10ఏళ్ల తర్వాత జట్టులోకి- కట్చేస్తే 33 బంతుల్లో డకౌట్- కెరీర్లోనే చెత్త రికార్డ్
ఓ బ్యాటర్ సుమారు దశాబ్దం తర్వాత టెస్టుల్లోకి రీ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అతడిపై భారీ అంచనాలు ఉండగా, 33 బంతులు ఎదుర్కొని డకౌట్గా వెనుదిరిగాడు.
Published : October 9, 2026 at 3:51 PM IST
Test Duck Out : ఏ క్రికెటర్ అయినా 10ఏళ్ల తర్వాత జాతీయ జట్టులోకి వస్తున్నాడంటే అతడిపై అంచనాలు భారీగా ఉంటాయి. రీఎంట్రీలో ఎలా ఆడతాడు? ఎన్ని పరుగులు చేస్తాడు? జట్టులో ఏ మేరకు ప్రభావం చూపిస్తాడు? ఇలాంటి అనేక అంశాల్లో ఆసక్తి ఉంటుంది. అయితే ఓ బ్యాటర్ సుమారు దశాబ్దం తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ టెస్టు క్రికెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. భారీ అంచనాలతో ఓపెనర్గా బరిలోకి దిగాడు. కానీ, అభిమానులను మాత్రం తీవ్రంగా నిరాశపర్చాడు. 33 బంతులు ఎదుర్కొని ఒక్క పరుగు కూడా చేయకుండానే డకౌటై పెవిలియన్కు చేరాడు. ఇంతకీ ఆ బ్యాటర్ ఎవరంటే?
ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ జట్టు ప్రస్తుతం సౌతాఫ్రికా పర్యటనలో ఉంది. ఈ టూర్లో ఆతిథ్య సఫారీ జట్టుతో ఆసీస్ మూడు మ్యాచ్ల టెస్టు సిరీస్ ఆడుతోంది. శుక్రవారం డర్బన్ వేదికగా తొలి టెస్టు ప్రారంభమైంది. టాస్ నెగ్గిన ఆస్ట్రేలియా తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో స్టార్ ఓపెనర్ ట్రావిస్ హెడ్తోపాటుగా నిక్ మ్యాడిసన్ ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించేందుకు క్రీజులోకి వచ్చాయి. అయితే 10ఏళ్ల తర్వాత టెస్టుల్లో బరిలో దిగిన మ్యాడిసన్, క్రీజులో ఇబ్బంది పడ్డాడు. ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా 33 బంతులు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ ఒక్క పరుగు కూడా చేయలేకపోయాడు. చివరికి 10.2 ఓవర్ వద్ద మార్కో యాన్సెన్ బౌలింగ్లో క్లీన్ బౌల్డ్ అయ్యాడు.
A brutal Test return for Nic Maddinson after a decade out of the Aussie side 💔 LIVE >> https://t.co/6cH1nSEs5b https://t.co/EGhusHfgfi— Fox Cricket (@FoxCricket) October 9, 2026
మూడో ఓపెనర్గా చెత్త రికార్డ్
ఈ ఇన్నింగ్స్తో కమ్బ్యాక్లో మ్యాడిసన్ చెత్త రికార్డులు మూటగట్టుకున్నాడు. టెస్టు క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యధిక బంతులు ఎదుర్కొని డకౌటైన మూడో ఓపెనర్గా నిలిచాడు. అంతేకాకుండా 21వ సెంచరీలో అత్యధిక బంతులు ఎదుర్కొని ఒక్క పరుగు కూడా చేయకుండా పెవిలియన్కు చేరిన తొలి ఓపెనర్గానూ పేలవ రికార్డుల్లోకెక్కాడు.
టెస్టుల్లో లాంగెస్ట్ డకౌట్లు (ఓపెనింగ్ బ్యాటర్లు మాత్రమే)
- డారిన్ ముర్రే (న్యూజిలాండ్) vs శ్రీలంక, 1995- 39 బంతులు
- ట్రెవర్ గ్రిప్పర్ (జింబాబ్వే) vs వెస్టిండీస్, 2000 - 36 బంతులు
- నిక్ మ్యాడిస్సన్ (ఆస్ట్రేలియా) vs సౌతాఫ్రికా, 2026 - 33 బంతులు
క్యాన్సర్తో పోరాడి ఎట్టకేలకు జట్టులోకి
అయితే మ్యాడిసన్ గత 18నెలలుగా ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్లో బరిలోకి దిగలేదు. అతడు గతేడాది క్యాన్సర్ బారిన పడ్డాడు. దీని కోసం సర్జరీతోపాటు తొమ్మిది వారాలు కీమోథెరపీ చేయించుకున్నాడు. ఇటీవల కోలుకున్న అతడు డొమెస్టిక్ మ్యాచ్లో బరిలోకి దిగాడు. అందులో 126 పరుగులు సాధించి అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. దీంతో ఈ సిరీస్కు ముందు గాయంతో దూరమైన ఆసీస్ ఆల్రౌండర్ కామెరూన్ గ్రీన్ స్థానంలో రిప్లేస్మెంట్గా మ్యాడిసన్ ఎంపికైయ్యాడు. కానీ, ఇవాళ మ్యాచ్లో మాత్రం సున్నాకే ఔటై ఫ్యాన్స్ను నిరాశ పర్చాడు.
33 balls. Zero runs. A nightmare Test return for Nic Maddinson 😬 #SAvAUS 🏏 | #HenleyHomes https://t.co/q6bjBhhouz— SEN 1116 (@1116sen) October 9, 2026
అదే ఆఖరి మ్యాచ్
ఈ మ్యాచ్ ఆడకుముందు మ్యాడిసన్ 2016లో చివరిసారిగా బరిలోకి దిగాడు. సొంతగడ్డపై పాకిస్థాన్తో జరిగిన టెస్టు సిరీస్లో ఆడాడు. తొలి రెండు టెస్టుల్లో అతడు కేవలం 27 పరుగులే చేశాడు. దీంతో మూడో టెస్టులో బెంచ్కు పరిమితమయ్యాడు. ఇప్పటిదాకా మ్యాడిసన్ 5 టెస్టు మ్యాచ్లు ఆడగా 27 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. అయితే ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్లో మాత్రం అతడి గణాంకాలు అద్భుతంగానే ఉన్నాయి. 38 యావరేజ్తో 7832 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 18 సెంచరీలు ఉన్నాయి.
వికెట్ కీపింగ్ గ్లవ్స్ ధరించిన జైస్వాల్ - పంత్, శాంసన్కు డేంజర్ బెల్స్!