ఒమన్​పై ఘన విజయం సాధించిన ఆస్ట్రేలియా- 9 వికేట్ల తేడాతో ఆసిస్​ గెలుపు

Australia beat Oman
Australia beat Oman (assosiated press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 20, 2026 at 9:54 PM IST

1 Min Read
Australia Beat Oman T20 World Cup : టీ20 ప్రపంచకప్‌ను ఆస్ట్రేలియా విజయంతో ముగించింది. పసికూన ఒమన్​పై తొమ్మిది వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. 105 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఒక వికెట్ కోల్పోయి 9.4 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. మిచెల్​ మార్ష్​​ 64 పరుగులతో రప్పాడించాడు. ట్రావిస్‌ హెడ్‌ 32, జోష్‌ ఇంగ్లిస్‌ 12 రన్స్‌ చేశారు. ఒమన్‌ బౌలర్లలో షకీల్‌ అహ్మద్‌ ఒక వికెట్ తీశాడు.

AUSTRALIA VS OMAN T20 WORLD CUP
AUSTRALIA VS OMAN
AUSTRALIA BEAT OMAN T20 WORLD CUP

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

